Shakespeare im alten Cineplexx

HINTERGRUND / THEATER ECCE / LEAR

03/09/25 „Die Geschichte des alten Patriarchen König Lear liest sich wie eine Analyse zeitgenössischer politischer Verhältnisse – als hätte sich in über vierhundert Jahren nichts geändert“, sagt Reinhold Tritscher. Er lässt mit Shakespeares Tragödie den herbstlichen Salzburger Premierenreigen schon am 11. September an ungewöhnlichem Ort beginnen.

Es wird wohl eine Aufführung, die Reinhold Tritschers Verständnis von integrativem Theater unmittelbar spiegelt. Die Titelrolle übernimmt Salim Chreiki, ein in seiner syrischen Heimat prominenter Schauspieler, der nach waghalsiger Flucht nun im Ensemble des Theater Ecce gelandet ist. Sein Deutsch reicht natürlich nicht für eine Shakespeare-Hauptrolle, er wird den Lear in arabischer Sprache spielen. „Die Geschichte ist dank der klaren Inszenierung und der Übertitel für alle verständlich“, zerstreut Regisseur Reinhold Tritscher allfällige Bedenken.

„Das leerstehende City Center Salzburg bietet eine passende Kulisse für den Niedergang von König Lears Macht – für Zerfall des Körpers, der Familie, der Gesellschaft“, so Tritscher über die Aktualität des Stoffes, die er und sein bewährter Bühnenbildner Alois Ellmauer in diese per se ruinöse Umgebung stellen. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Cineplexx City hat übrigens vor wenigen Monaten auch das Thomas-Bernhard-Institut der Universität Mozarteum für eine Stückentwicklung nach Hofmannsthals Jedermann genutzt.

„Eins schulden wir der Zeit, die uns verstört: Sagt, was ihr fühlt – nicht das, was sich gehört“ lässt Shakespeare Edgar, einen der Söhne von Lears Widersacher Lord Gloucester, sagen. „Es geht nicht nur um das Ringen nach Macht und Einfluss und die Zerstörungskraft patriarchaler Machtsysteme“, so Reinhold Tritscher. „Es geht auch um das Altern und tiefsitzende familiäre Verletzungen und letztlich um die Hoffnung, die auf einer neuen Generation ruht.“

Wer sich auf König Lear einlasse, lasse sich ein auf ein komplexes, zeitloses Sprachkunstwerk, das nicht urteile, sondern Fragen stelle. „Das 'Warum so?', das Kent am Ende das Stückes in den Raum stellt, sei die Frage, „die auch mich am meisten umtreibt“, so Tritscher, der die Textfassung gemeinsam mit dem Ensemble erstellt hat.

Neben Salim Chreiki spielen Jurij Diez, Daniela Enzi, Gerard Es, Reinhold Gerl, Kristin Henkel, Katharina Lehner, Raphael Steiner und Marena Weller. Live Musik und Komposition steuert Gernot Haslauer bei. (Theater Ecce/dpk-krie)

„König Lear“ im ehemaligen Cineplexx City Center am Salzburger Hauptbahnhof, Eingang Engelbert Weiß Weg, Premiere am 11. September um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen am 12., 13., 21. und 28. September sowie am 1., 2. und 3. Oktober. Eine weitere Aufführung am 17. Oktober im Kunsthaus Nexus, Saalfelden – www.theater-ecce.com; kunsthausnexus.com

Bild: Theater Ecce / Bernhard Müller