Ein globales Phänomen kehrt heim

HINTERGRUND / THE SOUND OF MUSIC

16/09/25 Kaum ein Film hat die weltweite Wahrnehmung Salzburgs so stark geprägt wie The Sound of Music. Seit seiner Premiere am 2. März 1965 in New York zählt er zu den erfolgreichsten Musical-Verfilmungen aller Zeiten.

Doch während die Lieder Do-Re-Mi, Edelweiß oder My Favorite Things in den USA, Asien oder Australien längst zum kulturellen Allgemeingut gehören, blieb der Film in Salzburg selbst über Jahrzehnte erstaunlich unsichtbar. Aber jedes Jahr besuchen hunderttausende Touristen aus aller Welt die Drehorte zwischen Salzburg und Mondsee – allen voran den berühmten Pavillon im Park von Schloss Hellbrunn.

Das neue Museum in Hellbrunn wird also ein weiterer Anziehungspunkt. „Mit fünf Oscars ausgezeichnet und von über einer Milliarde Menschen weltweit gesehen, ist The Sound of Music nicht nur ein Juwel der Film- und Musikgeschichte, sondern auch ein zentrales touristisches Asset für Stadt und Land Salzburg“, so LHStv. und Museumsreferent Stefan Schnöll. „Der Film weckt seit seiner Erstausstrahlung 1965 bei vielen Menschen Emotionen, die sie an Salzburg binden. Millionen Gäste sind seither den Spuren der Familie Trapp gefolgt, um die Original-Drehorte des Klassikers in Salzburg zu erleben. Um das große Potential weiter zu entfalten und zu nutzen, stärken wir bewusst die kulturelle Zusammenarbeit mit den Institutionen vor Ort und bauen die Aktivitäten und Angebote rund um das 60-Jahre-Jubiläum aus.“

The Sound of Music ist vor allem in den USA, Großbritannien, Asien und Australien fest im kulturellen Gedächtnis verankert. Viele internationale Gäste reisen einzig wegen des Films nach Salzburg. Die barocken Gassen der Altstadt, die Parks von Mirabell und Leopoldskron – sie wurden zu filmischen Sehnsuchtsorten für Millionen Touristen aus Übersee. Sie besuchen Salzburg in erster Linie wegen des Films. Für viele gehört der Besuch der Drehorte untrennbar zum Reiseprogramm. So entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten ein florierender Tourismuszweig mit Bustouren, Fahrradrouten und Stadtführungen.

Peter Husty, Kurator: „Während Mozart und die Festspiele Salzburgs Kulturidentität prägen, ist es für viele internationale Gäste der Film The Sound of Music, der sie überhaupt erst in die Stadt bringt. Mit dem Museum wollen wir diesen kulturellen Schatz endlich würdigen“, weiß auch Peter Husty, einer der Kuratoren der künftigen Ausstellung.

Martin Hochleitner, Direktor des Salzburg Museum: „Mit Sound of Music Salzburg schaffen wir einen Ort, an dem Filmgeschichte, Familiengeschichte und Weltgeschichte aufeinandertreffen – und an dem Salzburg als zentraler Schauplatz dieses Mythos neu erlebbar wird.“

Der Pavillon – Gazebo – war Drehort für zwei der bekanntesten Szenen – die Liebeserklärung von Maria und Captain von Trapp sowie das Duett Sixteen Going on Seventeen zwischen Liesl und Rolf.´Nach dem Dreh zunächst am Leopoldskroner Weiher aufgestellt, wurde er 1991 wegen des Besucherandrangs nach Hellbrunn versetzt. Seither gilt er als internationaler Pilgerort für Fans. Dass er nun integraler Bestandteil eines Museumsrundgangs wird, verleiht dem Projekt besondere Authentizität. (Salzburg Museum)

Bilder: Salzburg Museum / Phelps(2); Erich Rigaud (1)

Zum Bericht gəˈzi:bəʊ