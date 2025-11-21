Sinn für Tragbares

TRAKLHAUS / ELIGIUS-SCHMUCKPREIS

21/11/25 Jede Wette, dass man mit einer der Halsketten von Sonja Bischur neugierige Blicke auf sich zieht. Sie nimmt einen oder auch mehrere Taschenbügel mit Schnappverschlüssen und appliziert daran Perlenketten oder Bänder. Diese Halsketten können artig anliegen am Körper, aber auch stark dreidimensionale Formen annehmen.

Von Reinhard Kriechbaum

Adabsurdum heißt diese Serie, die im Vorjahr entstanden ist und mit der die gebürtige Salzburgerin Sonja Bischur, die in Wien Schmuckdesign unterrichtet, den Eligius-Preis gewonnen hat. Diese mit 8.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2005, also seit zwanzig Jahren vom Land Salzburg alle paar Jahre, heuer zum achten Mal, österreichweit ausgeschrieben – der einzige Preis für Schmuckkunst weit und breit.

Materialien aller Art sind möglich, „Tragbarkeit ist kein Kriterium für Autorenschmuck“, heißt es im Katalog. Heuer sind, wie man nun in der Landesgalerie Kunst im Traklhaus sehen kann, viele sehr „tragbare“ Dinge entstanden. Auffallend an der diesmaligen engeren Auswahl ist, dass vielen Schmuckkünstlerinnen – ausschließlich Frauen – wertvolles Material und gediegene handwerkliche Verarbeitung ein spürbares Anliegen sind. Das war nicht immer so. Jedenfalls ist die Wienerin Iris Hummer mit einer ihrer Arbeiten – einer schleppenartig nachzuziehenden Waschmaschinentrommel – die absolute Ausnahme. Dass das Ding Klunker heißt, hat Witz. Mit ihrem an einem Goldring befestigter kleiner Trichter könnte man in einer Abendgesellschaft aber durchaus Furore machen.

Ursula Guttmann (Salzburg/Linz) macht in 3D-Druck Gebilde, die sie zu Halsketten zusammenfügt. Eine dieser Ketten besteht aus polymorphen kleinen Gefäßen, jedes einzelne ist mit einem Mini-Korken verschlossen. Andrea MAXA Halmschlager (Wien) hat gut handflächengroße Anhänger eingereicht, jeweils ein Materialmix, das im Kern eine feine Fädenstruktur erkennen lässt.

Stephie Morawetz (Wien) geht die Sache von der ironischen Seite her an. Sie bohrt Löcher in Ring-Schächtelchen, die man sich anstelle eines Rings an den Finger stecken kann. Und in einer Performance hat sie statt eines Halsbands Preiszettelchen auf die Haut geklebt. Was für ein Unterschied zu den kostbar anmutenden, perlmuttglänzenden Muschelobjekten von Eva Tesarik (Wien). Margit Hart (Wien) zeigt Objekte, die zum Teil wie ineinander verschachtelte Laubsägearbeiten ausschauen. Aber die Broschen sind aus Aluminium und Silber.

Von den Headphones von Uma Vogl-Fernheim (Innsbruck/Wien) darf man sich nicht täuschen lassen. Es sind nicht bloß eingefärbte Kopfhörer-Kabel, wie man sie einst ans Handy gesteckt hat, sondern das Set besteht aus Messing, Silber und Gold. A propos Handy: Da schießt Konstanze Prechtl (Salzburg/Wien) mit ihren Handy-Hüllen zum Umhängen den Vogel ab. Auf den spiegelnden Flächen sind kleine graphische Symbole und eine Glasperle angebracht, das Gegenüber spiegelt sich und findet sein Gesicht künstlerisch aufgepeppt. Fool's Selfie: Unfiltered heißt die Serie.

Die Schau, jetzt im Traklhaus, war im Juni ereits im Wiener MAK (Museum für angewandte Kunst) zu sehen. 39 Einreichungen hat es diesmal für den Eligius-Schmuckpreis gegeben. Warum der Name Eligius? So heißt der Patron der Goldschmiede, und so hießen alle in der Salzburger Goldschmiede-Dynastie Scheibl mit Vornamen.

Eligius Schmuckpreis. Galerie Kunst im Traklhaus, bis 13.12. – www.traklhaus.at

Bilder: Kunst im Traklhaus (1); Katalog (2)