Ein Spätsommer-Nachmittag um 16 Uhr

SATTLER-PANORAMA / WELTERBE

25/06/26 Mit einem gewissen Understatement wird man empfangen: Nur Orangerie Salzburg steht gar nicht groß außen auf dem ehemaligen Gebäude des Barockmuseums. Darin jetzt: das Sattler-Panorama und Informationen über das UNESCO-Welterbe Salzburg, vermittelt nach dem letzten Schrei audiovisueller und sogar KI-generierter Möglichkeiten.

Von Reinhard Kriechbaum

Am Samstag (27.6.) von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag (28.6.) von 9 bis 17 Uhr kann man sich bei freiem Eintritt ein erstes Bild machen von der neuen Dependance des Salzburg Museums in der Orangerie. Vor Erfindung der Fotografie habe Johann Michael Sattler in seinem 1825 bis 1829 gemaltem Rundgemälde mit den Augen eines Malers einen Blick auf Salzburg geworfen, erklärt Martin Hochleitner, Direktor des Salzburg Museums. Nun wolle man – eben „in einem Museum des Jahres 2026“ diesen Blick mit den aktuellen technischen Mitteln ermöglichen.

Das geht schon im ersten Raum – ausgestattet mit Sitzstufen, vier schräg positionierten Screens und einer großen Videowall – los. Da kann man sich beispielsweise durch Hin- und Herschieben das Panorama in Sattlers Version und in aktueller Form anschauen und vergleichen. Das ist alles hochpixelig gescannt, so dass man fünfzehn „Points of interest“ zoomen, detailliert betrachten und natürlich Informationen dazu abfragen kann.

Nett ist der Screen (Bau)Kultur erben. In einem Schiebe-Quizz sind Bildchen den Kategorien „erhalten“, „umgebaut“, „verschwunden“ oder „nicht gebaut“ zuzuordnen und Fragen zu beantworten. Auf Deutsch, Englisch und in leichter Sprache. Ein anderer Bildschirm hat als Motto „Te saxa loquuntur“ – aus welchen Materialien sind wichtige historische Gebäude der Stadt gebaut? Der typische Nagelfluhh-Konglomerat, eh klar. Und Untersberger Marmor, besonders leuchtend an der Domfassade, logisch. Aber der tiefrote Adneter Marmor? Da muss man sich schon einigermaßen gut auskennen in der Stadt. Der Schreiber dieser Zeilen hätte einen Punkt garantiert übersehen: die im Müllner Bräustübl wieder aufgebaute ehemalige Bahnhofs-Restauration.

Von solchen Aktiv-Stationen angeregt, geht es also die paar Stufen (oder mit Behindertem-Lift) hinauf und hinein ins restaurierte Sattler-Panorama. Da ist Judith Niedermair-Altenburg, Chefrestaurateurin im Salzburg Museum, in ihrem Element. „So überwältigend groß und beinahe an der Grenze des Machbaren das Vorhaben zu Beginn für mich erschien – schließlich lernt man nirgendwo, Panoramagemälde von A nach B zu manövrieren – entwickelte sich dieses Projekt für das Team und mich zu einem persönlichen Highlight und zu einem bedeutenden beruflichen Meilenstein.“ Sie erklärt die Beleuchtung, die von oben nach unten an Intensität abnimmt. „In Sattlers Rotunde kam das Licht auch von oben.“

Rundbilder gibt es ja einige in Europa. Das Alleinstellungsmerkmal fürs Sattler-Panorama ist, dass es das einzige erhaltene Rundbild ist, mit dem wirklich Schaustellerei betrieben wurde, mit dem man also wirklich auf Reisen gegangen ist. Das betont Werner Friepesz, der Standortleiter der Orangerie Salzburg.

Täuscht der Eindruck, oder war der Himmel vor der Restaurierung wolkiger? Es ist viel von fremder Hand herumgemalt worden auf dem Bild im Lauf der Zeit. Es ist jedenfalls immer noch eine lichte Nach-Gewitterstimmung eingefangen. Über Großgmain liegt noch ein Hauch Dunst Nebel. „Ein Spätsommer-Nachmittag um 16 Uhr“ – das kann man an den Kirchturmuhren im Bild ablesen. Schade, dass es damals noch keine digitalen Anzeigen mit Datumseinblendung gegeben hat.

Bezaubernd einige Videos ohne Worte, die das Wissen um die Familie Sattler und ihre Reisen mit dem Panorama, die kulturhistorische Geschichte der Stadt und ihre Eintragung ins UNESCO-Weltkulturerbe thematisieren. Die von Hand gezeichneten und animierten Videos zeigen all das lustvoll, sprachunabhängig und mit Witz. Reizvoll auch die Living Pictures aus dem Digitallabor FreshFX. Da hat man alte Fotos nicht nur neu kolorierrt, sondern mit Hilfe von KI lebendig gemacht. Kutschen fahren über den Residenzplatz oder durchs Neutor, und Salzbürger promenieren in der damaligen Kleidung durch die Stadt.

Der Raum im oberen Stockwerk dient für wechselnde Ausstellungen zum Thema Weltkulturerbe. Den Anfang macht (an den Wänden) das Thema Wer kümmert sich um die Stadt? Die dazu berufen sich Fühlenden, vom Bundesdenkmalamt bis zur Initiative Architektur oder der Architektenkammer, haben ja oft durchaus sehr unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen. In den Glaskästen sind Modelle von gerade aktuellen und oft umstrittenen Bauten und Baumaßnahmen ausgestellt. Von den Erweiterungen im Festspielkomplex mitsamt Neutor-Abzweigtunnel bis zu den bauten am Franz-Rehrl-Platz, vom neuen gläsernen Foyer der Stiftung Mozarteum bis zum derzeit auf Eis liegenden besucherzentrum im DomQuartier. Allerlei Denkstoff für Einheimische...

Was hat das neue Museum gekostet? 5,478.000 Euro waren als Baukosten veranschlagt, nach derzeitigem Wissensstand sind's um 800.000 Euro weniger (dafür braucht man fürs im September zu eröffnende Sound of Music-Museum mehr als geplant. Die neue Ausstellung selbst mit allem technischen PiPaPo kostete wie geplant 1,5 Millionen Euro. Stadt und Land haben sich die Kosten geteilt.

Orangerie Salzburg – Panorama | Welterbe. Ab Samstag, 27. Juni, 14 Uhr ist die Orangerie geöffnet, täglich von 9 bis 17 Uhr. Nach den ersten beiden Tagen kostet der Eintritt 8 Euro – www.salzburgmuseum.at

Bilder: dpk-krie (4); Salzburg Museum/MHM architects/Gregor Graf (1)