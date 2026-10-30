Thomas Bernhards Kant im Bazar. Eine Zwiespältigkeit

CAFÉ BAZAR / THOMAS BERNHARD

30/10/26 Die frühe Thomas Bernhard-Komödie Immanuel Kant – Auf hoher See in der Inszenierung von Cassandra Rühmling hinterlässt einen starken, aber zum Teil auch zwiespältigen Eindruck.

Von Dietmar Rudolf

Ein Stück des Kaffeehaus-Fans Thomas Bernhard anlässlich seines 95. Geburtstags in einem solchen aufzuführen, ist eine wunderbare Idee. Hat aber auf Grund der unvermeidbaren Nebengeräusche auch ihre Tücken. So leidet bei der Premiere von Immanuel Kant – Auf hoher See am Donnerstag (29.10.) im Café Bazar die verspätet begonnene Einführung nicht nur unter etwas zu viel Schulmeisterlichkeit, sondern sie ist streckenweise auch schwer verständlich.

Dass dann der offiziellen Einführung noch eine zweite durch Stefan Fleming, den Darsteller des Kant, folgt – die das erklärt, was ein Theaterstück eigentlich selbst erklären soll – gehört zu den Schwächen des Abends. Aber was Verständlichkeit und Artikulation unter erschwerten Kaffeehaus-Umständen angeht, sind Fleming und seine beiden Mitspieler über jeden Zweifel erhaben.

Der Bernhard’sche Plot schert sich wie üblich keinen Deut um historische Wahrheiten: Immanuel Kant ist auf einem Schiff in die USA unterwegs, um erstens eine Ehrendoktorwürde in Empfang zu nehmen und zweitens sich ein Glaukom operieren zu lassen. War er natürlich nie. Großmäulig-grantelnd doziert er über Gott und die Welt in teils recht sinnlosen Sentenzen, die Fleming mit Gestus und sonorer Stimme eines alten weißen Mannes eindrucksvoll darbringt.

Begleitet wird er von seinem Diener Ernst Ludwig, der bei unserer Aufführung unversehens aus der Schar der Kellner des Bazar auf die Spielfläche tritt. Die Rolle wird von Jochen Könnecke (er ist auch für etliche andere Figuren zuständig) in bewährter Bernhard’scher missgelaunter Unterwürfigkeit exekutiert. Diesen beiden gegenüber steht die chamäleonartig sich verwandelnde „Millionärrin“, gespielt von Cassandra Rühmling, der das Schiff gehört und die nebenbei noch die Titanic heben lassen möchte.

Wann das Ganze spielt? Im Bernhard’schen Neverland. Und dieses Neverland hat und braucht auch praktisch kein Bühnenbild. Der lebensferne verquaste deutsche Geistesmensch im Burlington-Pullunder, der vergnügungssüchtige amerikanische Dollar-Vamp in verschiedensten betont femininen Outfits und der Subalterne in „Kellner-Uniform“, der alles ertragen muss. Wenn das keine Bernhard-Kombination ist!

Aber es gelingt nicht alles. Cassandra Rühmling karikiert zwar virtuos die Laszive in ihrer Oberflächlichkeit, aber die Schärfe der beinharten Kapitalistin, die für den alternden Denker nur Spott übrig hat, blitzt nur selten durch. Und dass sie in ihrer durchaus stimmigen Outriertheit ihre Kollegen bisweilen an die Wand spielt, sollte der Darstellerin als Regisseurin zu denken geben.

Zwar gibt Fleming Sätzen wie „Alles, was ist, ist. Alles, was nicht ist, ist nicht“ Bernhards donnernde Leere. Sein Adlatus tut es ihm mit dem Verteilen der E-Lämpchen mit dem schon fast liturgisch deklamierten „Das Lampionfest“ gleich. Aber bei den immer und immer wiederholten Griffen ans Auge (Glaukom?), an die Stirn (schweres Denken?) oder an die Kehle (Seekrankheit?) denkt man sich: Wenn dein Pferd tot ist, steig ab.

Doch dann wieder zum Nackenhaare-Aufstellen packend Rühmlings Spießer-Gequatsche über Persien als Reisedestination. Genial-gruselig hier auch die Textvorlage von Thomas Bernhard, vorausweisend auf spätere Stücke wie den Theatermacher, wo er menschliches Geschwätz noch treffender bloßgestellt hat.

Ganz großartig wird die Inszenierung am Schluss, als sie sich traut, sich in Musik und Tanz aufzulösen. Friedrich, Kants (erfundener) Papagei, wird in Abwesenheit skandierend angebetet. Dass er wissenschaftlich psittacus erithacus heißt, merkt man sich dank Kants Einhämmern. Dass er dessen gesamte Philosophie nachbeten kann, (ohne das Mindeste zu verstehen), auch. Welch groteske Pervertierung des „Ausgangs aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“. In Flemings Einführung wurde dem Publikum erklärt, man habe verstanden, dass Friedrich heute eine Art KI sein könne.

Ein interessanter Gedanke. Aber in gut eineinhalb Stunden ist weder eine KI noch ein Papagei aufgetaucht. Es war eine insgesamt starke Aufführung. Aber würde Theater alles zeigen, was es zeigen will, müsste vorher nichts erklärt werden.

Immanuel Kant – Auf hoher See – Weitere Vorstellungen heute Freitag (30.10.) sowie am 13., 14., 20. und 21. November um 19.30 Uhr im Cafe Bazar - Tickets: www.theaterplatz.at

Bilder: Cassandra Rühmling