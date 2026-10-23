Ein neues künstlerische Team

IM PORTRÄT / ANJA M. WOHLFAHRT

23/10/26 „Kuratoren“ kennt man eher aus dem Ausstellungsbereich. In Zukunft kennt auch das Schauspielhaus Salzburg eine solche Position. Anja M. Wohlfahrt wird für zwei Jahre Kuratorin und sie wird, wie nun bekannt gegeben wurde, „auch als Hausregisseurin die künstlerische Ausrichtung des Theaters wesentlich mitgestalten“.

Anja M. Wohlfahrt, geboren 1991 in St. Veit an der Glan, ist Regisseurin und Choreografin. Nach ihrer Ausbildung in Tanz und Musical sowie einem Studium der Angewandten Kulturwissenschaft und von Wirtschaft und Recht sammelte sie Theatererfahrung unter anderem beim Klagenfurter Ensemble, beim Ensemble Porcia, im Stadttheater Bruneck und im Schauspielhaus Graz. Seit 2020 arbeitet sie als Regisseurin und Choreografin für Theater und Festivals im In- und Ausland, darunter das Next Liberty Graz, das Landestheater Niederösterreich und das Deutsche Theater Berlin. Seit Oktober 2024 leitet sie gemeinsam mit Christian Winkler das Theater am Lend (Graz) künstlerisch. Bis zum Ende der Saison 2026 gehörte sie zudem dem Leitungsteam des Ensemble Porcia

Alle zwei Jahre soll ein neuer Kurator bzw. eine neue Kuratorin bestellt werden. Die langjährige Schausüielhaus-Mitarbeiterin Julia Thym wird künftig die Leitung der Dramaturgie übernehmen.

„Ziel der Weiterentwicklung der internen Strukturen ist es, neue Perspektiven einzubringen, unterschiedlichen künstlerischen Handschriften Raum zu geben und insbesondere jungen Künstler:innen nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen“, heißt es in einer Presseaussendung des Schauspielhauses. Wie berichtet, hat man sich soeben erst von Sophia Aurich, Co-Direktorin neben Alexander Kratzer, getrennt. „Mitentscheidung und Vielfalt sollen mit klaren organisatorischen und wirtschaftlichen Verantwortlichkeiten verbunden werden. So schafft das Schauspielhaus die Grundlage für eine offene, künstlerisch anspruchsvolle und langfristig tragfähige Theaterarbeit.“ (SHS/dpk-krie)

Bilder: SHS / Rene Pointner

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