Risse im Leben

ORTE DES GEDENKENS / LUNGAU

07/05/26 Konkrete Menschen. Konkrete Orte. Konkreter Widerstand. Seit 2022 werden im Bundesland temporäre Gedenkorte errichtet. Georg Rinnerthaler in Neumarkt, Agnes Primocic in Hallein, Alois und Theresia Buder in St. Johann und Karl Reinthaler in Saalfelden galten diese bisher. Nun geht es weiter in Maria Pfarr und Tamsweg mit Pfarrer Josef Schitter und dem Widerstand katholischer Geistlicher.

Von Heidemarie Klabacher

Josef Schitter wurde am 1. August 1911 in Pichl im Lungau geboren. Nach der Volksschule in Mariapfarr, nach Borromäum, Priesterseminar und Studium wurde er 1939 in Salzburg zum Priester geweiht. Er war Kooperator in Goldegg und in Mariapfarr. „Der Lungauer Priester eckte immer wieder beim NS-Regime an. Schon 1941 wurde ihm deshalb die Befugnis zur Erteilung des Konfessionsunterrichtes, also des katholischen Religionsunterrichts, im gesamten 'Reichsgau' Salzburg entzogen“, heißt es in seiner Biografie auf der Website der Orte des Gedenkens. Schitter warnte Priesterkollegen vor Hausdurchsuchungen, seine Predigten blieben trotz Gefähr kritisch.

„Auch seine Mutter wurde von der Gestapo verhaftet, weil sie ausländische Radiosender gehört haben soll. Es gab Pläne, den Familienhof zu enteignen und in ein Heim der Hitlerjugend umzuwandeln.“ Im Juli 1944 wurde Josef Schitter verhaftet, nach Dachau deportiert und erst kurz vor Kriegsende aus dem KZ entlassen. Die Amtskirche habe „von seinem und dem Schicksal anderer verfolgter Geistlicher nichts wissen“ wollen, „über das Thema sollte nicht mehr gesprochen werden“, heißt es in der umfassenden Biografie. Josef Schitter wirkte nach seiner Freilassung aus dem KZ als Kooperator in Eugendorf und Saalfelden und schließlich zwanzig Jahre lang als Seelsorger in der Rehhofsiedlung in Hallein.

„ Eine innerkirchliche Karriere blieb ihm verschlossen, am Ende seiner Tätigkeit war er frustriert. Wie zahlreiche andere Seelsorger, die in der NS-Zeit verfolgt worden waren, fühlte er sich gerade wegen der Verfolgung innerhalb der Institution benachteiligt.“ Erst anno 2026 also wird seines Widerstandes würdig gedacht. Mittels historischer Forschung, künstlerischer Auseinandersetzung und pädagogischer Vermittlung will das Projektteam (Hildegard Fraueneder, Albert Lichtblau und Robert Obermair) mit dem bis 2028 geplanten Erinnerungsprojekt Orte des Gedenkens „die Vielfältigkeit der Beweggründe für Widerstands-Handlungen“ und zugleich das „spezifisch Lokale“ sichtbar machen. Mit Pfarrer Josef Schitter liegt der Schwerpunkt des Projekts heuer auf dem Widerstand katholischer Geistlicher.

Am Freitag (8.5.) wird das aktuelle Projekt in Mariapfarr (17 Uhr) und Tamsweg (19 Uhr) eröffnet – gemeinsam mit dem Kunstprojekt Wunder Stoff / Wunder Punkt von Johanna und Helmut Kandl. Diese Arbeit besteht in beiden Orten aus jeweils einer großflächigen Wandmalerei, die „die Pracht und Schönheit von Messgewändern“ zeige, „diese aber mit Rissen und Lücken versetze“. So solle auf „die Gewaltherrschaft des NS-Regimes, auf die Verluste und auf das jahrzehntelange Stillschweigen darüber“ verwiesen werden. Texttafeln bieten weitere Informationen. Ein Jahr lang, bis Mai 2027, finden in Mariapfarr und in Tamsweg Informationsveranstaltungen statt, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem Projekt und dem katholischen Widerstand auseinandersetzen werden.

Orte des Gedenkens – www.ortedesgedenkens.at

Bilder: www.ortedesgedenkens.at (2); Still aus dem Trailer zum Kunstprojekt