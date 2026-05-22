Die Habsburger? Im Keller!

DOMQUARTIER / LEBENSKUNST

22/05/26 Eine Ausstellung mit „Speaker's corner“! In einer „Ansprech-Ecke“ werden permanent Leute für Gespräche zur Verfügung stehen. Man wird sie am Ordensgewand leicht erkennen und an dem Namensschildchen mit der Aufschrift „Noch Fragen...?“ – Die Ausstellung LebensKunst. 800 Jahre Franz von Assisi im DomQuartier.

Von Reinhard Kriechbaum

Es müssen ja nicht die mumifizierten Überreste des Heiligen selbst sein, die man in Assisi auf etwas eigentümliche Weise zur Schau gestellt und damit fast eine halbe Million Pilger angesprochen hat.

Aber was zeigt man in einer Schau über Franz von Assisi und den von ihm begründeten Orden, der sich unterdessen in mehrere Zweige (Kapuziner, Minoriten...) verbreitert hat? Durchaus erstaunlich, was alles an Herzeigbarem zusammenkommt, wenn rund vierzig Leihgeber – Franziskanerklöster, öffentliche Museen, auch private Sammler – Stücke zur Verfügung stellen, die das franziskanische Leben illustrieren sollen.

Der Titel LebensKunst spricht ja schon an, dass es nicht eigentlich um die Vita einer der geistlichen Lichtgestalten der katholischen Kirche geht. Kultur und Wissenschaften wurden und werden ja keineswegs allein von den „noblen“ Institutionen im benediktinischen Umfeld hochgehalten, gerade auch die franziskanischen „Minderbrüder“ haben viel vorzuweisen.

Nicht weit hat man das Pansymphonikon von Pater Peter Singer (1810–1882) transportieren müssen, es steht im Salzburger Franziskanerkloster. Es ist eine Art Hight-Tech-Harmonium aus dem Jahr 1845. Eine viel weitere Anreise hat die Violín de tacuara, eine der abendländischen Tanzmeistergeige ähnliche rohrförmige Geige aus Bambus, hinter sich. Sie entstand in Bolivien.

A propos Musik und Tanz: Franziskus, der Schöpfer des berühmten Sonnengesangs, wurde auch als „Spielmann des Herrn“ bezeichnet, und seine Brüder nannten sich „Gaukler Gottes“. So verkündeten er und die Seinen, keine Kinder von Traurigkeit, auf poetische und musikalische Weise die Botschaft des Evangeliums.

A ngeblich predigte Franziskus sogar den Vögeln. Das haben manche seiner Nachfolger so weiterverfolgt, dass sie die Natur um sich verfolgten, im eigenen Land oder in Missionsgebieten. Bruder Antonio Caulin (gestorben 1779) staunte beispielsweise darüber, wie wenig noch über die Artenvielfalt der Bergregion Venezuelas bekannt war. So begann er zu sammeln und zu dokumentieren. In den Beständen der Universitätsbibliothek Salzburg fand sich der Kupferstich Der Italiänische Blumen- und Pomeranzen-Garten von einem Franziskaner namens Agostino Mandirola (Nürnberg 1679)

Stichwort Franziskus, der Poverello. Von der gelebten Einfachkeit und Armut zeugen Alltagsdinge wie ein schlicht zusammengezimmerter hölzerner Tragebehälter (also ein „Holz-Rucksack“) aus dem Museum des Kapuzinerklosters in Bruneck (Südtirol). Franziskus sah für seinen Orden das Betteln zwar eigentlich nur als Notlösung vor, wenn der Ertrag eigener Arbeit nicht ausreichte.

Trotzdem wurde das Betteln zum franziskanischen Markenzeichen: Mehl, Butter oder Wein gegen Heiligenbildchen, geweihte Kräuter oder ein Segenswort. Barfuß sandte Franziskus seine Brüder auf Mission – aber in Umbrien sagt sich das leichter, als es in Alpenregionen und darüber hinaus praktikabel ist: Aus dem Wiener Franziskanerkloster kommen die Calepodia des heiligen Johannes Capistran (1386–1456) – Holzschlapfen mit Lederschlaufe. Nicht unwitzig das Ölgemälde Schuhflickender Franziskaner eines Malers aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wer holt sich schon gerne kalte Füße bei der Verkündigung?

Um letztere geht es ja dann doch vor allem bei der franziskanischen LebensKunst. Daher auch die Idee, in der in Kooperation mit dem Verein Franziskanische Forschung in Münster gestalteten Ausstellung stets franziskanische Gespächspartner und -partnerinnen bereit zu haben. Das macht die Schau im DomQuartier zum „lebendigen Museum“. 81 Leute werden im Lauf der Monate anwesend sein, 55 aus Deutschland, sechzehn aus Österreich und zehn aus der Schweiz.

Dem franziskanischen Gruß Pace e bene/pax et bonum/Friede und Heil ist ein eigener Raum gewidmet. Franziskaner sind viel unterwegs. Im Gegensatz zu den Benediktinern, die grundsätzlich im eigenen Kloster und den umgebenden Pfarren wirken, wechseln die Mitglieder der franziskanischen Orden im Regelfall dorthin, wo sie gerade gebraucht werden. Nur die Klarissen und einige Frauenorden sind „klosterfest“.

Wie kommt es zur Bezeichnung „Dritter Orden“ für die Laien, die ohne Gelübde franziskanisches Charisma in der Welt leben? Der sogenannte „Erste Orden“ (die Gemeinschaften der Männer) geht unmittelbar auf Franziskus zurück, den „Zweiten Orden“ bilden jene weiblichen Gemeinschaften, die sich auf Franziskus' Schwester Klara von Assisi berufen.

Die Laiengruppierungen sind dann die dritten im Bunde. Für alle gibt es Regeln, die oft in recht zähen Verhandlungen den Päpsten in Rom abgerungen werden mussten. Denen war ein Mensch mit dem Charisma und der Sogwirkung eines Franz von Assisi durchaus suspekt.

Diese „spirituellen Populisten“ haben ihre Ohren eben nah beim Volk. „Beim einfachen Volk!“, wie ein früherer Guardian des Salzburger Kapuzinerklosters gegenüber dem Schreiber dieser Zeilen betonte. Den Hinweis auf die Kapuzinergruft, also auf „einfaches Volk à la Habsburger“, hat Bruder Karl damals salopp weggewischt: „Die haben wir im Keller“.

LebensKunst. 800 Jahre Franz von Assisi. Bis 2. November 2026 im Nordoratorium des Salzburger Doms (DomQuartier) – www.domquartier.at

Bilder: DomQuartier / Archiv der Franziskanerprovinz Austria (1); Österreichische Nationalbibliothek (1); Moritz Hoffmann PHOTOGRAPHY, München (1); ROTFILTER GmbH, Wien (1); Norbert Liesz, Augsburg (1)