Wenn die Autos Rollschuhe werden...

ARTGENOSSEN / KINDERAUSSTELLUNG

25/11/25 ... dann wären die Kinder Riesen geworden. Apropos. Wie groß muss das Spiegelei für den Riesen sein? Er soll ja nicht hungrig bleiben. Und ist das Besteck für ihn groß genug? Und wie viele Kinder braucht es, um einen Riesen zu zeichnen... Die neunte Kinderausstellung der ARTgenossen ab 28. November im Künstlerhaus gilt dem Thema winzigklein und RIESEN GROSS.

Von Heidemarie Klabacher

Wie fühlt es sich an, winzig klein zu sein? Wie ist es wohl riesen groß zu sein? Zahlreiche Salzburger Kinder haben sich den Herbst über in Workshops bei den ARTgenossen mit solchen Fragen beschäftigt – und ihre Ideen in Zeichnungen oder Collagen, Dias oder kleine Skulpturen verwandelt. Ihnen allen gilt ab Freitag (28.11.) eine eigene Schau im Studio und in der Ringgalerie im Künstlerhaus. Es sei „eine fantasievolle, überraschende und berührende Ausstellung“, loben die Kunstvermittler ARTgenossen, die das Projekt zum neunten Mal begleiten.

In der Ausstellung winzigklein und RIESEN GROSS begegnen die Besucher „Miniwelten aus Papier, gigantischen Pappmaché-Objekten, Bildinstallationen, Skulpturen, Schattenbildern, Texten, Zeichnungen und Malereien“. Die Kinder hätten Größenverhältnisse und Perspektiven erforscht oder und Gedanken entwickelt, „in denen scheinbar Großes plötzlich unwichtig wird und das allerkleinste Detail ganz bedeutend sein kann“, erzählen Petra Schlagbauer und Romina Roman.

Zu sehen gebe es „Riesenfreunde, die zu Besuch kommen und riesiges Geschirr benötigen“ aber auch „Miniaturwelten in Blechschachteln“. Feine Minizeichnungen erzählen vom Wertvollsten im Leben. Gedanken-Experimente wurden zum Objekt: „Wenn ich so groß wie ein Hochhaus wäre, dann wären Autos meine Rollschuhe...“ Auch die Tierwelt sei von „von winzig bis monumental erforscht, gezeichnet, geordnet, gemalt und fantasievoll verdreht“ worden.

Mitgewirkt haben Kinder der VS Schallmoos (2b), MVS Nonntal (2b, 3a), VS Liefering 2 (JM2), Kinder des Praxiskindergartens Salzburg, die Schulanfänger des Pfarrkindergartens Herrnau aber auch Studierende der Privaten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Salzburg (2b) sowie Ferienkinder. In den Workshops unterstützt wurden sie von den Pädagoginnen Michaela Fanninger-Obergantschnig, Isabella Rohrmoser, Heidemarie Manhart, Sonja Gosch, Leona Thalhammer, Maria Gstöttner, Lucia Riedel, Heidrun Weiler und Sandra Sommer sowie von Romina Roman und Petra Schlagbauer.

Seit 2017 präsentieren die ARTgenossen im Studio des Salzburger Künstlerhauses jährlich eine Kinderausstellung. Möglicht werde das Format durch die Unterstützung des Landes Salzburg, der Stadt Salzburg, des Salzburger Kunstvereins, so die ArtGenossen, „und durch die große Beteiligung der vielen Kinder aus Stadt und Land Salzburg“.

Die ARTgenossen – Verein für Kulturvermittlung wurden 2001 gegründet. Sie entwickeln Programme und Workshops, die eine praktische, dialogorientierte Annäherung an Kunst und Kultur ermöglichen, und betreiben ein Atelier im Salzburger Künstlerhaus.

winzigklein und RIESEN GROSS – Kinderausstellung von Freitag (28.11.) bis 7. Dezember – Studio und Ringgalerie im Salzburger Künstlerhaus – www.artgenossen.cc

Bilder: ARTgenossen