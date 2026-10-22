Die Wahrheiten und Vermutungen dahinter

RUPERTINUM / KOKOSCHKAS HINTERGRÜNDE

22/10/26 Einen „Seelenaufschlitzer“ hat ein Schriftstellerfreund Oskar Kokoschka einmal genannt. Es ging dem Expressionisten par excellence zuallererst um psychische und andere Befindlichkeiten der Porträtierten. Ein wichtiges Mittel dazu war auch, was sich im Hintergrund abspielt.

Von Reinhard Kriechbaum

Wenn man im Museum der Moderne Rupertinum also jetzt nach Kokoschkas Hintergründen fragt, ist das im Wortsinn zu verstehen. Was für Botschaften, manchmal verschlüsselt, manchmal offenkundig, kann man da herauslesen? Schein und Sein können durchaus auseinanderfallen, etwa im Ölporträt Olda Palkovská. Wie eine neue Eva steht Kokoschkas Ehefrau in einer üppig grünen, fast bukolisch anmutenden Landschaft. Der Maler selbst wie ein Adam dahinter – was für ein trotziges Statement im Jahr 1937, als das Gemälde entstand – war doch Kokoschkas Schaffen gerade als entartet eingestuft worden! Zu dieser politischen Aussage kommt noch die persönliche Kompomnente. Die wilde Affäre mit Mahlers Witwe Alma war abgeschlossen, die Partnerschaft mit der fast drei Jahrzehnte jüngeren Olda mag dem Maler als ein Paradies vorgeschwebt sein. Die 1941 geschlossene Ehe hielt tatsächlich bis an sein Lebensende 1980.

Die Schau im Rupertinum ist nicht streng themenzentriert. Die titelgebenden Hintergründe offenbaren sich vor allem in den elf Ölbildern, viele kommen aus der Schweizer Fondation Oskar Kokoschka. Der Rest der insgesamt 87 Arbeiten kommt aus eigenem Bestand, mit 550 Druckgraphik-Blättern hat das Museum der Moderne ja den größten einschlägigen Bestand des Meisters, auch die siebzig Zeichnungen bieten Offerte für welche Ausstellungs-Kompilation auch immer.

Schön, wieder einmal dem Zyklus Bekenntnis zu Hellas aus den 1960er Jahren zu begegnen. Nach Nazi-Diktatur und Kriegsgräueln war Griechenland für Kokoschka so etwas wie ein Elysium geworden, ein Muster demokratischer Verfasstheit zumindest in der antiken Geschichte. Für Salzburg allemal relevant sind die Zauberflöten-Entwürfe für die Festspiele 1955 – bis dahin hatte Kokoschka ausschließlich eigene Bühnenwerke bebildert.

Der „Seelenaufschlitzer“ machte vor sich selbst nicht Halt, wie eine ganze Reihe gezeichneter und gemalter Selbstporträts zeigt. Beispielhaft für die psychische Zerrissenheit das großformatige Selbstbildnis aus dem Jahr 1969. Da sieht man über der rechten Schulter des Künstlers eine kleine nackte Frauenfigur, die ihm offenbar ins Ohr flüstert – auf der anderen Bildseite freilich ein kleiner Teufel und ein Esel. Das muss ordentliche Turbulenzen ausgelöst haben im Kopf...

War Alma Mahler mehr Muse oder mehr Teufelin? ALLOS MAKAR heißt ein Kreide-Zyklus, auf Griechisch „Anders ist glücklich“. Die Buchstaben ergeben aber auch die Namen Alma und Oskar. Auf einem Blatt greift die nackte Frauenfigur dem Mann – unverkennbar ein Selbstporträt – würgend an den Hals. „Niemals zuvor habe ich so viel Krampf, so viel Hölle, so viel Paradies gekostet“, schrieb Kokoschka im Rückblick über die Beziehung.

Doch wieder zurück zu den Hintergründen. Seine Mutter setzte Kokoschka in beinah altmeisterlicher Manier vor ein geöffnetes Fenster, das den Blick ins Grüne freigibt. Ein um 1913 entstandenes Mädchenbildnis zeigt eine deutlich dramatischere Landschaft – den Blick der Porträtierten und auch die Düsternis dahinter könnte man als Vorahnung des Ersten Weltkriegs deuten, aber auch als einen Hinweis auf den sich abzeichnenden Bruch mit Alma Mahler.

Kokoschkas Hintergründe. Ausstellung im Museum der Moderne/Rupertinum bis 30. Mai 2027 – www.museumdermoderne.at

Bilder: Fondation Oskar Kokoschka, Vevey, Bildrecht Wien 2026 (1); dpk-krie (2)