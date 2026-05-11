Humor stärkt die Abwehrkräfte

LANDESTHEATER / NOT THE MESSIAH

11/05/26 Schon Händel rettete sich ins Oratorium, wenn die Oper den Aufwand nicht mehr schaffte. Im Falle von Monty Python’s Kultfilm Das Leben des Brian aus 1979 kann die Bühne naturgemäß mit den Mitteln des Films nicht mithalten. Also komisches Oratorium! Not The Messiah von Eric Idle und John Du Prez feierte im Landestheater seine Österreichische Erstaufführung.

Von Erhard Petzel

Also herbei mit einer süffigen Musik zwischen Barock und Hollywood. Musik angetan, die schnelllebigen und flexiblen Eskapaden der Bilderflut durch dramaturgische Askese zu konterkarieren und auf eine mittelbare ästhetische Ebene zu heben. Dadurch wird die Erzählung grundsätzlich umgekrempelt und funktioniert auf eine ganz neue Art und Weise, indem alte Mittel und Traditionen Platz für aktuellen Nonsens schaffen.

Das Komische entsteht durch den Bruch zwischen lustvoll ausgewälztem Kitsch, historischem Zitat (der Comptur aus Don Giovanni lässt grüßen), perfektem Design und dem Changieren zwischen ausgemachtem Stuss und hintersinniger Genialität auf genüsslich platter poetischer Basis.

Dazu braucht es vergleichsweise geringe Mittel. Selbst die fünf Soloparts übernehmen bei Bedarf andere Rollen. Marco Dott agiert überhaupt als permanent herein grätschendes Rollen-Chamäleon. Ganz traditionell gibt es einen Erzähler und Evangelisten, hier ganz untraditionell Maximilan Schmiedl als Allround-Talent, das auch mit Gitarre und Mundharmonika höchstselbst die Bühne rockt.

Luke Sinclair gibt als strahlender Tenor natürlich den Haupt-Antihelden Brian von der unjungfräulichen Geburt bis zum Kreuzestod. Laura Incko ist als Sopran naturgemäß seine erotische Erfüllungsgehilfin, was sich in einem Stammel-Staccato zum Höhepunkt empor arbeitet. Jana Kurucová macht als Mezzosopran Mutter die Mandy und Bass Daniele Macciantelli entspricht seinem sinistren Fach-Image etwa als Schwanzus Longus. Der Chor wechselt zwischen Turbae-Rufen und „Kontemplation“. Alle ergingen sich bei der Premiere am Samstag (9.5.) lustvoll und stimmmächtig im stets dräuenden Stumpfsinn. Carl Philip von Maldeghem entwickelte ein gelungenes Maß an Choreografie, das an Slapstick geschickt heran reicht, ohne der Versuchung zum Outrieren zu erliegen. Zurückhaltend auch die Projektionen und Kostüme von Hanna Viktoria Saßen.

Musikalisch werden das Mozarteumorchester unter der Leitung von Tobias Meichsner, eine eigene Brian’s Band und der Dudelsackspieler Stefan Janauschek in perfekter Balance aufgeboten. Obligatorischer Schluss Always Look On The Bright Side Of Life. Aber auch andere Nummern haben das Zeug zum Ohrwurm, wie z.B. die Hymmne Du bist der, oder der Appell, selbst zu denken, womit die Idee des Individualismus konterkariert wird (fiese Falle für das klatschende Publikum). Nach der Traumvision des eigenen Todes der Rückblick auf ein Leben von der Perspektive des 17-Jährigen zum 33-Jährigen als Beguin-Schlager und der Erkenntnis Träum’ den Traum, bevor dein Weg zu Ende geht, weil „wir haben weiter nichts als uns selbst“. Oder Liebe: sie bedeute nichts weiter als die Bereitschaft, so zu tun, als wäre man zu zweit. Denn jede Liebe habe ihre Zeit.

Diese Desillusionierung in Gestalt unerbittlicher Ironie ist das Mark des Monty Python Humors, der Korrektheit aus Prinzip aufs Korn nimmt und hintergeht. Herausforderung für die mentale Linie am Haus, wenn über Genderhaltung lustvoll geblödelt wird. Nicht ganz nachvollziehbar ist da die Rolle des Mitgefangenen, der Brian zum Kreuzestod gratuliert. Der muss ein Waldarbeiter sein, der als Transsexueller sensibel musiziert, um als Beispiel zu dienen, was gut und richtig ist. Das ist schon recht dröge in seiner moralinsauren Biedermeierlichkeit. Wenn als Schlusslied der Appell an die Freiheit gefeiert wird, sei er hiermit ebenfalls eingebracht: Muten wir uns doch einfach wieder etwas mehr zu und hängen wir uns weniger an korrektem Konformismus auf (der ja auch ein Kreuz sein kann). Humor dient zur Stärkung von Resilienz. Und hier funktioniert er lustvoll, sodass etwas sehr Wertvolles erreicht wird: Das Publikum hat seinen Spaß, kann aus Herzenslust lachen, und das in erster Linie über sich, wenn es sich in dem bitter komischen Firlefanz selbst erkennen darf. So war der Abend ein voller Erfolg.

Not The Messiah – Aufführungen im Landestheater bis 18. Juni und weitere Termine im September und im Dezember – www.salzburger-landestheater.at

Bilder: LT / Christian Krautzberger