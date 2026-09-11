Wie alles begann und weiter ging

SCHAUSPIELHAUS SALZBURG / GESCHICHTE

11/09/26 Vor dreißig Jahren eröffnete das Schauspielhaus Salzburg, damals noch unter dem Namen Elisabethbühne, seine erste Spielzeit im Petersbrunnhof. Damals wie jetzt zum Spielzeitauftakt mit einem Stück von Shakespeare, Was ihr wollt. Vor der Premiere morgen Samstag (13.9.) ist ein Festakt zum Jubiläum angesagt.

Von Reinhard Kriechbaum

An den Beginn in den niedrigen Kellerräumen der Elisabethkirche können sich nur mehr uralte Salzburger erinnern. 1958 hatte Georges Müller, vormals Opernsänger der Hamburger Staatsoper, in Salzburg die Kolpingbühne gegründet. Zunächst handelte es sich um eine kleine Theatergruppe mit Freunden und Laienschauspielern.

Die niedrigen Kellerräume der späteren Elisabethbühne waren schon 1932 gebaut worden. Vom geplanten Kirchenkomplex wurde freilich erst nur der Unterbau – eigentlich gedacht als Unterkirche – realisiert. Die Kirche darüber wurde dann erst in den 1950er Jahren errichtet. In der „Unterkirche“, die nie religiösen Zwecken diente, wurde zunächst ein Kino installiert, das bis Anfang der 1940er-Jahre in Betrieb war. Ins ehemalige Plainkino also übersiedelte Georges Müller und gab dem Theaterunternehmen den Namen Elisabethbühne.

Ehrgeiz schon damals: Man versuchte sich an anspruchsvollen Stücken der Weltliteratur. Und es waren sogar ein paar ausgebildete Schauspieler dabei, etwa der blutjunge Branko Samarovski, jetzt Ehrenmitglied des Burgtheaters. Erst 1967 hat man die Elisabethbühne vereinsmäßig organisiert. Zum Gründungsteam gehörte neben georges Müller auch der Pfarrer von St. Elisabeth, Franz Wesenauer - eine keineswegs immer konfliktlose Paarung.

1973 übernahm der Luxemburger Georges Ourth die künstlerische Leitung. Er brachte einen völlig neuen Wind in die Salzburger Theaterszene. Der 1942 geborene Luxemburger hatte in Wien Schauspiel studiert, blutjung am Volkstheater und sogar an der Burg gespielt und war schließlich nach Stationen in Luxemburg (Gründung des Kasemattentheaters), Weimar, Mannheim und Graz als Schauspieler und Regisseur am Salzburger Landestheater gelandet. Seine erste Inszenierung auf der Elisabethbühne war 1972 Brechts Der Jasager und der Neinsager.

Georges Ourth setzte auf Klassiker, aber auch auf zeitgenössische Dramatik. Er hatte Aug und Ohr in der internationalen Szene, und so zog allmählich ein neues Theaterverständnis ein in Salzburg. Beide Teile des Faust mit Arno Fischbacher als Faust und Daniela Enzi als Mephisto – eine genderfluide Besetzung schon damals! Aber auch Heiner Müllers Hamletmaschine kam auf den Spielplan. „Warum sollten wir eigentlich nicht abheben und hoch fliegen?“ – ein legendäres Ourth-Zitat in einem Theaterraum, der keine drei Meter hoch war...

Den Höhenflug bremste die Krebserkrankung von Georges Ourth, der er 1988, erst 46 Jahre alt, erlag. Seine Frau Renate Rustler-Ourth führte die Elisabethbühne im Sinne des Verstorbenen weiter und in eine gute Zukunft. „Im Theater in der ehemaligen Unterkirche hat sich ja nicht nur eine Truppe von bis zu dreißig Künstlern aufgehalten“, erinnerte sie sich vor einigen Jahren in einem DrehPunktKultur-Gespräch. „Es wurden oft täglich bis zu drei Vorstellungen gespielt, sodass an manchen Tagen sechshundert Theaterbegeisterte ein- und ausgegangen sind.“

Sprich: Es war eng und wurde immer enger. So kam es zur Übersiedelung in den Petersbrunnhof. Ein gebäude mit langer, wechselvoller Geschichte! Es war einst Lustschloss mit vielgerühmten Wasserspielen, erbaut von einem Salzburger Domherrn. Als dieser Bischof von Brixen wurde, verkaufte er das Anwesen ans Erzstift St. Peter. Das Schloss verfiel und wurde abgetragen, der SalzburgerArchitekt baute stattdessen für St. Peter 1794 ein Wirtschaftsgebäude im Stil des Frühklassizismus. Die Säulenhalle unten dient jetzt als Theaterfoyer und Lokal. Kuhstall, Schweinestall, schließlich Leerstand. Manchmal wurde das Gebäude für kulturelle Zwecke genutzt, etwa in den ersten Jahren der „Szene der Jugend“. 1984 kaufte das Land Salzburg den alten Meierhof.

Nach umfänglichen umbauten und Adaptierungen also siedelte die Elisabethbühne hierher, in der Spielzeit 1995/96 war es so weit. Mit der Saison 2004/2005 wurde die Elisabethbühne umbenannt in Schauspielhaus Salzburg. In der Spielzeit 2002/2003 verabschiedete sich Renate Rustler-Ourth mit Maurice Maeterlincks Pelléas und Mélisande von ihrem Theater. Ihr folgte Robert Pienz als geschäftsführender Intendant, der bereits vorher als Spielleiter ins Führungsteam gekommen war. Seit der Spielzeit 2025/26, also seit einem Jahr, bilden Alexander Kratzer und Sophia Aurich die künstlerische Direktion.

Mit rund siebzig ganzjährig beschäftigten Mitarbeitern, rund 60.000 Besuchern jährlich und zehn bis vierzehn Eigenproduktionen gilt es als das größte freie Theater Österreichs, auch eines der größeren im ganzen deutschsprachigen Raum. Aus dem Schauspielhaus Salzburg – genauer gesagt aus der damaligen Elisabethbühne – gingen Schauspieler wie Mercedes Echerer, Harald Krassnitzer, Michaela Merten und Branko Samarovski hervor. Übrigens auch der derzeitige Schauspielhaus-Intendant.

Eine Besonderheit schon seit Zeiten des Georges Ourth ist die eigene private Schauspielakademie. Neben dem klassischen Unterricht gehört ab dem zweiten Ausbildungsjahr der Spieleinsatz zum Ausbildungskonzept. Eine Ausbildung mit hohem Praxisbezug also. Vier Jahre dauert sie und wird muit der Reifeprüfung vor der Paritätischen Prüfungskommission für den Bühnenberuf (Wien) abgeschlossen.

Zum Jubiläum „30 Jahre Schauspielhaus Salzburg im Petersbrunnhof“ gibt es am kommenden Samstag um 17 Uhr einen Festakt – Um 19 Uhr ist dann Spielzeitauftakt mit der premiere von Shakespeares „Was ihr wollt“ – schauspielhaus-salzburg.at

Bilder: „Elisabethbühne“/Renate Ourth (1); dpk-krie (2); Schauspielhaus Salzburg / Erika Mayer (2)