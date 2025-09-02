Ein Bild von einer Stadt

SOMMERAKADEMIE BILDENDE KUNST / RESUMEE

02/09/25 299 Studierende aus 51 Ländern, darunter 128 Stipendiaten, haben bei der Internationalen Sommerakademie für bildende Kunst Salzburg 2025 an 18 Kursen teilgenommen. Die öffentlichen Veranstaltungen haben 3300 Interessierte besucht.

„Als eines der Highlights des diesjährigen Sommers entstand in der Klasse von Christian Kosmas Mayer eine Zeitkapsel. Diese enthält künstlerische Arbeiten der Studierenden und wurde am Ende des Kurses in einem performativen Akt auf der Festung Hohensalzburg für 50 Jahre vergraben“, berichtet die Sommerakademie in ihrem Resümee.

Nach mehreren Jahren Pause fand heuer wieder ein Comic-Kurs statt, geleitet wurde dieser von der deutsch-amerikanischen Künstlerin Elizabeth Pich. Eine Comic-Lesung mit Stefanie Sargnagel im Rahmen des Veranstaltungsprogrammes war ein Publikumserfolg. Neu und gleich ein Höhepunkt im Programm, war die Klasse von Walter Bruno Brix, „die sich dem freien Nähen und Sticken“ gewidmet hat. „Die verschiedensten textilen Projekte der Studierenden zeigten einmal mehr, welch künstlerische Schöpfungskraft in den vermeintlich traditionelleren Materialien und Techniken liegt.“

Diversität der Zukunft war das Motto des Kurs- und Veranstaltungsprogramms. Hannah Tilson und Otis Blease sowie Rossen Daskalov lehrten Drucktechniken, Curtis Talwst Santiago und Christian Macketanz Malen und Storytelling in den Fokus stellten. Irina Nakhova lehrte Aktmalerei, Adriana Bustos vermittelte innerhalb der Zeichnung „wie man die eigenen Gedanken bildnerisch zu Papier bringen kann“. Experimentiert wurde bei Pablo Martínez-Zárate mit Film, Video und immersiven Installationen. Eine strategische Improvisation zeigte Matylda Krzykowski mit ihrem Kurs „und nicht selten wurden Festungsbesucher von einer tanzenden oder malenden Gruppe im Innenhof empfangen“, so die Sommerakademie. „Die künstlerische Beschäftigung mit Themen der Vertreibung und der Entwurzelung zählte zu den Diskussions- und Schaffensgrundlagen in der Klasse von Thalia Hoffman und Manar Zuabi.“

Im Steinbruch Untersberg unterreichtete Neha Choksi. Das Schreiben über Kunst im Zeitalter der KI war Thema der britischen Kunstkritikerin und Autorin Louisa Elderton. Die Architekturklasse von Urbanthinktank_next dachte über „eine nachhaltigere und auch diversere Zukunft in Salzburg“ nach: „Mit allein zwölf verschiedenen Nationalitäten von 17 Studierenden brachte dieser Kurs einen neuen Blick auf städteplanerische Themen.“

Drei Ausstellungskooperationen hat es gegeben: Die Lehrenden der Architekturklasse Urbanthinktank_next präsentierte 100 Ideen für Salzburg in der Stadtgalerie Zwergelgartenpavillon. Die Lehrenden der Druckklasse Hannah Tilson und Otis Blease zeigten im kura-t kunstraum traklhaus ihre erste gemeinsame Präsentation Bridge | Brücke. „Besonders erfreulich war, dass mit dem aus Dhaka stammenden Sarker Protick wieder eine Kooperation mit dem Fotohof realisiert werden konnte“.

Drei Filmscreenings in Kooperation mit dem Salzburger Kunstverein zeigten Ofri Cnaani und Pablo Martínez-Zárate. Sophie Thun und Pascal Petignat kuratierten ein Kurzfilmprogramm. An drei Freitagen wurde der Zwergelgartenpavillon „zum Zentrum der zeitgenössischen Clubkultur“. Neben den international renommierten DJs Chadee (München), Kahlory (Paris), Antonia XM (Wien) und Lynn Mayya (Linz). Die Fotografinnen Helena Kalleitner und Mira Turba dokumentierten die diesjährige Sommerakademie und gestalteten einen Überblick auf deren Instagram Kanal. (ISBKSalzburg / dpk)