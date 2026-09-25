Ein knackiger Abend um große Fragen

LANDESTHEATER / KAMMERSPIELE / ANTIGONE

25/09/26 Die Auseinandersetzung zwischen der Macht als Gewalt von Unterdrückung und der Macht als Tugend aus Überzeugung. Die Antigone des Sophokles, ein gelungener und sensibel inszenierter Klassiker in den Kammerspielen des Salzburger Landestheaters.

Von Erhard Petzel

Das Ensemble ist klein gehalten mit Doppelbesetzungen und Chor aus den Hauptrollen. So lässt sich gut und transparent der Fokus auf die Reflexion des Mythos über Elias Canetti und Simone de Beauvoir auf Sophokles’ Basis schärfen. Das war offensichtlich ein großes Anliegen eines weiblichen Quartetts: Clara Bender als Dramaturgin, Sarah Henker in ihrer Inszenierung, Yvonne Schäfer durch die Ausstattung und Marion Leitner in der Maske. Man spart allen Firlefanz und lässt das alte Stück in seiner monumentalen Wucht als Zeugnis für die Macht der Sprache strahlen. Sie ist die Seele des Erzählens und der Schlüssel zur empathischen Erschütterung eines empfänglichen Publikums.

Die Bühne schält sich ins Licht als ein Dutzend Raumhöhen füllender Boxsack-ähnlicher Säulen in Rot. Ihre Bänderungen wecken Assoziationen an Fleisch. Diese Säulen bilden das zunächst (bis auf eine liegende Säule) intakte Reich Kreons. Die Bühnenelemente lassen sich fast beliebig verschieben und stehen damit dem Herrscher als Raumteiler zur Verfügung. Die liegende Säule verweist auf die grundsätzliche Störung: Kreons Befehl, die Leiche des Polyneikes unbestattet auf dem Schlachtfeld liegen zu lassen. Daraus resultiert die folgende Katastrophe für das Haus, das zum Schluss auf vier Säulen reduziert ist. Die anderen hat fast alle Kreon selbst in seinen Anfällen von Zorn umgeschmissen und damit sein Haus verwüstet.

Herrlich Gregor Schulz in dieser Rolle des Machtmenschen, der nichts mehr fürchtet als den Verlust von Souveränität über seine Untertanen. Man denkt bei ihm an Göbbels, der für die Idee der Nazis seine eigene Familie vergiftete. Kreon freilich lässt sich von Teiresias doch umstimmen, aber er kommt zu spät um zu retten, was noch zu retten gewesen wäre. Nichte Antigone hat sich in der Grabkammer erhängt (sie sollte eingemauert verhungern). Sohn Haimon, verliebt in sie, wendet sich gegen den reumütig herzukommenden Vater und wirft sich selbst ins Schwert. Ehefrau Eurydike tötet sich nach der Kunde vom Tod des Sohnes. Alles ist tot wegen des Starrsinns des Herrschers, der andere Stimmen außer der eigenen wahrzunehmen unfähig war – ein schmerzlich aktuelles Symbol.

Der Konflikt zwischen den Schwestern Antigone (Nikola Jaritz-Rudle, eingesprungen für die erkrankte Alina Konieczny) und Ismene (Marie Nadja Haller) folgt einem ähnlichen Muster wie in der Orestie, von Elektra und Chrysantemis. Nur dass sich Ismene Angesichts der zum Tod verurteilten Schwester auf deren Seite stellt und sich selbst des Widerstands bezichtigt, worauf die beiden in ein so edles wie moralisches Gezänk ausbrechen.

Larissa Enzi kann als Eurydike immer wieder ihren aufbrausenden Gatten einbremsen. Maximilan Paier in einer Doppelrolle kontrastiert als vom Tod bedrohter Wächter in seiner Panik mit der ruhigen Bestimmtheit des Teiresias. Vinzenz Sommer gibt als Haimon seinem Vater bei aller Subordination ordentlich Konterpart. Durch Schminke und Kostüm ist die Verwandtschaft der beiden Männer augenscheinlich.

Im Disput und in den Reaktionen des Chores werden große Fragen aufgeworfen und Themen gestellt, von der Mutterschaft zum Krieg mit seinen Massentötungen, vom Kind als Held oder Ungeheuer. Es sei die Frau, die das Leben gegen Zeit und Tod behaupte. Es wird die Funktion des Befehls zum Erhalt der Macht abgehandelt. Der freie Mensch suche, dem Befehl auszuweichen. Dies führe in der Zukunft zur Revolution.

Wenn Kreon von Haimon Zucht und Fügsamkeit einfordert, konfrontiert ihn dieser mit dem Anspruch von Vernunft, da die ganze Stadt gegen das Verdikt des Vaters murrt. Auch der Machthaber soll lernen, denn er ist nicht für immer da. Tyrannen forderten Opfer, da diese sein Überleben garantieren. Die Dichotomie zwischen Tod und Leben ist in deren wechselseitigen Bedingtheit zu sehen und wird an den tragischen Rollen durchexerziert. Freiheit als Rechtfertigung des Lebens auszumachen ist die finale Botschaft des akklamierten, kurzen und knackigen Abends. In diesem Sinne eine Empfehlung an Schulen für Oberstufe.

Aufführungen bis 8. November 2026 in den Kammerspielen – www.salzburger-landestheater.at

Bilder. SLT / Christian Krautzberger