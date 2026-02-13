Enteignet und vom Führer „gespendet“

SALZBURG MUSEUM / RESTITUTION

13/02/26 Seit 2011 betreibt das Salzburg Museum systematische Provenienzforschung. Nun wurde ein um 1600 vermutlich in Oberitalien gefertigte Rundschild, einst Teil der Kunstsammlung von Louis Rothschild, an die Erben restituiert werden.

Die Suche und Feststellung der Rechtsnachfolger nach Louis Rothschild erfolgte auf Ersuchen des Salzburg Museum durch die Kommission für Provenienzforschung und die Finanzprokuratur der Republik Österreich. Vor wenigen Tagen konnte das Objekt tatsächlich „einer vertrauensperson der rechtsnachfolger“ übergeben werden, wie es in einer Aussendung des Salzburg Museums heißt.

Der Bankier, Unternehmer und bedeutende Kunstsammler Louis Rothschild (1882–1955) wurde als Jude während der NS-Zeit verfolgt und enteignet. Die Gestapo verhaftete ihn am 12. März 1938 – dem Tag der nationalsozialistischen Machtübernahme in Österreich. Besitz und Vermögen wurden eingezogen, die Kunstsammlung stellte Hitler mittels des sogenannten „Führervorbehalts“ unter seine persönliche Kontrolle. Die Zentralstelle für Denkmalschutz verwaltete einen Großteil der „arisierten“ Kunstsammlungen, so auch die meisten Objekte der Sammlung Rothschild. Die damals ausgegebenen Inventarnummern – in dem Fall LR 673 – ist auf einem Etikett auf der Rückseite des Schilds vermerkt.

Das Salzburg Museum (damals Städtisches Museum Salzburg) erhielt den Schild auf Anfrage im Jänner 1941 als „Führerspende“ und inventarisierte ihn mit entsprechendem Vermerk auf die beschlagnahmte Sammlung.

Susanne Rolinek ist eine erfahrende Salzburger Provenienzforscherin. Das Salzburg Museum hat bereits Exponate unter anderem aus den Sammlungen Bondy, Rothschild, Pollak und Taussig zurückgegeben. Darüber hinaus setzt sich das Salzburg Museum kontinuierlich auch in Ausstellungsprojekten mit der Geschichte und dem Gebaren des eigenen Hauses während der NS-Zeit auseinander – etwa in der Ausstellung Anschluss, Krieg und Trümmer (2018) und zuletzt mit The Museum of (non)Restitution in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Kunstverein. (Salzburg Museum)

Bilder: Salzburg Museum / Rigaud