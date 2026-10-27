Kafka und andere Fäden-Bagage

MARIONETTENTHEATER / PUPPETS!-FESTIVAL

27/10/26 Über 1.700 Besucher und Besucherinnen zählte man beim zweiten PUPPETS!-Festival, das von 23. bis 25. Oktober vom Marionettentheater veranstaltet wurde. Gastproduktionen waren im Toihaus, in den Kammerspielen des Landestheaters und Marionettentheater zu sehen.

Beim PUPPETS!-Festival geht es speziell um die Fadenmarionette. Philippe Brunner, Künstlerischer Direktor des Salzburger Marionettentheaters, ist nicht nur von den Gastproduktionen angetan, sondern auch vom intensiven Austausch mit den Künstlerkolleginnen und -kollegen aus verschiedenen Ländern. „Das ist auch für uns eine unschätzbare Bereicherung. Es macht wirklich Freude zu sehen, welches Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten das Marionettenspiel unserer Zeit aufzuzeigen vermag.“

Den Auftakt machte das figuren theater tübingen mit seiner Produktion kafkabagage in den Kammerspielen. Nach ausverkauften Schulvorstellungen konnte sich das Publikum in zwei öffentlichen Aufführungen in die fantastische und komplexe Gedankenwelt Franz Kafkas hineinziehen lassen. Die für den deutschen Puppenspieler und Regisseur Frank Soehnle so charakteristischen grazilen Figuren – skurrilen Fabelwesen gleich – überraschten durch die kunstvolle Führung von Karin Ould Chih und Viktoria Kasprik mit ihrer Wandlungsfähigkeit.

Im Toihaus überzeugte der französische Marionettenspieler Renauld Herbin mit seinem Stück Milieu nicht nur durch die ungewöhnliche installative Raum- und Bühnensituation, sondern auch durch seine akrobatische Spielweise, mit der er seine Figur auf engstem Raum in unterschiedlichste Gemütszustände versetzen konnte. „Man konnte eine Stecknadel fallen hören, so konzentriert und gebannt war das Publikum in unmittelbarer Nähe zur Marionette“, so die Reaktion einer Besucherin.

Ausgelassen war die Stimmung bei Stanelli´s Super Circus vom britischen Upfront Puppet Theatre in den Kammerspielen. Da wurde gelacht, applaudiert und mit den kleinen Zirkusartisten mitgefiebert, die von John Parkinson und Molly Agar humorvoll und subtil zum Leben erweckt wurden. Clowns, Seiltänzer, Einradfahrer und ein durch den Feuerring springender Tiger ließen das Publikum staunen.

Das Ensemble des Salzburger Marionettentheaters zeigte seine Produktion Karneval der Tiere – eine animalische Trilogie von Livemusik begleitet. Gemeinsam mit Sibylle Canonica als Sprecherin untermalte ein hochkarätiges musikalisches Ensemble unter der Leitung von Benjamin Schmid die Tiergeschichten von Babar, der kleine Elefant und Ferdinand der Stier, bevor die Vorstellung mit Camille Saint-Saëns´ Karneval der Tiere ihren fulminanten Abschluss fand.

„Es hat sich gezeigt, dass sich das Publikum begeistern lässt und unsere Fangemeinde wächst“, freut sich Susanne Tiefenbacher, Geschäftsführerin des Marionettentheaters. Die Auslastung bei den Bühnenproduktionen sei höher gewesen als beim ersten Festival 2023, auch das Begleitprogramm sei sehr gut angenommen worden. „Vor allem das Beats & Puppets Clubbing hat gezeigt, dass sich unser Theaterfoyer auch als Dancefloor eignet.“ In zwei Jahren soll es zum dritten Mal ein PUPPETS!-Festival geben. (Marionettentheater/dpk)

Bilder: Salzburger Marionettentheater / Bernhard Müller