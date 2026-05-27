Hundertmal knallbunt

DIE PLAUDERTASCHE / JUBILÄUMSAUSGABE

27/05/26 Dieser Tage im Mai ist die hundertste Ausgabe der Plaudertasche erschienen. Die Salzburger Kinderzeitung wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seither von Kindern zwischen acht und zwölf Jahren gestaltet.

Von Heidemarie Klabacher

„Hundert Ausgaben ist die Plaudertasche alt. Das bedeutet: Hundert Mal Geschichten, Witze, Interviews, Tipps, Comics, Buchvorstellungen, Recherchen und einfach hundert Mal Ideen von Kindern“, sagte die zehnjährige Philippa aus der Kinderredaktion bei einem von den Kindern selber geleiteten Pressegespräch zum Jubiläum. „In den Redaktionssitzungen machen wir uns Gedanken über das Thema der nächsten Ausgabe, schreiben Beiträge und führen Umfragen durch. Natürlich fotografieren und zeichnen wir auch. Und es macht uns einfach Spaß“, berichtet die ebenfalls zehnjähige Josefine.

Erschienen sind Ausgaben zu so verschiedenen Themen wie Klima, Integration, Sprachenvielfalt, Kinderrechte, Landwirtschaft, Armut, Mode, Gefahren, Fairness, Demokratie, Kunst oder Magische Welten. Die Plaudertasche umfasst jeweils 24 Seiten, erscheint alle vier Monate in einer Auflage von 6.500 Exemplaren und wird von der Plattform Weltkindertag herausgegeben.

„Als im Jahr 1999 im Keller der Kinder- und Jugendanwaltschaft, damals noch in der Strubergasse, Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Kinder- und Jugendinstitutionen als Plattform Weltkindertag zusammengekommen sind und beschlossen haben, ein salzburgweites Medium für Kinder zu initiieren, hat wahrscheinlich niemand gedacht, dass eines Tages im Literaturhaus ebenfalls in der Strubergasse die hundertste Ausgabe gefeiert wird“, so Peter Fuschlberger der Leiter Junges Literaturhaus. Seit September 2000 erscheint das Blatt regelmäßig. Jede Ausgabe wird von Kindern gestaltet. „Erwachsene aus den Organisationen begleiten und betreuen, der Inhalt kommt immer von den Kindern.“

Kinder bekommen die Plaudertasche kostenlos zugeschickt. Schulen und die Mitglieder der Plattform Weltkindertag verteilen das Blatt. „Natürlich ist sie auch in der Salzburger Stadt:Bibliothek erhältlich – jenem Ort, an dem sich die Kinderredaktion jeden ersten Dienstag im Monat trifft“, ergänzt Lia Erber, die erwachsene Redakteurin vom Verein Spektrum.

„Die hundertste Ausgabe ist ein besonderer Moment für uns. Es ist unglaublich zu sehen, wie die Plaudertasche im Laufe der Jahre gewachsen ist und wie viele Kinder sie erreicht hat“, sagt Lia Erber, die stellvertretend für die Plattform Weltkindertag als Herausgeberin fungiert. Zur Plattform gehören, neben dem Verein Spektrum, kija, akzente Salzburg, Insel – Haus der Jugend, die Salzburger Kinderfreunde, Kinder- und Jugendhaus Liefering, Lungauer Kulturvereinigung, Katholische Jungschar, Salzburger Kinderwelt und Literaturhaus Salzburg. Unterstützt wird das Projekt vom Referat für Jugend, Familie, Integration, Generationen des Landes, vom Salzburger Landesjugendbeirat, von der Stadt:Salzburg - Team Vielfalt und von Sponsoren.

Die 100. Ausgabe wurde mit einem bunten Fest gefeiert. „Wir wollen, dass es die Kinderzeitung noch lange gibt, online und auch als Heft zum Angreifen und Blättern. Und, dass auch Kinder in anderen Städten und Ländern ihr eigenes Magazin bekommen“, fasst der neunjährige Alex die Wünsche an die Zukunft zusammen.

Die Plaudertasche kann, auch als Klassen-Abo, kostenfrei bestellt werden bei lia.erber@spektrum.at

Bilder: LH / BengtBeier