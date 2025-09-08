Vom Semmering ins Salzkammergut

08/09/25 Die Ausstellung Sehnsuchtsorte – Vom Zauber alter Tourismusplakate entführt auf eine visuelle Reise durch die Geschichte des Tourismus. Gezeigt wird eine Sammlung historischer Plakate aus Privatbesitz. Lebendig wird das Feeling für die Sommerfrische von einst.

Plakate waren – sind es gelegentlich noch immer – Kunstwerke. Zentrale Themen Ausstellung im Kunthaus Deutschvilla in Strobl sind die Sommerfrische und die Landschaften des Salzkammerguts, „die als Orte der Erholung und Entspannung inszeniert wurden“. Auch die Kurbäder, „deren Anziehungskraft neben gesundheitlichen Aspekten auf gesellschaftlicher Exklusivität beruhte“, sind Teil der Schau.

„Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Plakate das wichtigste Massenmedium. Reiseplakate waren oft zugleich Kunstwerke“, berichtet Hannes Unterberger, der die Ausstellung gestaltet hat. Im Original zu sehen sind etwa die Plakate für die Schneebergbahn von Alfred Roller, die Raxbahn von Joseph Binder oder das Südbahnhotel am Semmering von Hermann Kosel. Ein eigener Raum gilt den prächtigen Grand-Hotels der 1920 und 1930er Jahre in aller Welt.

Auch der Wintersport ist ein Thema, „Plakate von verschneiten Bergen und Skivergnügen wecken die Lust auf winterliche Sehnsuchtsorte“. Ein weiterer Aspekt sei, so der Kurator, der Wandel des Reisens: Kutsche, Schiff, Bahn, Auto und Flugzeug revolutionierten die Mobilität. „Plakate und Modelle zeigen, wie neue Verkehrsmittel neue Reiseziele eröffneten.“ Ergänzt wird die Ausstellung in der Deutsschvilla durch Plakate aus Wien, den Bundesländern sowie den Österreichischen Küstenlanden mit den beliebten k. u. k. Badeorten Grado und Abbazia.

Die Deutschvilla habe „wieder einmal keine Mühen gescheut, sich in das Universum der historischen Plakatkunst zu vertiefen“. Gezeigt werden an die achtzig Plakate, großteils Originale, „gestaltet von herausragenden Künstlern und Grafikern“. Auch ein frühes Tourismus Plakat von Strobl ist zu sehen. Ausstellung wurde kuratiert von Hannes Unterberger. Die Plakate stammen aus den privaten Beständen von Max Bruckschlögl aus Bad Ischl und Erik Eybl ausWien.

Die Villa, 1896 im Toskana-Stil von George Schinteliffe-Blacky erbaut, diente der Familie Deutsch, die das Anwesen 1924 erworben und umgestaltet hatte, zur Sommerfrische, berichtet die Website. 1942 wurde die Villa als jüdisches Vermögen arisiert und als BDM-Ausbildungsstätte benutzt. Der Besitz wurde nach den Kriegsjahren restituiert und in der amerikanischen Besatzungszeit als Casino geführt.Bis in die 80iger Jahre war die Villa Ferien- und Fortbildungsheim der Universität Wien. „Dieses geschichtsträchtige Gebäude wurde 1988 von der Gemeinde Strobl angekauft, vor dem Abriss bewahrt und steht dank des Kulturvereins Deutschvilla der zeitgenössischen Kunst als denkmalgeschützte Präsentationsmöglichkeit zur Verfügung.“ (KHDV / dpk-klaba)

Ausstellung Sehnsuchtsorte – Vom Zauber alter Tourismusplakate – bis 28. September im Kunsthaus Deutschvilla – deutschvilla.at

Bilder: Kunsthaus Deutschvilla