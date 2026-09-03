Besucherrekord im August

MUSEUM DER MODERNE

03/09/26 18.334 Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen August in die Ausstellungen an den beiden Standorten des Museums der Moderne in der Altstadt und am Mönchsberg. Das ist mehr als in den vergangenen neun Jahren und ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum August des Vorjahres.

Besonders die Ausstellung zu Georg Baselitz, der in diesem Jahr verstorben ist, zählt derzeit zu den meistbesuchten im Museum der Moderne und trug wesentlich zum Besucherrekord in der Festspielzeit bei. Für LHStv. Stefan Schnöll sind die „außerordentlich hohen Besucherzahlen über die Sommermonate im Museum der Moderne eine beeindruckende Bestätigung für die Qualität der Kunstvermittlung und die internationale Strahlkraft des Hauses am Mönchsberg“. Mit den Ausstellungen von Georg Baselitz und Charlotte Perriand sei es gelungen, herausragende zeitgenössische Kunst und eine Ikone des modernen Designs auf ansprechende und greifbare Art und Weise einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

„Die Besucherzahlen zeigen, dass wir mit einer bewusst vielfältigen und starken Programmierung richtig liegen“, so Harald Krejci, Direktor des Museums der Moderne. Denn nicht nur Baselitz und die Design-Pionierin Charlotte Perriand zogen die Menschen zuletzt ins Museum. Mit der von der Generali Foundation konzipierten Retrospektive zum slowakischen Künstler Stano Filko sowie der Ausstellung zu Georgia Gardner Gray im Rupertinum biete sich den Besucherinnen und Besuchern ein breites und ansprechendes Ausstellungsprogramm.

Seit 2023 haben Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren ganzjährig freien Eintritt ins Museum, inklusive der Fahrt mit dem Mönchsberg-Aufzug. Das einstige Pilotprojekt bringt mittlerweile einen messbaren Erfolg: Knapp zehn Prozent der Besucherinnen und Besucher sind unter 19 Jahre alt. Auch in diesem Jahr werden die freien Eintritte durch „fürst developments GmbH“ ermöglicht. (LK)

Bild: Museum der Moderne/wildbild/Herbert Rohrer