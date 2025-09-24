Schauspielen statt Ball spielen!

LANDESTHEATER SALZBURG / GESCHICHTE

24/09/25 Als Fürsterzbischof Hieronymus Colloredo 1775 ein Theater errichten ließ, hatte das Spielen bereits eine ansehnliche Tradition an diesem Ort, wenn auch nicht so sehr das Schauspielen. Rechnet man Ball- und Schauspieljahre zusammen, kommt man auf vierhundert Jahre – und die werden am Samstag (27.9.) mit einem Theaterfest tagsüber und einer abendlichen Gala gefeiert.

Von Reinhard Kriechbaum

Der klingendste Name in der Reihe der Intendanten ist Emanuel Schikaneder, der Librettist von Mozarts Zauberflöte. Er war auch einer der kurzlebigsten Impresarii hier, nur 1780 war er mit seiner Theatertruppe da. Der derzeitige Intendant, Carl Philip von Maldeghem ist hingegen der zweit-dienstälteste, mit besten Chancen bald den Leitungsrekord von Lutz Hochstraate einzustellen. Der war von 1986 bis 2004 der Chef im Haus am Makartplatz.

Das 400-Jahre-Jubiläum bezieht sich weniger aufs Theater, schon gar nicht aufs heutige Gebäude, das die emsigen Theaterarchitekten Helmer & Fellner 1892/93 errichtet haben. Fürsterzbischof Paris Lodron ließ 1625 ein Ballhaus am Hannibalplatz (heute Makartplatz) bauen, zum „ Zwecke des allseits beliebten Ballspielens“. Eine Art Vorläufer des Fitnesscenters also (Theater wurde dort auch gelegentlich gespielt, es gab ja sonst keine großen profanen Räume).

Kein Wunder, dass der Bürgermeister Ignatz Anton Weiser sich mit Vehemenz quer stellte, als Hieronymus Colloredo das Ballhaus in einen Musentempel umwandeln wollte. Er zog den Kürzeren. Colloredo setzte sich durch, ließ das Ballhaus schleifen und 1775 das Fürsterzbischöfliche Hoftheater erbauen. Es wurde mit Die Gunst des Fürsten von Christian Heinrich Schmid (einem deutschen Literaturwissenschafter und Lustspielautor) eröffnet. Für die „Gunst“ Colloredos bedankten sich die Ballspieler... 1775 gibt übrigens ein tatsächliches Theaterjubiläum für Salzburg her – 250 Jahre.

Die Stadtgeographie muss man sich damals anders vorstellen: Vor der Dreifaltigkeitskirche stand da noch das Pfandhaus, im Frühjahr blühten noch keineswegs davor die Magnolienbäume, und die Salzach war noch nicht reguliert, sprich: Das neue Theater stand ganz nahe dem schottrigen Flußbett.

Die Salzburger konnten sich dann doch rasch anfreunden mit dem neuen Kulturangebot, das Logentheater erwies sich schon bald als zu klein und wurde bereits 1788 umgebaut. Ab 1803 hieß das Haus Kurfürstliches Theater, ab 1808 k.k. Nationaltheater. Königliches National Theater nannte man das Theater in den turbulenten Jahren der Auflösung des Erzstifts, als Salzburg zeitweise unter bayerischer Verwaltung stand. Ein arger Knick fürs Salzburger Selbstbewusstsein nach dem Verlust der Landeshoheit: Von 1827 bis 1882 war das Salzburger Theater vereinigt mit der Sommerbühne von Ischl! Als dann wieder der hiesige Stadtmagistrat zuständig war, wurde das alte Theater 1892 aufgrund von Sicherheitsmängeln abgerissen und man beauftragte Helmer & Fellner mit dem Neubau, der sich seither bewährt. Wie sich erst jüngst bei der Don Giovanni-Premiere bestätigte: das bestdimensionierte „Haus für Mozart“ am Ort.

Eine Huldigung an einen aufgeklärten Landesregenten übrigens auch damals, bei der Eröffnung am 1. Oktober 1893, mit Mozarts Titus-Ouvertüre. Und ein Schauspiel Der Talisman, aber nicht jener von Nestroy, sondern von Ludwig Fulda. Das Lebensende dieses Germanisten und Autors war tragisch: Das Reichswirtschaftsministerium hatte seine Bitte abgewiesen, den ihm verliehenen Burgtheater-Ring von der für alle Juden angeordneten Abgabe aller Wertgegenstände auszunehmen, Daraufhin nahm er sich 1939 das Leben.

Nach einem Umbau während des Zweiten Weltkriegs wurde das Haus im Rahmen der Salzburger Festspiele mit Mozarts von Karl Böhm dirigierten Oper Die Entführung aus dem Serail wiedereröffnet. Bei diesem Umbau hat die Fassade leider ihren originalen Dekor verloren, aber immerhin ist jenes Lüftungs-Häuschen am Dach erhalten geblieben, das dem Landestheater jetzt als Logo dient.

Am kommenden Samstag (27.9.) gibt es also tagsüber ein Theaterfest und abends eine große Jubiläumsgala (Beginn 19 Uhr), in der sich Sparten präsentieren werden. Zum Beispiel sind einige Szenen aus dem Stück Ballhaus zu sehen, das Erfolgsautor John von Düffel für das Landestheater geschrieben hat und die Historie des Ballhauses lustvoll beleuchten wird (Uraufführung am 7. Februar).

Ein historischer Rückblick sowie zahlreiche weitere Geschichten und Anekdoten finden sich auch im Jubiläumsbuch 400 Jahre Theater am Mirabellgarten – 400 Theatermenschen, das am 27. September erscheint.

Das Theaterfest am 27.9. beginnt um 13.30 Uhr, die Jubiläumsgala um 19 Uhr – Das Buch zum Jubiläum „ 400 Jahre Theater am Mirabellgarten – 400 Theatermenschen“ ist ab dem 27. September exklusiv im Kartenbüro des Salzburger Landestheaters oder über service@salzburger-landestheater.at erhältlich – www.salzburger-landestheater.at

