Sokrates, Putin und ein Mörderkarussell

KLEINES THEATER / BILANZ UND AUSBLICK

18/09/25 „Über zweihundert Vorstellungen und fast 20.000 Besucherinnen und Besucher. Ein großer Erfolg!“ So Peter Blaikner, der Obmann des Trägervereins. Er betont gleichzeitig die Notwendigkeit gut besuchter Vorstellungen im Kleinen Theater: „Ohne Publikum gibt es kein Theater. Wir finanzieren das Haus zu gut zwei Dritteln aus den Ticketeinnahmen.“

Caroline Richards gehört zum künstlerischen Leitungsteam des Kleinen Theaters. Sie arbeitete in der vergangenen Saison über Monate mit Bewohnern des Seniorenheims Taxham und Schülern aus der Mittelschule Taxham. So entstand die Produktion Alpha 2 Boomer, die im Juni zu sehen war. „Es sind starke Bande zwischen den Generationen geknüpft worden“, freut sich Caroline Richards.

Im Juli fand das erste Stadtteilfest Schallmoos statt, bei mit einem Open Stage am Nachmittag und einem Musik-Abend mit Peter Blaikner. Über dreißig Einrichtungen, die entlang des Hohen Weges angesiedelt sind, haben das Fest gemeinsam organisiert. „An diesem Tag haben viele Leute das Kleine Theater zum ersten Mal besucht und wahrgenommen. Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein Fest entlang der Kulturmeile geben“, sagt Katharina Pichler, Mitarbeiterin des Hauses.

I Im Sommer hat das Kleine Theater mit der Produktion Die Belagerung den gewohnten Bühnenraum verlassen. Auf vier verschiedenen Burgen wurde das Stück anlässlich der 500. Wiederkehr des historischen Ereignisses des Bauernaufstands von 1525 uraufgeführt. Regisseur Benjamin Blaikner: „Die unterschiedlichen Gegebenheiten der Burgen waren herausfordernd, aber die Mühe hat sich gelohnt. Wir hatten 1365 Besucher und viele begeisterte Rückmeldungen.“

Die bereits fixierten Vorhaben für die kommende Saison zeigen, wie gut die freie Szene in Salzburg aufgestellt ist. „Bereits jetzt sind zehn Premieren aus der freien Theaterszene Salzburgs fix im Programm eingeplant“, sagt Peter Blaikner. „Und unsere Gesamtplanung ist noch nicht abgeschlossen.“

Die erste Premiere im Kleinen Theater findet am 22. Oktober statt. Judith Brandstätter, Jurek Milewski und Josef Kucher proben derzeit die Krimi-Komödie Mörderkarussell. Für die Uraufführung Prinzessin Mara und die Geschichte der Geschichten, eine Kinderproduktion vom Theater der Mitte, haben die Proben ebenfalls begonnen. Zu sehen ab 18. November.

Im Sommer ist die gesamte Elektrik des Hauses erneuert worden. Nun werde jede probenfreie Minute für die letzten Sanierungsarbeiten genutzt, erklärt man. Zeit ist dafür nur noch bis kommenden Samstag (20.9.). Da startet die Saison mit Georg Clementi und Ossy Pardeller und ihrem Publikumshit Von Sokrates bis Putin.

Das Kabarett in den nächsten Monaten: Zum ersten Mal zu Gast im Kleinen Theater sind Aliosha Biz (9.10.), der Smash Comedy Club (18.10.) und Sarah Hakenberg (31.10.). Am 28. November stehen Edi Jäger und Magdalena Köchl gemeinsam auf der Bühne und geben ein Best Of aus Kabarett und Lieblingssongs. Fast ausverkauft ist bereits der Termin mit Josef Hader und seinem aktuellen Programm Hader on ice am 29. November. Dafür ist das Kleine Theater entschieden zu klein, man spielt im Salzburg Congress. Mehr Karten gibt es noch für den Zusatztermin am 23. Jänner.

Aus dem Musikprogramm: Maddy Rose und ihre Band fusionieren Pop mit Jazz- und Soul- Elementen – eine Neuinterpretation des Vintage-Pop (26.9.) Ein neues Programm gibt es mit Samira Kirschhofer. Am 4. Oktober vereint Flores Musik, Gesang und Tanz in der poetischen Sprache des Flamencos. (Kleines Theater)

Bilder: dpk-krie (1); Kleines Theater / Sigrid Riepl (1); www.lukasbeck.com (1)