Mozart, Pimperl und wir alle

HINTERGRUND / STIFTUNG MOZARTEUM / OTTMAR HÖRL

17/04/26 Richard Wagner in Bayreuth überrascht wenig. In hundertfacher goldener Gestalt auf dem Grünen Hügel aber schon. Ähnlich ist es mit Mozart in Salzburg. Eine weitere Monumental-Statue – nach Lüpertz und Schwanthaler – würde nicht verwundern. Gleich vierhundert goldene Mini-Mozarts im Mirabellgarten schon.

Von Heidemarie Klabacher

Manche Leute stellen ihr Kuscheltier vor den Eifelturm oder das London Eye und schießen ein Foto zum gefälligen liken für alle Friends. Ganz anders geht das der Künstler Ottmar Hörl an. Er schafft eine kleine Statue, wie zuletzt etwa von Richard Wagner himself oder dessen Mäzen König Ludwig, und lässt an namhaften Orten hunderte Repliken aufmarschieren. So eben Richard und Ludwig 2024 und 2025 auf dem Grünen Hügel.

„Beide Figuren erzählen gemeinsam die Geschichte von Bayreuth. Ohne Ludwig hätte Wagner seine künstlerischen Träume nicht verwirklichen können. Der König war ein kreativer Mensch – nur im falschen Haus geboren“, erklärt Ottmar Hörl auf seiner Website. Gleich anschließend erfährt man: „ Aus der Installation in Bayreuth sind noch die beiden Skulpturen zu den jeweiligen Subskriptionspreisen von 110 Euro für Ludwig II. - Der Mäzen und 80 Euro für Richard Wagner - Die Verneigung vorhanden. Dreißig Prozent des Erlöses gehen an den Hospizverein Bayreuth.“

Nun also Salzburg und der Genius Loci: Mozart – Das unbezähmbare Genie heißt die hiesige Skulptureninstallation. Vierhundert etwa einen halben Meter große Mozarts marschieren im Sommer im Mirabellgarten auf: Noch immer zur Feier des 270. Geburtstags von Wolfgang Amadé, werden sie Bereich Bastion/Museumspavillon die zwei schmalen Rasenflächen bevölkern, „eine kleine Abordnung wird sich im Mozart-Wohnhaus, im Zauberflöten-Häuschen und im Garten des Mozarteums tummeln.“ Geschäftsführer Linus Klumpner präsentierte heute Freitag (17.4.) zusammen mit dem Künstler Ottmar Hörl das Sommerprojekt der Stiftung Mozarteum. Die Gesamtinstallation wird von Mitte Juli bis Ende August zu sehen sein wird.

„Was wir im Vorjahr mit einer Ausstellung von Jonathan Meese im Mozart-Wohnhaus gestartet haben, setzen wir mit dieser Skulptureninstallation von Ottmar Hörl fort: Mozart mit zeitgenössischem Kunstschaffen zu verbinden, denn sein Werk und seine Persönlichkeit sind weiterhin eine Quelle der Inspiration und ein Impulsgeber für nachfolgende Künstlergenerationen“, so Linus Klumpner. Besonders an dem Projekt sei, „dass es nicht nur in den Museen stattfindet, sondern dank der Unterstützung der Stadt Salzburg auch den öffentlichen Raum bespielen wird“. Kunst für alle erlebbar zu machen ist auch das Anliegen von Ottmar Hörl. Diesen Sommer also Balkenhol auf einer Seite der Salzach, Balkenhol auf der anderen.

Der Konzeptkünstler nimmt auch den Hund der Mozarts – Pimperl – in den Blick: „Im Briefwechsel der Familie Mozart wird der vierbeinige Freund dutzende Male erwähnt.“ Deshalbe stelle seine serielle Figur Wolfgang Amadé Mozart gemeinsam mit einer Hündin dar, so Hörl. „Die monochrom goldfarbene Skulptur zeigt Mozart würdevoll, die rechte Hand ist locker und galant ausgestreckt, die linke Hand liebevoll und behutsam auf den Kopf der Hündin gelegt, die sich eng an ihn schmiegt.“

Es gehe bei dem Konzept „nicht um ein klassisches Denkmal“, sondern „vielmehr um eine Arbeit, die Impulse setzt, die als ein Kommunikationsmodell funktioniert, zum Diskurs einlädt, Menschen miteinander ins Gespräch bringt und Menschen und Orte verbindet“. Über das serielle System entwickele sich der Gedanke, „dass jeder an dieser künstlerischen Idee teilnehmen kann“.

Noch Beispielle gefällig? Ebenfalls im Vorjahr gab es neben Bayreuth auch in der deutschen Stadt Celle eine temporäre Installation: Gleich tausend Figuren von Caroline Mathilde waren vor dem Celler Schloss, wo die dänische Ex-Königin im Exil ihre letzten drei Lebensjahre verbracht hat, aufgestellt. Nur einen Sonntag lang waren am 10. November 2024 anlässlich des 265. Geburtstages des Dichters hundert Skulpturen von Friedrich Schiller vor dem Rathaus in Marbach am Neckar aufmarschiert.

Ottmar Hörl wurde 1950 in Nauheim geboren. Er studierte von 1975 bis 1979 an der Hochschule für Bildende Künste Städelschule in Frankfurt am Main und bis 1981 an der Kunstakademie Düsseldorf. 1985 gründete Hörl zusammen mit den Architekten Gabriela Seifert und Götz Stöckmann die Gruppe Formalhaut, die von 1992 bis 1993 eine Gastprofessur an der TU Graz inne hatte und 1994 den Förderpreis für Baukunst der Akademie der Künste Berlin erhielt. Ottmar Hörl ist Träger namhafter Preise und Auszeichnungen. Er lebt und arbeitet in Frankfurt am Main und Wertheim.

Gartenzwerge tauchten subversiv auf im Rahmen des Kunstprojekts Flashmob Wertheim 2020 & weltweit. „Ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, Werke für die Ewigkeit zu schaffen. Mich interessiert der Gedanke des Auftauchens und Verschwindens“, schreibt Ottmar Hörl auf seiner Website zu diesem Projekt. „Dieses Umstellen in neue Umgebungen lässt auch den ironischen und subversiven Charakter der Aktion deutlich werden. Denn, fragt der Künstler: „Wird wirklich alles gut und ist überall alles likebar?“ Das passt auch gut zu Mozart.

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