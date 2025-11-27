Nur die Gegenwart ist noch absurder

KAMMERSPIELE / ADAMS ÄPFEL

27/11/25 Die Bühne ist Kirche, Krankenhaus und Re-Sozialisierungs-Anstalt zugleich. Die Weltanschauungen der Figuren darauf? Nicht-kompatibel. Im Stück Adams Äpfel in den Kammerspielen des Landestheaters prallen Glaube und Gewalt, Sinnsuche und Selbsttäuschung ungebremst aufeinander.

Von Brigitte Janoschka

Pfarrer Ivan (Matthias Hermann) glaubt unerschütterlich an das Gute. Doch seine Sätze sind hohle Phrasen. Sie klingen nicht nach Güte, sondern nach angestrengter Selbsterhaltung. Seine unbeirrbare Leugnung des Bösen lässt ihn starr und empathielos erscheinen. Seine Glaubenssätze sind wie Versatzstücke eines gesellschaftlichen Positivismus, der behauptet, man könne durch richtige Worte falsche Realitäten einfach wegtherapieren...

PDarum also geht es in der grotesken Komödie Adams Äpfel nach dem Film von Anders Thomas Jensen – Deutsch von Beate Klöckner, Bühnenfassung von K. D. Schmidt – in der Regie von Max Immendorf in den kammerspielen des Landestheaters..

Pfarrer Ivans „Schützlinge“ sind der kleinkriminelle Khalid (Ismail Deniz), der kleptomanisch-neurotische Gunnar (Christian Freund, auch Dr. Kolberg), die von Julienne Pfeil gespielte Poul/Sarah und vor allem der gewalttätige Neo-Nazi Adam (Aaron Röll). Sie halten ihrem Pfarrer eine andere Welt entgegen. Eine Gegenwelt, die sich nicht in Phrasen fassen lässt. Und doch sind Neozazi wie Kleptomane in einem System gefangen, das von ihnen verlangt, sich „heilen“ zu lassen. Nur. Diese Figuren handeln, statt zu predigen. Sie zwingen Pfarrer Ivan in eine Realität, die er zu leugnen versucht.

Die Regie von Max Immendorf auf der Bühne von Lina Sofie Staudinger in den Kammerspielen legt schnell offen, wie schnell Ideale zu Zwang werden können. Die Inszenierung arbeitet mit Anspielungen. Eine „jedermann-hafte“ Totenstimme aus dem Off. Ein Godot-Moment, wenn Gunnar wie Lucky an einer Strumpfhose geführt wird. Ein Happy-End-Heiratsantrag, der eher in den Abgrund als in die Zukunft blicken lässt. Zwischendurch sackt Ivan wie Stephen Hawking in den Rollstuhl, blutet aus den Ohren und wirkt wie ein Sinnbild kollabierender Heilsgewissheiten. Musik von Frederik Werth verbindet die Szenen.

Zentrales Motiv ist der Apfelbaum – freilich desolat. Von Krähen zerfressen (Hitchcock lässt grüßen), von Würmern durchbohrt, vom Blitz getroffen. Am Ende bleibt ein einziger Apfel übrig. Symbol für vieles. Sei es für Trotz, Gnade oder die Ironie des Schicksals. Pfarrer und Neozazi haben am Ende jedenfalls ihre Rollen getauscht. Ivan begrüßt eine unsichtbare neue „Pflegeperson“ mit denselben Worten, die einst Adam gegolten haben. Das Rad der Läuterung dreht sich weiter, wie in einem absurden Ritual. Man denkt an Ionescos Unterrichtsstunde, an Wiederholung als Erkenntnis-Erzwingung – oder als Kapitulation.

Zwischen Absurdität, Groteske und tiefem Ernst fragt das Stück, ob es überhaupt möglich ist, anderen Menschen die eigene Wahrheit aufzudrängen. Ivan will, dass alle glauben, was er glaubt. Deshalb verdrängt er, was nicht in sein Bild passt – den Suizid seiner Frau, die Behinderung seines Sohnes, die Todesangst des sterbenden Poul. Adam hält dem Pfarrer schonungslos das Buch Hiob entgegen. Doch Ivan versteht ihn nicht.

Und so stellt sich am Ende die eigentliche Frage: Ist Adams Äpfel nur ein Mosaik aus absurd-komischen Spezialeffekten? Die Welt im Stück ist nicht deswegen absurd, weil das Theater es so will, sondern weil die Gegenwart längst absurder ist, als Literatur je war. Der Abend zeigt: Nur wer den Zumutungen der Wirklichkeit standhält und die Vielfalt der Welt und der Menschen wirklich wahrnimmt, kann zu neuen Einsichten gelangen. Und vielleicht, ganz vorsichtig, auch Versöhnung erleben.

Adams Äpfel – weitere Termine in den Kammerspielen bis 30. Dezember – www.salzburger-landestheater.at

Bilder: LT / Christian Krautzberger