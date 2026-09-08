Es wird auf jeden Fall enthüllt

LANDESTHEATER / SPIELPLANÄNDERUNG

08/09/26 Geplant war in der bald beginnenden neuen Saison im Salzburger Landestheater die Uraufführung eines Projekts mit dem Titel Enthüllungsstück. Das lasse sich nicht machen, meldet man nun, statt dessen wird man ab 28. Jänner Brechts Drama Der kaukasische Kreidekreis zu sehen bekommen.

Von Reinhard Kriechbaum

Enthüllungsstück wäre ein Recherche-Theater gewesen, für das man die Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform DOSSIER gesucht hat. Was genau man zu enthüllen erhoffte, wurde vorab nicht gesagt. Jedenfalls, so heißt es in einer Aussendung des Landestheater, habe sich die Sache mit DOSSIER nicht realisieren lassen.

Dass die Wahl statt dessen nun ausgerechnet auf den Kaukasischen Kreidekreis fiel, hat einen guten Grund. „Die Aufführungsrechte für Bertolt Brecht werden mit dem 1. Januar 2027 frei, und insofern wird die Neuproduktion am Salzburger Landestheater eine der ersten Produktionen, die unabhängig von der Einwilligung der Brecht Erben sein wird.“

Der kaukasische Kreidekreis entstand 1944/45 in Santa Monica (USA) und wurde am 4. Mai 1948 in Northfield (Minnesota) im Nourse Little Theatre, Carleton College, uraufgeführt. Erst am 7. Oktober 1954 kam es im Berliner Ensemble zur ersten Aufführung des Stückes in deutscher Sprache, mit Helene Weigel in der Hauptrolle.

Im Mittelpunkt des Stückes steht der Dorfrichter Azdak, der den Fall zweier Frauen zu entscheiden hat, wem das Kind, um das sie sich streiten, zugeschrieben werden soll. Das klassische salomonische Urteil also – bei Brecht soll das Kind aber nicht mit dem Schwert in zwei Hälften geteilt, sondern in einen mt Kreide auf den Boden gezeichneten Kreis gestellt werden. Die zwei Frauen zerren an dem Knaben: Die leibliche Rabenmutter, die das Kind einst zurückgelassen hat, würde auch diesmal brutal sein. Die Frau, die es großgezogen hat, will es natürlich vor Schmerz bewahren. Also doch nicht ganz wie unter König Salomon. Jedenfalls wird auch hier ein Stück Wahrheit enthüllt. Gerechtigkeit und Versöhnung stehen im Mittelpunkt der dramatischen Anordnung von Bertolt Brecht, die zu den Paradebeispielen des epischen Theaters gehört.

Christiane Mudra wird in den Kammerspielen Regie führen. Sie ist eine durch Dokumentartheater geschulte Regisseurin und wird, so die Ankündigung, das Stück „für das Hier und Heute auf die Bühne“ bringen.

Premiere am 28. Jänner 2027 in den Kammerspielen des Salzburger Landestheaters – www.salzburger-landestheater.at

Bild: SLT / Christian Krautzberger