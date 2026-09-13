Ich bin nicht was ich bin

SCHAUSPIELHAUS / WAS IHR WOLLT

13/09/26 424 Jahre alt und kein bisschen aktualisierungsbedürftig. Heutzutage, da die Gender-Fluidität auf den Bühnen manische Ausformungen angenommen hat, wirkt Shakespeares Was ihr wollt wohltuend spielerisch. Das Leichtfüßige streicht Alexander Kratzer mit seinem spielfreudigen Ensemble im Schauspielhaus Salzburg aufs Vergnüglichste heraus.

Von Reinhard Kriechbaum

Allein wie sie aussehen! Elisabeth Vogetseder hat den Herzog Orsino (Lucas Riedle), der vergeblich nach der Gräfin Olivia (Leonie Berner) schmachtet, in ein Miederkostüm mit flügelartigen Tüllärmeln gesteckt. Die Angebetete trägt ein mehrschichtiges Flatterkleid mit Riesenschleppe. Was für ein Unterschied zu Viola alias Cesario, die/der flott mit dem Roller über die Bühne flitzt als Postillon d'amour zwischen den beiden. Weißes Sakko, knackige kurze weiße Hose. Die Geschlechter-Indifferenzen sind im Outfit schon genussvoll ausgebreitet. In der Übersetzung von Erich Fried – mindestens so „klassisch“ wie die klassische von Christoph Martin Wieland – stecken sowieso auch die permanente Verunsicherung oder das keck kalkulierte Spiel mit verdrehten Geschlechterklischees.

Bei aller Turbulenz dieser drei Theaterstunden: Das (für die Zusehenden) so lustvolle Aufsitzen der Handelnden auf Liebes-Spintisierereien, ihre uneingelösten Sehnsüchte, die mehr als ungewissen und uneinlösbaren Erwartungen ans jeweilige Gegenüber, das jähe Zerplatzen der Trugbilder – das ist trotz rasantem Spieltempo fein herausgearbeitet und macht spontanen Effekt. Immer ein bisserl hintergründig, nie zum Schenkelklopfen. Mehr kann man sich nicht wünschen für Shakespeare.

Im Schauspielhaus Salzburg ist ja seit dem Vorjahr ein um mindwestens anderthalb Generationen verjüngtes Ensemble am Werk. Das kommt diesmal besonders gut heraus, weil vor genau dreißig Jahren, als man aus der Elisabethvorstadt in den Petersbrunnhof ins Nonntal übersiedelt ist, ebenfalls Was ihr wollt als erstes auf dem Spielplan stand. Damals wie heute waren die Regie Chefsache (einst inszenierte Renate Rustler-Ourth) und das Ensemble ähnlich juvenil wie die Schauspielerinnen und Schauspieler heute. Unter Alexander Kratzers Anleitung lassen sie sich so herzerfrischend spontan ein auf ein Spiel, das Sein und Schein gar wunderbar ineinander fließen lässt. Spielerisch vermengt sind auch die verschiedenen sozialen Ränge. Auf einer mit Muskelkraft immer wieder gedrehten Scheibe eine Wand mit vorgelagertem Stufenaufbau – dort residieren Orsino und Olivia.

Auf einem rollbaren Baugerüst, aber auch auf einem beweglichen Sofa treiben sich die zwielichtigen und niederen Chargen um, Tobias Rülp (Wolfgang Kafler) und Andreas Bleichenwang (Michael-Lorenz Brandner). Maria (Sofia Fischbacher) ist der beweglich-umtriebige Mittelpunkt der Subalternen, die ihren Spaß haben am bösen Spiel mit dem als bebrillter Blaustrumpf sich gerierenden Malvolio (Fabian Cabak). Er mutiert dann zum androgynen knallgelben Geck auf hohen Bleistiftabsätzen.

So sieht außer Rand und Band geratene Liebestollheit aus, zum erbarmungsvollen Totlachen. Sie alle haben ihre liebevoll herausgearbeiteten Auffälligkeiten und Macken. Besonders nett, wie Olivia, wenn sie sich ihre Gefühle für Cesario/Viola am liebsten selbst gar nicht eingestehen wollte, aufgeregt von einem Stimmregister ins andere schaltet und aufgeregt den Fächer auf- und zuklappt. Einen mittelgroßen Sitzball werfen einander Violas tot geglaubter Zwillingsbruder Sebastian (Sebastian Egger) und Antonio (Henry Popp) zu: von der Seite des Letzteren eine sich anbahnende, aber auch unerfülte homoerotische Beziehung.

Als Curio und in einigen Verkleidungsrollen bewegt sich Felicitas Reinbacher leichtfüßig. Makus Degenfeld hat unterdessen sein Studium am Thomas-Bernhard-Institut abgeschlossen und muss sich hier als Fabian im Rollstuhl auf einer echten Bühne bewähren: Gelungene Integration. Er hat gar nicht so wenig Text.

„Narrheit geht um die Welt, sie leuchtet überall.“ Wie wahr. Schon bei Shakespeare hat der Narr eine ganze Reihe von Gesangseinlagen. Elisabeth Nelhiebel hat einige einprägsame englischsprachige Nummern, die Stimmung machen und verstärken. Sie ist eine Diseuse mit Charisma. Als schwarz gekleideter Narr mit spitzem Hut und roter Nase ist sie der natürliche Gegenspieler des notorisch besserwisserischen Malvolio. Ein kongeniales Paar.

Eine schöne Idee: Nach der Pause bringt Alexander Kratzer öfters das gesamte Ensemble auf die Bühne. Das Verwirrspiel wird da zur öffentlichen Sache, das Scheitern zur lustvollen Unterhaltung für alle. Nach all den Turbulenzen die Doppelhochzeit – aber da hat die Regie auch noch eine Finte eingebaut. Die „richtigen“ Paare sind nur theoretisch zusammen gekommen. In Wirklichkeit umarmen, herzen und küssen Orsino und Olivia ja doch den Falschen oder die Falsche – des Liebes-Irrens wird wohl auch im weiteren Leben kein Ende sein. „So schnell droht Ansteckung von dieser Krankheit“, hat Orsino einmal ungläubig gefragt. Ja, höchste Epidemiegefahr für alle.

Aufführungen bis 30. Oktober 2026 – schauspielhaus-salzburg.at

Bilder: Schauspielhaus Salzburg / Ernst Wukits