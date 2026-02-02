Daumen hoch für Auster und Languste

RESIDENZGALERIE / BESTSELLER

02/02/26 Menschen sind komische Leute. Für die derzeit laufende Ausstellung Bestseller. Publikumslieblinge in der Residenzgalerie Salzburg hat man die Vorlieben der Ausstellungsbesucher und Besucherinnen erkundet. Für welches Bild die Sache schließlich ausgegangen ist? Der Schreiber dieser Zeilen hätte eine Wette auf jeden Fall verloren.

Von Reinhard Kriechbaum

Eine im Grunde gute Botschaft ist, dass es überhaupt derzeit eine Ausstellung in der Residenzgalerie gibt. Sie sollte ja, wie das DomQuartier überhaupt, schon geschlossen sein. Weil aber die Politik aus finanztechnischen Gründen die Einrichtung eines Foyertrakts fürs DomQuartier fürs erste abgesagt hat, sind nicht nur die Prunkräume auf Dauer offen. Die Residenzgalerie, die nun tatsächlich technischer Neuerungen, mithin einer Sanierung bedarf (dafür gibt’s das Geld), hat eine Galgenfrist bekommen, bis 27. April. Für die Zeit bis dahin hat man in den letzten Monaten des Vorjahrs eilends nach einem Ausstellungsthema gesucht. Bestseller. Publikumslieblinge ist trotz aller Ungemach eine charmante Schau geworden.

Wie hat man die Vorlieben des Publikums eruiert? Seit Sommer 2022 ist die Sammlung der Residenzgalerie online verfügbar. Man konnte also die Klicks zählen. Auch der Verkauf von Ansichtskarten ist in die Bewertung eingeflossen. Eine gewisse statistische Unschärfe bleibt natürlich, weil die Klicks, die via QR-Code in der vergangenen Porträtausstellung getätigt wurden, möglicherweise das Ergebnis mitbeeinflusst haben.

Aber schau, schau: So attraktiv und nachgefragt die Porträt-Präsentation im vergangenen Jahr auch war, der absolute Publikumsliebling ist kein Kopf. Natürlich kam Anton Romakos Dandy, der sich so lässig eine Zigarette anzündet, in die Charts. Aber nicht aufs Stockerl. Im Bereich Porträtmalerei gilt die Vorliebe der Besucherinnen und Besucher Rembrandts kleinem Bildnis einer alten zahnlosen Frau, für die möglicherweise seine Mutter das Vorbild abgab. Auf Platz zwei landete das Porträt von Karl dem V. als Weltherrscher – wohl des prominenten Malernamens wegen, immerhin Rubens. Dass der Habsburger die Leute mehr anspricht als Makarts berühmtes Bild seiner Frau Amalie ist eigentlich schwer vorstellbar.

Ein bisserl hat die Ausstellungsmacher – Astrid Ducke und Thomas Habersatter – der Ehrgeiz gepackt. Sie sind nicht nur nach Beliebtheits-Zahlen gegangen, sondern haben auch nach Genres differenziert. Historienmalerei, Landschaft, Porträt, Genre, Stilleben. Weil man da jeweils ein bis zwei Räume mit repräsentativen Beispielen behängt hat, ist die Schau auch ein anregender Gang durch die Kunstgeschichte.

Mit der Historienmalerei können heutige Besucher am wenigsten anfangen, weiß Thomas Habersatter. Das wundert nicht, weil die klassische Bildung im Verlauf der vergangenen hundert Jahre ganz erheblich geschwunden ist. Wer kennt schon all die Mythen oder die griechischen Gottheiten und ihre Schurkereien? Wenn tatsächlich Latein in Kürze nochmal Federn lassen muss zugunsten der KI und der politischen Bildung, ist's wohl endgültig geschehen ums Verständnis solcher Bilder, die in früheren Zeiten doch so etwas wie die Königsdisziplin der Malerei darstellten. Das ware vielleicht sogar ein lohnendes Thema für eine weitere Ausstellung: Was wir aus der Bildungsbürgerei vergangener Tage mitnehmen könnten in Zeiten des niveaulosen Populismus – oder schlicht: wofür Bildung doch gut ist.

Aber zurück zu den Publikumslieblingen. In der Sparte Landschaft sind Salzburg-Motive erwartungsgemäß die Spitzenreiter. Erster Platz: ein Blick auf Salzburg von Franz Xaver Mandl. Für die weiteren Werkgruppen verraten wir hier nicht die Listenplätze. Tabellen überlassen wir den Kollegen in den Sportressorts. Hingehen und neugierig sein! Es sind auch Bilder aus dem Bestand der Residenzgalerie zu sehen, die man seltener zu Gesicht bekommt.

Den absoluten Sieger nach Klicks dürfen wir natürlich nicht unterschlagen: Es ist Jan Davidsz de Heem mit seinem Stilleben Frühstück mit Champagnerglas und Pfeife. Trauben, Granatäpfel und eine Zitrone sind da auch drauf, obendrein Austern und eine Languste. Offenbar gehören die Gäste von DomQuartier bzw Residenzgalerie zu den Feinspitzen. Denn dass sie dieses Stillleben ausgerechnet wegen seiner Vanitas-Botschaft so oft und gerne anschauen, wollen wir doch eher nicht annehmen. Eine reizende Idee übrigens: Am Ende der Schau kann man nicht nur ein Voting für seinen Favoriten abgeben, man kann sein Lieblingsmotiv auch als Bierdeckel mitnehmen. Ich hab mich gegen das tote Meeresgetier entschieden.

„Bestseller. Publikumslieblinge“ – bis 27. April in der Residenzgalerie (DomQuartier) – www.domquartier.at

Bilder: dpk-krie