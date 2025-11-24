Denken Sie bitte über Ihr Cholesterin nach!

LANDESTHEATER / TRIAGE

24/11/25 Mal ganz ehrlich: Es kostet allergrößte Überwindung, nach der Pause nochmal „einzusteigen“ in das Stück Triage von Maya Arad Yasur im Landestheater. Warum, um alles in der Welt, sollte man Sitzfleisch investieren in die Fortpflanzungsprobleme eines Oberarzt-Pärchens, in die Demenz des Gatten der Primaria und in den durchgegangenen Hund eines weiteren Krankenhausangestellten?

Von Reinhard Kriechbaum

Eigentlich geht’s ja um ganz andere, ernsthaftere Dinge. Besser gesagt – sollte es gehen. Triage heißt, das wissen wir spätestens seit Corona, das Sortieren der Patienten nach Dringlichkeit und Überlebenschancen. Im konkreten Fall passiert da irgendwo draußen eine Feuerkatastrophe, die Zahl der Beatmungsgeräte ist überschaubar, es wird knapp. Beatmet soll werden, wer realistischerweise durchkommen wird. Jedes Krankenhaus hat dafür hoffentlich Richtlinien, die man sinnvollerweise nicht an die große Glocke hängt. Wer will potentielle Patienten und ihre Angehörigen schon vorab rebellisch machen?

Die israelische Autorin Maya Arad Yasur, keine ungeschickte Dramaturgin, greift das Thema aus Ärzte-Perspektive. Dr. Bozic (Maximilian Paier) und Dr. Majewski (Nikola Jaritz-Rudle) sind intensiv miteinander beschäftigt. Er will ein Kind, sie hat schon zwei, und die sind ihr genug. Wegen des dräuenden Katastrophenfalls keine Chance auf Beischlaf zwischendurch. Problem.

Ein Mitarbeiter hat seine Gedanken beim entlaufenen Hund. Und die Primaria? Professor Doktor Blankenburg (Britta Bayer), Autorität und Letztverantwortliche im Spital, ist total cool, mental stark und erfahren im Umsetzen von Direktiven. Aber im Kopf geistert ihr dann doch die Demenz-Diagnose ihres Gatten herum, der sich irgendwo im Park verlaufen hat.

Es menschelt also ganz unglaublich im Spital. Diesen Leuten sollen wir unser Leben anvertrauen? Gut eine Stückhälfte kommt Maya Arad Yasur ohne weitere Bühnenmenschen aus. Patienten bleiben ganz ausgeblendet, dafür lernen wir zwei Angehörige kennen. Eine junge Frau (Tina Eberhardt) versucht, die Triage-Richtlinien zu torpedieren: Ihr siebzigjähriger Gatte stecke voller Lebensenergie und habe mit ihr zwei Kinder, argumentiert sie. Deshalb sei er vordringlich zu beatmen und nicht der erst fünfzigjährige Stiefsohn, der alleinstehend ist und keine Kinder hat. In dem Fall widersprechen einander also medizinische Einschätzung und mutmaßliche Lebensenergie.

Zu allem Überfluss taucht noch ein genereller Verdacht auf: Findet da draußen tatsächlich eine Katastrophe statt, oder ist's bloß eine Übung? Fake oder echt?

Da werden also die mäßig interessanten persönlichen Befindlichkeiten im Ärzteteam durchdekliniert. Sam Beklik hat für die Regisseurin Ebru Tartici Borchers eine Bühne als blütenweißen Raum mit vielen, vielen Durchgängen gebaut. Da kann man zwar beständig raus und rein, ohne aber wirklich den Ort zu wechseln. Dass das ganze Bauwerk an die Zinnen einer Festung erinnert, soll möglicherweise Gedanken wachrufen, dass hier Götter in Weiß tätig sind, in deren Reich wir im Grunde nichts zu suchen haben.

So hätte es der Schreiber dieser Zeilen gerne gehalten: Raus aus der Chose. Aber er hat sich aus Pflichtbewusstsein doch den zweiten Teil gegeben. Gut. Denn so hat er immerhin die einzige Pointe des Abends mitbekommen. Da geht’s um den zweiten „Zivilisten“ auf der Bühne, Edgar Jordan (Christoph Wieschke). Er ist Mathematiker, Spezialist in Kopfrechnen und Statistik. Wäre er nicht der ideale Berater von außen? Leider ist er nicht unparteiisch, denn seine betagte Mutter hängt, mit null Überlebenschance, an einem der Beatmungsgeräte.

Edgar Jordan sorgt mit seinen statistischen Spitzfindigkeiten für Aufheiterung. Ans Publikum gewandt, analysiert er die mutmaßlichen Cholesterinwerte der Anwesenden. Die angenommene Altersstruktur gibt uns schwer zu denken. Nach einem Theaterbrand hätten viele von uns, objektiv gesehen, wohl keine reelle Chance auf ein Beatmungsgerät. Es sei denn, wir Älteren träfen auf Ärzte, die Empathie vor Regelwerk stellen.

