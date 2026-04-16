Fußball und andere Enthüllungen

SALZBURGER LANDESTHEATER / SPIELZEIT 2026/27 (2)

16/04/26 In der vergangenen Spielzeit hat es ein in Saalbach spielendes Ski-Musical gegeben, anlässlich der WM in Saalbach. Bald ist Fußball-WM angesagt, und Österreich ist dabei. Anlass für ein Theaterstück: Das österreichische Fußballwunder.

Von Reinhard Kriechbaum

Sarah Henker schreibt das Stück Das österreichische Fußballwunder, in der ein Vater und seine Tochter ihre Differenzen mit gemeinsamer Fußballbegeisterung überwinden. Weil die Premiere erst im Februar nächsten Jahres ist, wird sie allfällige wundesame Begebenheiten in Amerika wohl noch einarbeiten können. Carl Philip von Maldeghem inszeniert.

Da vertragen sich also letztlich zwei, passt zum Jahresthema „Versöhnung“. Der österreichisch-iranische Autor Amir Gudarzi überschreibt Die Perser von Aischylos mit dem Titel Die Erfindung des Paradieses, in dem er die Grundlagen unserer Demokratie beschreibt. „Gerade jetzt brauchen wir Theater als einen Raum, der uns an die Kraft der Verbundenheit erinnert“, so Nuran David Calis, der in seine zweite Saison als Schauspieldirektor am Landestheater geht.

„Unser Programm dieser Spielzeit ist der Versuch, mit all unseren Verfehlungen, den schmerzhaften Brüchen in unseren Biografien zu leben. Wir wollen aufeinander zugehen und gemeinsam lernen, wie ein neues Miteinander gelingen kann – durch die Augen des Gegenübers zu sehen, um Frieden im Eigenen zu finden. Deshalb also am Beginn gleich so unterschiedliche Zugänge wie Antigone oder Krach in Chioggia. „Mit der Schachnovelle“ nach Stefan Zweigs Meisterwerk blicken wir tief in die menschliche Psyche“, so Nuran David Calis, der die Regie dafür seiner Opern-Kollegin Alexandra Liedtke anvertraut hat.

Der Uraufführung von HYSTÉRA (who’s your mommy) von Clara Bender sei „eine kraftvolle, feministische Setzung, die den weiblichen Körper und seine Geschichte aus dem Schatten der Zuschreibungen befreit“, heißt es. An solchen Schatten von Zuschreibungen sollte es ja auch nicht fehlen, wenn ein Schauspiel mit dem Titel Enthüllungsstück uraufgeführt wird, Das ist Recherche-Theater, für das man mit der Rechercheplattform DOSSIER zusammenarbeitet. Was genau enthüllt wird, steht derweil noch auf der Schwarzen Liste. Wäre auch kontraproduktiv, es vorab zu verraten.

Claus Tröger und Friederike Bernau bringen im Schloss Leopoldskron und in den Kammerspielen eine „theatralische Spurensuche“ mit dem Titel Declaração: Ich habe das Leben zu sehr geliebt auf den Weg basierend auf Texten von Stefan und Lotte Zweig. „Neben Kafka ist Zweig der meistübersetzte deutschsprachige Autor“, heißt es dazu. „Frieden und Brüderlichkeit waren ihm die größten Anliegen.“

In der Sparte junges Land haben sich Anna Lukasser-Weitlaner und Christiane Silberhumer für ein Programm ausschließlich aus Roman-Adaptionen entschieden: Rennschwein Rudi Rüssel von Uwe Timm, Die Edelweißpiraten von Dirk Reinhardt, Anna und die Wut von Christine Nöstlinger, Fucking Fucking schön von Eva Rottmann und Kleiner Werwolf von Cornelia Funke.

Bilder: SLT / Saison-Programmheft

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