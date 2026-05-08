Wie ein touristisches Image entsteht

MONATSSCHLÖSSL / EDELWEISS FOREVER

08/05/26 Es ist ja nicht so, dass nur The Sound of Music für die Verbreitung von Salzburg-Klischees gesorgt hätte. In rund 120 Filmen wurden bisher Stadt und Land Salzburg zur idyllischen Kulisse – und da sind Die Toten von Salzburg und Silentium wahrscheinlich noch gar nicht mitgerechnet.

Szenen für Sissi wurden in Fuschl gedreht, die frühe deutsche Verfilmung Die Trapp Familie (mit Ruth Leuwerik als Maria) nutzte natürlich originale Schauplätze und der Beatles-Streifen HELP! wurde in Obertauern gedreht. Die Liste ließe sich unendlich weiterführen. Die Sache läuft darauf hinaus: Gebirge, Volksmusik und Tracht schaffen Emotionen, und die wiederum lassen sich im Tourismus blendend vermarkten. Ärger noch: Sie wirken auf viele Österreicher tatsächlich identitätsbildend.

Immerhin glaubt hoffentlich doch kein Österreicher, dass Edelweiss, Edelweiss / Bless my homeland forever ein echtes Volkslied, gar eine Landeshymne ist. Wenn das Sound of Music-Museum in Hellbrunn erst einmal eröffnet sein wird, werden auch englischsprachige Gäste unserer Stadt erfahren, dass es wirklich bloß ein Lied aus der Feder von Richard Rodgers (Musik) und Oscar Hammerstein II (Text) ist.

Auf das Broadway-Musical bzw. den Film spielt der Ausstellungstitel im Volkskundemuseum (Monatsschlössl Hellbrunn) jetzt an: Edelweiß forever – Landschaft · Musik · Tracht. Es geht darum, wie – nicht erst in den 1950er- und 1960er-Jahren – Tourismuswerbung Klischees oder gar mehr oder weniger glaubwürdig imaginierte „Wirklichkeit“ schuf.

Und das setzt eben schon viel früher ein, wie man nun schon in Treppenhaus des Monatsschlössls sieht. Ferdinand Czernin, ein in London lebender Österreicher, Autor und Herausgeber der Publikation This Salzburg! (1937 geschrieben für ein ein internationales, englischsprachiges Publikum), bot schon alles auf, was auch heute noch essenziell für die Salzburger Tourismusbranche ist: Mozart, Festspiele, schicke Hotels, Marionetten, dazu Volksmusik und schmucke Trachten sowie deren modisch-tragbare Abwandlungen. Originale Objekte und Hörstücke aus alten RAVAG-Aufzeichnungen wie beispielsweise vom Volksliedwettbewerb in Tamsweg lassen Zeitgeschichte lebendig werden.

Die Kuratorinnen Barbara Hagen-Walther und Marika Halbach haben manche Kostbarkeit aufgetrieben, etwa einen vierminütigen Salzburg-Ausschnitt aus einem Werbefilm der Österreichischen Tourismuswirtschaft von 1952, der als Vorfilm in Kinos in 22 Ländern verbreitet wurde. Barockstadt, Mozart, Jedermann, Lanz-Trachten, Salzkammergut: ein Konzentrat für frühes Image-Building mit „worldwide outreach“, wie man im heutigen Werbe-Sprech sagen würde.

Zeitgleich mit den Dreharbeiten zu The Sound of Music veröffentlicht die Salzburger Heimatpflege 1964 die Salzburger Trachtenmappe. Mit Grafiken, Beschreibungen und Schnittmustervorlagen soll die Anfertigung von „echten“ Trachten gefördert werden. Bösartig könnte man sagen: in bester Nazi-Tradition. Gezeigt wird etwa eine Pongauer Festtracht, die im selben Jahr von der Werkstatt Beurle nach der aktuellen Trachtenmappe für eine Modenschau angefertigt wurde, sowie ein Rock zum Landesanzug, wie er auch von Christopher Plummer in der Rolle des Barons von Trapp im Film getragen wurde.

Die originale Tonspur von Edelweiss, gesungen von Christopher Plummer aus dem im Jahr 1964 gedrehten Film The Sound of Music, dazu eine ebenfalls aus dem Film stammende Aufnahme des Tobi Reiser Quintetts, sowie der Trailer zurr Musical-Produktion des Salzburger Landestheaters geben Einblicke in die berühmten Melodien von Rodgers und Hammerstein. Eine „Jodelstation“ mit Erklärvideo lädt zum Mitjodeln ein. Über die Vielfalt der Musiklandschaft im Salzburg der 1950er- und 1960er-Jahre – jenseits von Landler und „Edelweiss“ – erfährt man Spannendes in Interviews samt Hörbeispielen, etwa mit der Jazzlegende Adi Jüstel.

Als „Gaisberg-like“ hat Maria Augusta von Trapp auch die Landschaft in Vermont nahe der kanadischen Grenze bezeichnet, wo sich ihre große Familie nach der Emigration in die USA niedergelassen hat. Fotos und Werbeprospekte zeigen die Trapp Family Lodge, die nach wie vor als Ressorthotel geführt wird. Womit wir bei der Landschaft wären.

Sehr lieb: eine ganz Vitrine voller Souvenirs erinnert an die 1950er- und 1960er-Jahre, als in Salzburg noch „Fremdenzimmer“ an Sommerfrischler und Wintersportler vermietet wurden. Ernsthafter: Die Geschichte der Trapp-Familie spielt ja in der Zeit des Austrofaschismus und Nationalsozialismus. QR-Codes an einzelnen Objekten verweisen auf Personen und Themen mit Bezug zu diesen historischen Kontexten. Alles in allem ein Vorgeschmack auf's entstehende Sound of Music-Museum. Manches wird man dort ja weiterverwenden können. (Salzburg Museum/dpk-krie)

Edelweiß forever. Landschaft · Musik · Tracht. Bis 1. November 2026 im Monatsschlössl Hellbrunn – www.salzburgmuseum.at

Bilder: Salzburg Museum / Maurice Rigaud (2)