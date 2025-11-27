Aus den Romanseiten ins Salto-Leben

WINTERFEST / CIRQUE LE ROUX

27/11/25 Dort, wo eigentlich keine Türe ist, geht plötzlich eine auf und ein junger Mann wird vehement nach draußen befördert. Es wird nicht die einzige unsanfte Landung auf dem harten Boden der Realität sein, die Alex an diesem Abend wird verkraften müssen. Wieder Mal „zur falschen Zeit am falschen Ort“ gewesen, wie die Stimme aus dem Off sagt?

Von Reinhard Kriechbaum

Da ist aber noch eine Wirklichkeit. Eine, wie sie im Buch steht. Zum Beispiel in jenem, das dem jungen Mann urplötzlich vor die Füße gefallen ist, losgelassen von einer Frau um weißen Negligée, die um ein Haar abgestürzt wäre aus luftiger Höhe. Ein Buch, ein Roman! Davon hat Alex ein ganzes Regal voll stehen in seiner Bude, die er mit zwei jungen Männern teilt. Tom, dem Partner, und Roy, dem neuen in der WG, der in Unterhose herumrennt und die traute Zweisamkeit von Alex und Tom stört: „Wer hat das Apfelmus aufgegessen?“

Das wird aber nicht die entscheidende Frage sein in der handfest-verträumten, hart geerdeten und sich doch immer wieder in einer bizarr-überirdischen Ideenwelt verlierenden Produktion Entre Chiens et Louves des französischen Cirque Le Roux. Mit diesem artistisch brillanten, ur-poetischen und von cineastischem Slapstick durchzogenen Turbo-Epos hat im Juli in Graz das Festival La Strada begonnen, und es ist jetzt auch die eröffnende Hauptproduktion beim Salzburger Winterfest, das zum 25. Mal stattfindet.

Alex wird zum Buch greifen. Links und rechts von seiner Bude gehen kleine Guckkästen auf, in denen die Protagonistinnen seiner Geschichten lebendig werden. Im Biedermeier spielt die eine. Eine Dame möchte zu gerne einen Ball besuchen, was ihr Mann mit einem strengen „Nein“ beantwortet. Auf der anderen Seite finden wir uns in den freizügigen 1960ern. Eine junge Frau findet sich von ihrem Mann zwar bewundert, aber nur mit dem Blick eines Hobbyfotografen. Da fehlt etwas, was sie mit ihrer Freundin auszuleben sucht. Also auch da ein Drängen nach Freiheiten, das der (männliche) Partner nicht zugestehen will.

Zwischen Hunden und Wölfinnen (so der Titel wörtlich übersetzt), und das immer wieder in einer Grauzone, wo Hund und Wolf sich so leicht nicht unterscheiden lassen (das geflügelte Wort Entre Chiens et Louves meint die Dämmerung, das trügerische Zwielicht). In dieser Grauzone findet sich Alex hineingezogen ins Leben seiner Romanfiguren: energischen Damen, die sich durchsetzen. Die potentielle Biedermeier-Ballbesucherin beispielsweise büchst aus und wird zur Hauptfigur in einer ausufernden Gesellschaftstanz-Szene, die ihresgleichen sucht. Menuett- oder Sarabandeschritte, zugleich kunstvolle Menschentürme und Salto-Einlagen, die einem das Blut in den Adern stocken lassen. Und das zu einem der melancholischsten Schubert-Triosätze. Die Bizarrerie wird bedrohlich übersteigert und zugleich mit viel Ironie abgefangen.

Allein in dieser Szene ist so gut wie alles drin, was Entre Chiens et Louves ausmacht: Jede Episode ist getragen von delikat ausgesuchter Musik, von Chopin bis zu Popnummern, von Vivaldi bis Techno. Die kleinen, psychologisierenden Geschichten sind ausgebreitet auf ausufernder circensischer Bewegung, einer Körperkunst, die wie selbstverständlich eingeschrieben ist in kunstvoll arrangierte Choreographien, voll von unerwarteten Wendungen.

Man denkt an den Nestroy'schen Stücktitel Zu ebener Erde und im ersten Stock, wenn wieder irgendeine Klappe oder Luke aufgeht in der weißen Hausfassade, die eine ganze Reihe von Überraschungen bereit hält. Da kommen Hände und Arme aus runden Luken und helfen einer der Traumtänzerinnen bei einer Fassadenkletterei. So leicht, so spielerisch enthebt man sich hier der lastenden Schwerkraft!

Über all der Poesie kommt der circensische Anspruch nicht zu kurz. Es ist ganz erstaunlich, was diese drei Frauen und fünf Männer leisten. Sie sind fulminante Bodenturner, das Saltoschlagen kennt schier keine Grenzen und spielt sich nicht selten auf Dreier-Menschentürmen ab. Das ist aber nie Selbstzweck, denn die Choreographin Maria Carolina Vieira hat das eingebunden in Szenerien voller Gruppendynamik. Das sieht mal elegant aus, wendet sich für den Einzelnen blitzschnell ins Bedrohliche. Manches wäre einer Straßenschlacht in der West Side Story würdig. Das Timing ist perfekt und die Fantasie der Bewegungsabläufe macht sprachlos.

Es sind immer wieder die kleinen Geschichten, die den Charme ausmachen, das Drama brechen oder den filmisch-surrealen Witz ins Ernsthafte zurückbringen. Wie die Biedermeier-Dame aus ihrem Zimmer, wo ihr die Decke auf den Kopf zu fallen droht, hinaustritt; wie sie leichtfüßig hinüber steigt auf den federnden Balken, den zwei Männer auf den Schultern tragen; wie sie sich ihres lastenden Kostüms entledigt und so Freiheit auch in der Bewegung gewinnt, zu feinen Cembalotönen: Das hat beispiellos suggestive Kraft.

1.414 Vorstellungen vor einer halben Million Zuschauern hat es in den 25 Winterfest-Jahren gegeben, vorgestellt von 79 Compagnien. Der Cirque Le Roux wird sich mit Entre Chiens et Louves wohl an einer der vorderen Stellen in die Annalen einschreiben.

Aufführungen bis 14. Dezember – Das Winterfest im Salzburger Volksgarten dauert bis 5. Jänner 2026 – www.winterfest.at

Bilder: Winterfest / Magdalena Lepka