„Treten Sie näher!“

KLEINES THEATER / WOYZECK

28/05/26 Es gehört schon einige künstlerische Dreistigkeit dazu, sich als einzelner Schauspieler allen Rollen eines Jahrhundertwerks wie Büchners genialem Dramenfragment Woyzeck zu stellen. Und um es gleich vorwegzunehmen: Das Experiment, angesiedelt im Zirkusmilieu, gelingt.

Von Dietmar Rudolf

Auf der Bühne: eine halbrunde Leinwand, auf der zu Beginn WØYZECK projiziert wird und die in der Inszenierung eine zentrale Rolle spielen wird. Links davon – ganz offen – der Arbeitsplatz des Musikers, Soundmanagers und Regisseurs Benjamin Blaikner. In der Mitte ein kleines Tischchen, rechts eine Treppe, die nirgendwohin führt. Hannes Öhlböck (Bühne) und Franziska Krug (Kostüme) setzen bewusst auf die Faszination des „Armen Theaters“, das nur konterkariert wird von den elaborierten Videoinstallationen, von denen noch die Rede sein wird.

Auftritt eines Zirkusdirektors mit fluoreszierender Schminke wie Joker aus The Dark Knight mit dem Text der dritten Szene des Originals. Dazu vermutlich KI-generierte Projektionen von Affen mit seltsam menschlichen Zügen. Und Zirkusmusik. Eine gespenstische Stimmung. Dann schlüpft Maximilian Pfnür virtuos in alle weiteren Rollen des Dramas über den armen Soldaten, der – von seinen Vorgesetzten schikaniert und entwürdigt – schließlich zum Eifersuchtsmörder an der Mutter seines Kindes wird. Ein Kabinettstück bereits die berühmte Unterhaltung zwischen dem schlicht-gescheiten Woyzeck und dem dummdreist bramarbasierenden Hauptmann bei der täglichen Rasur. Mütze auf, Mütze ab. Mehr braucht es nicht für den Rollentausch.

B üchners Text ist absolut präsent in all seiner schockierenden Modernität. Brille auf, Brille ab. Die zynische Kasperliade des Doktors, der mit dem manchmal naiv-aufbegehrenden Woyzeck menschenverachtende Experimente macht, wird der ihr zustehenden Lächerlichkeit preisgegeben.

Nicht immer werden alle Verwandlungen Pfnürs klar. (Immerhin wendet sich die Inszenierung auch dezidiert an Schülerinnen und Schüler, die das Stück vielleicht noch nicht kennen.) Aber in seinen besten Momenten erinnert Pfnür an Steinhauer, Berger oder gar Qualtinger und ihre chamäleonartigen Verwandlungsfähigkeiten. Nicht immer funktionieren die szenischen Ideen Blaikners und seiner Ausstatter. Aber immer wieder gelingen äußerst starke Bilder: Der Traum vom gemeinsamen trauten Heim, von Woyzeck auf dem Tischchen mit seinem Kind als hölzerner Gliederpuppe als Puppenhaus aufgebaut. Das alles wird auf die Leinwand projiziert. (Wo die Live-Kamera postiert ist, bleibt ein Rätsel). Oder der ebenfalls projizierte computergenerierte tanzende Hengst, während der Tambourmajor von seiner Männlichkeit prahlt.

Überhaupt die Männlichkeit: Pfnür und sein Regisseur Blaikner entlarven diese verschiedenen Abschattierungen der fehlgeleiteten Virilität vom Hauptmann über den Doktor bis zum Tambourmajor karikierend in ihrer ganzen Hohlheit bis zum Erbrechen. Dass der gequälte Woyzeck zu nichts anderem imstande ist als zum Femizid an seiner Lebensgefährtin Marie, ist von erschütternder Aktualität. Unglaublich, dass ein dreiundzwanzigjähriger Autor des frühen 19. Jahrhunderts das so klar erkannt hat.

Die Musik von Benjamin Blaikner, live von der E-Gitarre (zu den Chansons. die Pfnür stimmlich beachtlich und vielfältig präsentiert), schauerlich heiter als Valse-Musette-Zirkusmusik, ist, wie Theatermusik sein soll: nie aufdringlich, aber immer stimmig. Vor allem da, wo sie nur als Sound daherkommt: als unerbittliche Wassertropfen oder als Messerschleifgeräusche, die das schreckliche Unheil am See schon lange ankündigen, bevor es eintritt.

Etliche Szenen spielen sich hinter dem Projektionsvorhang ab. Besonders berührend die bildliche Umsetzung der Mordszene hinter furchtbar idyllischem Grün, die – wie die Szene vor Maries Haus, als Woyzeck seelisch schon entgleist – beklemmend oft angedeutet bzw. wiederholt wird.

Auf der Treppe, deren Sinn sich nicht immer ganz erschließt, erzählt die Großmutter ihr berühmtes grausiges Antimärchen und der Narr singt mit der Gliederpuppe, Woyzecks kleinem Sohn, das schauerliche „Hopphopp“.

So endet ein schrecklich guter und zurecht bejubelter Theaterabend, dem man deutlich mehr Publikum und mehr Aufführungen wünschen würde. „Treten Sie näher“ und sehen Sie das gelungene Paradoxon einer Zirkusvorstellung, in der nicht der „Freak“ Woyzeck bloßstellend vorgeführt wird, sondern die Verhältnisse, die ihn dazu gemacht haben.

Weitere Aufführungen am 28. und 29.5., 9. und 10.6.2026 – www.kleinestheater.at

Bilder: Kleines Theater / Benjamin Blaikner