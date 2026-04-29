Skelette und ein heiteres Bestiarium

STADTGALERIE RATHAUS / TOTENTÄNZE

29/04/26 Ein Totentanz ist bestenfalls eine halblustige Angelegenheit. Was im Mittelalter eine nachdrückliche Anweisung für ein gottgefälliges Leben im Diesseits war, greift Florian Köhnlein auf und gibt halb plastischen Papierarbeiten einen leicht ironischen Drall.

Von Reinhard Kriechbaum

Da führen also Knochengerüste ein fröhliches Nach-Leben. Zwei haben offenbar einen köstlichen Fisch-Schmaus hinter sich, die Gräten liegen noch auf den Tellern. Jetzt prosten die beiden einander mit Sekt fröhlich zu. Könnten zwei andere, die da recht eng miteinander tanzen, ein lesbisches Liebespärchen sein? Die roten Maschen auf den fast haarlosen Schädeln deuten auf weibliche Skelette hin. Irgendwie kommt, wenn überhaupt, das Memento mori auf sehr lockere, humoreske Art daher.

Florian Köhnlein, der in der Stadtgalerie im Alten Rathaus ausstellt, hat eine ganz spezifische Technik entwickelt. Er zeichnet auf Karton oder Wellpappe, schneidet die Formn aus und drappiert sie ähnlich einer Collage zu plastischen Objekten. Die papierenen Knochenmännchen seines Totentanzes stehen uns also in 3D gegenüber, und nicht selten treten sie auch heraus aus dem Passepartout, gar aus dem Rahmen.

Florian Köhnlein, 1965 in der Steiermark geboren, ist Lehrer für Zeichnen, Graphik und Gestaltung an einem Salzburger Oberstufengymnasium. Seine besondere Liebe gilt offensichtlich dem Zeichnen von Tieren. Da ist in der Säulenhalle des Rathauses ein ganzes Bestiarium, auch wieder in typischer Papier-Collagetechnik ausgestellt. Manche Tiere verbergen sich auch in Sträuchern. Da streift Köhnlein gelegentlich am Kitsch an, manches Blatt könnte man sich gut zur Behübschung von Hotelzimmern vorstellen.

Florian Köhnlein: Totentänze und andere Wesen. Bis 8. Mai in der Stadtgalerie Rathaus – www.stadt-salzburg.at

Bilder: dpk-krie