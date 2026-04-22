Ankunft wo? Bei Philemon und Baucis.

MUSEUM DER MODERNE / BASELITZ JETZT

22/04/26 Im Jahr 1969 hat Georg Baselitz die Dinge – den Menschen – endgültig auf den Kopf gestellt. So lange schon sind die um 180 Grad verdrehten Porträts und Menschenbilder nicht nur das Markenzeichen des Altmeisters. Es ist sein Rezept uns zu anzuregen, genau hinzuschauen, über Einzelheiten nachzudenken und uns aufs Neu-Sehen einzulassen.

Von Reinhard Kriechbaum

Der Titel der Schau Baselitz jetzt erklärt, worum es diesmal geht: um Arbeiten – durchwegs Riesenformate – die der Doyen seines Fachs in der vergangenen Dekade geschaffen hat, der siebenten seines Schaffens. Es ist ja fast unglaublich, dass der jetzt 88jährige nach wie vor mit scheint's ungebrochener Schaffenskraft seine Produktivität entfaltet.

Eine große Baselitz-Schau hat es bereits 2009 an diesem Ort gegeben. Heuer macht man das Spätwerk zum Thema und lässt ab Juli eine weitere Ausstellung folgen. Da wird es um Baselitz' frühe Zeichnungen gehen. Die Doppelausstellung wurde mit dem Künstler gemeinsam entwickelt.

In seinen frühen Zeichnungen setzte sich Baselitz mit einem Menschenbild der physischen und psychischen Versehrtheit im geteilten Nachkriegsdeutschland, mit Kriegszerstörungen, Wiederaufbau sowie den neuen Feindseligkeiten des Kalten Krieges und des Mauerbaus auseinander.

Als Gegensatz oder Weiterentwicklung dieser desillusionierten, von Geschwüren und Verletzungen gezeichneten Menschen in seinem Frühwerk stehen in den großformatigen Gemälden der letzten Jahre andere „Helden“ – solche des Alters. Zerbrechlich, ja, aber auch Kraft schöpfend, wie es die beiden Ausstellungsgestalter, Harald Krejci und Tina Teufel, formulieren.

Wo werden die beiden hautfarbenen Gestalten landen, von denen man nur Gliedmaßen und Körper, nicht aber die Köpfe sieht? Ankunft demnächst heißt dieses 2017 entstandene Bild. Es sind ja durchwegs suggestive Titel, die Baselitz seinen großen Leinwänden mitgibt. Licht aus, aus, aus ist eine Arbeit von 2021, für Baselitz ungewöhnlich, weil er da nicht die Figuren mit großzügig breiten Pinselstrichen malte, sondern eben die Figuren im Tiefschwarz beließ. Sie heben sich von einem edlen, gülden-flächigen Grund ab.

Ein Gutteil dieser Arbeiten stellen den Künstler selbst mit seiner Ehefrau Elke dar, und man ist versucht, an Ovids greises Paar Philemon und Baucis zu denken. So weit ist es mit den beiden freilich noch nicht, dass sie zu Bäumen werden, auch wenn sie in einem der spätesten Bilder, mit displaced persons betitel, schon unterwegs sind irgend wo anders hin. Sie haben sich die Hände gereicht, und die Hände sind verbunden mit einer applizierten Nylonstrumpfhose. Die beiden Figuren haben also schon begonnen, zu verwachsen, so wie sich in den Metamorphosen des Ovid die beiden Bäume zueinander neigen.

Die Nylonstrümpfe sind ein erst neuerdings in Baselitz' Werken auftauchendes Accessoir. Seit 2019 bezieht er Stoffen und Nylonstrümpfe in seine Leinwandarbeiten ein. So werden aus den riesigen Ölbildern Collagen. Damit bezieht Baselitz sich auf die deutsche dadaistische Malerin Hannah Höch (1889–1978), die gemeinsam mit Raoul Hausmann unter anderem die Fotomontage entwickelte.

Wer ausschließlich auf dem Kopf stehende Porträts erwartet, darf sich wundern: Es gibt sie auch um neunzig grad verdreht, also quer liegend. Im Bett über dem Sofa heißt eine Arbeit von 2021, und im Jahr darauf entstand das Weiße Bett, mit einem applizierten Laken.

Baselitz jetzt. Bis 18. Oktober im Museum der Moderne auf dem Mönchsberg – www.museumdermoderne.at

Zum diesjährigen Ausstellungs-Schwerpunkt ist im Verlag Müry Salzmann eine gleichnamige Begleitpublikation erschienen (44 Euro) – www.muerysalzmann.com

Bilder: dpk-krie