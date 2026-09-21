Jeder Schachzug löst einen anderen aus

LANDESTHEATER / STEFAN ZWEIG-TAGE

21/09/26 Das Salzburger Landestheater veranstaltet vom 21. bis 29. November 2026 erstmals Salzburger Stefan-Zweig-Tage. In sechs Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Stadt widmet sich das Festival dem Leben und Werk des Schriftstellers, dessen Name untrennbar mit Salzburg und der europäischen Kulturgeschichte verbunden ist.

„Stefan Zweigs Werk ist eng mit Salzburg verbunden und reicht zugleich weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus. Mit den Salzburger Stefan-Zweig-Tagen möchten wir sein literarisches Vermächtnis in seiner ganzen Vielfalt erlebbar machen: auf der Bühne, im wissenschaftlichen Diskurs und im öffentlichen Gespräch“, so Landestheater-Intendant Carl Philip von Maldeghem. „Es ist uns ein Anliegen, Zweig nicht nur als großen Schriftsteller zu würdigen, sondern auch jene Fragen in den Mittelpunkt zu stellen, die sein Werk bis heute an uns richtet: Fragen nach Freiheit, Menschlichkeit und der Verantwortung des Einzelnen in einer sich verändernden Welt.“

Den Auftakt bildet die Premiere einer Dramatisierung der Schachnovelle am 21. November im Landestheater. Dieses Werk sei, so erklärt man dazu, ein „Sinnbild für die Welt, in der jeder Handlung eine Reaktion des Gegenübers folgt“. Die Schachnovelle entstand in den Jahren 1941–1942 im brasilianischen Exil und ist die schmerzliche Erinnerung des Schriftstellers an den Verlust der österreichischen Heimat.

Ab 27. November 2026 ist im Schloss Leopoldskron (beziehungsweise in den Kammerspielen) die theatrale Spurensuche Declaração: Ich habe das Leben zu sehr geliebt zu erleben. Die erst unlängst mit Hilfe von Helga Rabl-Stadler an die Universität Salzburg gebrachten privaten Briefe zeigen ein höchst persönliches Bild dieses literarischen Künstlers, der für die europäische Idee eingetreten ist, als es diese in den nationalen Taumelzuständen der 1930er und 1940er Jahre noch gar nicht gab. Mit dem Brief-Leseprojekt in Zusammenhang steht die internationale Tagung Stefan Zweig und der Brief, die das Stefan Zweig Zentrum Salzburg gemeinsam mit der Universität Salzburg von 25. bis 27. November 2026 veranstaltet.

Helga Rabl-Stadler, Botschafterin der Universität Salzburg für internationale Kulturangelegenheiten, hat sich besonders für die Etablierung der Stefan-Zweig-Tage eingesetzt. „Die Initiative von Carl Philip von Maldeghem ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, Salzburg als Weltzentrum für den Weltautor Stefan Zweig zu etablieren“, wird sie in einer Presseaussendung des Landestheaters zitiert. „Von Salzburg aus soll dem Werk des Dichters jene Bedeutung zurückgegeben werden, die es zu seinen Lebzeiten weltweit hatte. Sein Vordenken für ein gemeinsames Europa, sein Kampf gegen die Erzpest Nationalismus, sein Eintreten für eine globale Friedensordnung sind heute so aktuell wie vor neunzig Jahren.

Zum Abschluss der Veranstaltungsserie wird in einer Diskussionsveranstaltung am 26. November um 18 Uhr im Landestheater auch über die Zukunft des öffentlichen Umgangs mit Stefan Zweig am Beispiel des Stefan-Zweig-Hauses auf dem Kapuzinerberg gesprochen. (Salzburger Landestheater)

Die „Schachnovelle“ hat am 21. November 2026 Premiere, Aufführungen bis 25. Februar 2027 – www.salzburger-landestheater.at

Bild: SLT / Tobias Witzgall