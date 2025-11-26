Zu viel nach Cash gebohrt

SCHAUSPIELHAUS / CASH

26/11/25 Jener, der beim Salzburg-Monopoly ausgerechnet auf dem Feld „Schauspielhaus“ gelandet ist, hat sich möglicherweise verzählt beim Ziehen. Jedenfalls wird der Spielgeld-Wert der Location nicht genauer durchdekliniert. Wieviel Cash müsste man wohl abliefern oder was an Unangenehmem stünde auf einer zu hebenden Karte?

Von Reinhard Kriechbaum

Cash ist eine „monetäre Stückentwicklung“ im Schauspielhaus Salzburg. Ein im Durchschnitt sehr junges Ensemble – die Generation Z ist absolut in der Mehrheit – denkt übers Geld nach. Genauer darüber, dass Geld und Besitz ungleich verteilt sind. Der Bankomat hat in der ersten Szene schon Geld en masse ausgespuckt. Ein paar Scheine zuerst, aber dann mehr und mehr. Der letzte in der Runde kann sich die Hosensäcke ordentlich vollstopfen. Wir ahnen schon: Das wird ausreichend Diskussionsstoff abgeben in den folgenden 75 Minuten.

Wir sind Zeugen einer Weihnachtsfeier im Haus der verstorbenen Großmutter. Eine pausbäckige Runde von jungen Leuten ist versammelt. Cash spielt in ihrem Leben mehrheitlich eine Rolle in dem Sinn, dass der Polster von den Altvorderen damit recht gut ausgestopft ist. Sie können sich eigentlich eh gut drauf ausruhen. Einer kann sich sogar ein Neigungsstudium leisten, Kunstgeschichte. Andere nähern sich dem Thema eher vom wirtschafts-soziologischen Standpunkt aus an. Oder gar aus feministischer Perspektive: Finanzielle Selbstermächtigung! Salzburg ist das Feindbild schlechthin, denn hier leben „zwei der drei reichsten Menschen Österreichs“. Das wird wohl kein Zufall sein.

Einer in der Runde, der sprichwörtliche reiche Onkel, taugt zum Fiesling. Er macht in Immobilien. Zitzerlweise erfahren wir etwas über die familiären Konstellationen. Geklärt gehört beispielsweise, was mit dem Haus der Großmutter geschehen soll. Hat jene Enkelin, die sich um die Großmutter gekümmert hat, quasi ein natürliches Anrecht drauf? Das sehen die Geschwister anders, obwohl sie sich fein rausgehalten haben aus der Care-Arbeit. Der geldaffine Onkel fühlt sich sowieso in seiner Ur-Rolle als potentieller Besitzer.

Das also wird, nach und nach, aufgedeckt. Immer wieder unterbrochen von Rollespielchen in der Gruppe, bei denen Verkleidung und Karaoke für deftigen Drive sorgen. Noah Löffelberger, Sophia Fischbacher, Fabian Cabak, Kira Pachner, Elisabeth Kanettis und Wolfgang Kandler sind eine gut synchronisierte, einsatzfreudige Gruppe.

Jedenfalls ist Cash alles andere als eine knochentrockene Annäherung ans Thema. Nennen wir es spielerisch, um das Wort planlos zu vermeiden. Aber so ist das wohl, wenn ein Regisseur (Felix Hafner) und ein Ensemble sich über ein komplexes Thema her machen. Vielleicht hätten sie nicht nur Lokalteile der Zeitungen lesen, sondern auch den Wirtschaftsseiten ein wenig Aufmerksamkeit schenken sollen. Das hätte die Bühnenbetriebsamkeit möglicherweise eingebremst, aber etwas Tiefgang bewirkt.

Immer wieder hört man es bedrohlich rumoren, dann beutelt es die Spielerschar gewaltig durch. Es wird wieder mal gebohrt in Salzburg, sei's für den S-Link, für Porsches Kapuzinerberg-Tunnel oder sonst irgendwelche Vorhaben. Das Berg-Aushöhlen der Festspiele wird nicht explizit benannt, man ist schließlich kollegial. Aber trotzdem fallen zuletzt die Stadt mitsamt den sie umgebenden Bergen in sich zusammen. Zu viel und zu leichtsinnig Cash in dessen Vermehrung gesetzt. Kann passieren.

Aufführungen bis 17. Dezember im Schauspielhaus-Studio – schauspielhaus-salzburg.at

Bilder: Schauspielhaus Salzburg / Erika Mayer