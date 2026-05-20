Theater ist Leben

30 JAHRE THEATER ECCE

20/05/26 Begonnen hat alles am 1. Mai 1996 mit der „Welturaufführung“ von Reinhard P. Grubers Text Nie wieder Arbeit. Die Produktion tourte durch ganz Österreich, gastierte damals auch in Stainz in der Steiermark, „der Heimatgemeinde des begeisterten Autors“, erinnert sich Reinhold Tritscher. „Das war die Geburtsstunde des Theater ecce.“

Von Heidemarie Klabacher

„Dreißig Jahre Theater ecce bedeuten mehr als sechzig Inszenierungen. Oft haben wir uns dabei auf einen Seiltanz ohne Sicherungsnetz eingelassen.“ Zu den großen Produktionen kommen Gastspiele und Workshops, seit 2015 der Theaterherbst in Leogang und Saalfelden. Die Basisarbeit für inklusiven Tanz und Theater in Stadt und Land Salzburg, etwa im BÜHNEN-Spiel-RAUM, zählt zu den Säulen. Herzstück allen Tun und Denkens von Reinhold Tritscher und seinem Team ist die Inklusion. „Manchmal ist uns Großartiges gelungen, manchmal sind wir gescheitert.“

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto Verwandlungen und gilt „dem Potenzial von Transformationen in Zeiten des Umbruchs“. Schwerpunkt der Saison ist das große inklusive Stück Die kleine Meerjungfrau frei nach Hans Christian Andersen. Aufgeboten werden wie immer Schauspiel, Musik und Akrobatik. Gespielt wird ab 27. August fünf Wochen lang im theater-eigenen Circuszelt in den „Glan Gärten“ auf den Stiegl-Gründen in der Stadt Salzburg und danach beim Theaterherbst Saalfelden Leogang. Weiters wird das Zelt Schauplatz für die Eigenproduktion Das Kafka Varieté, für die Konzerte der Arkadenkultour und für zeitgenössischen Circus.

Reinhold Tritscher und die Seinen präsentierten das Jubiläumsprogramm 2026 im Literaturhaus Salzburg, wo 1996 – mit der Produktion Nie wieder Arbeit – alles begann. Der Regisseur, Schauspieler und Intendant über die Hauptproduktion im Jubiläumsjahr, die er selber inszenieren wird: „Andersens Kunstmärchen in heutiger Lesart bietet die Möglichkeit vielfältigste 'Welten und Menschen' in das Projekt einzubeziehen. Eine Unterwasserwelt bevölkert von Meeresbewohnerinnen, Nixen, Korallen, Quallen, Meeresungeheuern, Hexen und Phantasiewesen macht Geschlechterzuordnungen und Kategorien wie 'behindert' und 'nicht behindert' schwierig bis unmöglich.“

Zu den Namen, die 2026 bei der Kleinen Meerjungfrau mitwirken und seit 1996 auf dem Theaterzettel stehen, zählt der von Gerard Es, Schauspieler und Regisseur. Der Bühnenbildner Alois Ellmauer, die Kostümdesignerin Margret Litzlbauer oder der Choreograph Ulfried Kirschhofer zählen zu den weitern Säulen, auf die Reinhold Tritscher bauen kann. Legendär sind etwa die Calderon-Produktion Das Leben ist ein Traum aus 1999, Der Traum eines lächerlichen Menschen nach Dostojewski 2000, Romeo und Julia 2003, Bulgakovs Hundeherz 2006 oder etwa 2014 die Gegen-Trias – Gegen die Demokratie, den Fortschritt und die Liebe. In jüngerer Zeit bewegte Jurek Milewski, auch ein Getreuer, 2021 im Stück Russische Nationalpost oder 2023 Bina Blumencron in Fettes Schwein. Ein Mega-Projekt, selbst für das Theater ecce, war in mehreren Vorstufen Das Große Welttheater, dessen Endversion 2024 in der Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut Premiere feierte.

„Es wird sich wohl niemand finden lassen, der im Theater ecce die Funktion der Künstlerischen Leitung, der Geschäftsführung, des Allroundtechnikers und des Mädchen für alles dauerhaft übernimmt“, sagte Reinhold Tritscher, Jahrgang 1964, schon bei einem Pressegespräch vor ziemlich genau einem Jahr, als er seine Nachfolge ansprochen hat. Er halte es für notwendig „eine breitere personelle Infrastruktur aufzubauen, wenn man will, dass das Theater ecce weiterhin für inklusives Theater in Stadt und Land Salzburg stehen soll“, sagte der Theaterleiter damals. „Dringend notwendige Personalaufstockungen im Bereich Organisation und Technik strebe man schon länger an, sind sich bislang finanziell aber nie „im ausreichenden Maß“ ausgegangen. „Im Zweifel haben wir uns für Fair Pay für das Ensemble entschieden“, so Reinhold Tritscher 2025.

Beim Pressegespräch 2026 konkretisiert Reinhold Tritscher die Pläne: „Ich möchte Anfang 2029 die künstlerische und administrative Leitung des Theater ecce übergeben, weil mir sehr wichtig ist, eine Struktur für inklusive Tanz- und Theaterarbeit in Stadt und Land Salzburg mittelfristig abzusichern.“ Deshalb kommuniziere er auch den Generationenwechsel so früh und intensiv: „Diese Struktur aufzubauen und die Übergabe vorzubereiten, sind wir auf einem guten Weg. Die Mühlen mahlen ja bekanntlich manchmal langsam.“ Er persönlich, so Tritscher, werde sich nicht von der Bühne zurückziehen: „Im Gegenteil. Ich möchte mich endlich wieder einmal – in meinem Tempo – ausschließlich auf künstlerische Arbeit konzentrieren.“ Wie und in welchem Rahmen werde sich zeigen, „jedenfalls ab spätestens 2029 nicht mehr in leitender Position beim Theater ecce“.

30 Jahre Theater ecce – alle Termine und Produktionen – www.theater-ecce.com

Bild: Theater ecce