Dr. Hohenadl übt sich im Müßiggang

SATIRE

07/09/26 Seine zwei Brüder achteten darauf, dass er die im Testament des Vaters festgelegten Bestimmungen aufs Genaueste einhielt. Aber Dr. Hohenadl übte gegenüber seinen Geschwistern eine ebenso rigorose Kontrolle.

Von Werner Thuswaldner †

Alle drei hatten sie katholische Schulen im Land besucht, und der Vater hätte es gern gesehen, wenn aus allen dreien engagierte Theologen geworden wären. Er selbst hatte den Ruf eines hochgeschätzten Philosophen an der Wiener Universität gehabt. Aus einer wohlhabenden oberösterreichischen Bierbrauerfamilie stammend, hatte er ein weitgehend unbeschwertes Leben geführt und im Alter die meiste Zeit auf einer Chaiselongue verbracht, in einer Stellung, die seiner Meinung nach das Denken fördern sollte. Finanzielle Unabhängigkeit sicherte ihm eine sorglose Existenz.

Mehr Ertrag warf allerdings die Biermarke ab als der Gewinn aus denkerischen Anstrengungen. Diese Annehmlichkeit wollte der philosophische Vater auch seinen Söhnen zuteilwerden lassen. Er knüpfte daran die Bedingung, dass sie sich niemals gewöhnlicher Erwerbsarbeit unterziehen durften. Sie sollten sich niemals, wie er sich ausdrückte, gemein machen müssen und sich stattdessen einer ganz und gar reinen, sorgenfreien, durch keinerlei Trübnisse beeinträchtigten Existenz hingeben können.

Die Brüder brauchten lang, um herauszufinden, dass er sie als Mitwirkende in einer seiner Versuchsreihe ausnützte. Denn der Vater verstand sich als Erforscher des Müßiggangs und genoss in dieser Sparte internationales Ansehen. Die einzige Bedingung war, dass die drei Söhne Arbeit jeglicher Art meiden sollten. Das fiel allen zunächst sehr leicht. Jeder der drei Söhne entwickelte sein eigenes Konzept, um den Anforderungen – immerhin hing die Zuteilung der monatlichen Apanage daran – gerecht zu werden. Jeder von ihnen fand sein Spezialgebiet.

Der Älteste wollte Weltreisender werden und nahm samt seiner Frau große Strapazen in Südafrika, in Kambodscha und anderen Weltgegenden auf sich. Er kam sich als Pionier vor, zumal die zivilisatorische Entwicklung in diesen Regionen der Welt seiner Meinung nach oft sehr zu wünschen übrig ließ. Er investierte seine Energien unentwegt darin, Vorschläge zur Verbesserung der Welt zu machen. Das war das erklärte Ziel des Ältesten der Hohenadl-Brüder, der sich als notorischer Besserwisser hervortat.

Der Jüngste fand sein Glück, indem er als verschrobener Rinderhirte während des Sommers auf den österreichischen Almen in das einfache Landleben eintauchte und sich dort zum Naturexperten mauserte. Er liebte es, bei jedem Wetter in der freien Landschaft zu stehen und dabei laut zu singen, händereibend freute er sich, wenn der Gesang von den Felswänden widerhallte. Der Mittlere, Dr. Hohenadl, glaubte, nur in Wien die nötigen Voraussetzungen zu finden, um sich menschenwürdig entfalten zu können.

Die Mutter der drei Hohenadl-Brüder, Friederike, war einst im Zug zu ihrer musikalischen Ausbildung aus Berlin nach Wien geraten. Sie hatte erst nach ein paar Jahren bemerkt, mit der übereilten Hochzeit eine Fehlentscheidung getroffen zu haben, weil sie die Aussicht auf eine musikalische Karriere preisgab und ihr die österreichischen Eigenheiten weitgehend fremd blieben, während sich der Vorrat an gemeinsamen Interessen letztlich als sehr gering und kaum ausbaufähig erwies. Aber man vertrug sich weitgehend friktionsfrei und ging rücksichtsvoll miteinander um. Das reichte damals in Wien für eine gute Ehe.

Wohin das Experiment führte? Einige Jahre ging es gut. Jeder der beteiligten Brüder lieferte pünktlich seinen Jahresbericht ab. Jeweils zu einem Herbsttermin wurden im Palais Palffy die Berichte von einem namhaften Burgschauspieler öffentlich vorgelesen. Die Lesung war mit einem Recital der Mutter verbunden, die jeweils auf dem Klavier eine Bach-Sonate vortrug. Ohne sich detailliert abzusprechen, erfüllten die drei Brüder ihre Rollen. Dr. Hohenadl, der Mittlere tat es geradezu vorbildhaft. Weil er den Ehrgeiz hatte, stets „nahe bei den Leuten zu sein“. Deshalb war er bei den vielen Einladungen in verschiedenen Zirkeln der gehobenen Wiener Gesellschaft ein gern gesehener Gast. Man akzeptierte, wenn er allein kam, aber genauso, wenn er als Begleiterin seine Cousine Charlotte aus St. Pölten mitbrachte, die sehr geschätzt wurde, weil es ihr gelang, selbst Gesprächszirkel, die schon seit Jahrzehnten verstummt und erstarrt waren, mit ihrem Temperament wiederzuerwecken.

Der Kulturjournalist und Autor Werner Thuswaldner, lange Zeit Mitarbeiter und Kommentator im DrehPunktKultur, ist im August verstorben. Sein Prosaband „Die Welt des Dr. Hohenadl. Ansichten eines gelernten Österreichers“ ist 2019 bei Ecowin erschienen. Es gibt noch eine Reihe weiterer Hohenadl-Geschichten aus Werner Thuswaldners Feder, die wir posthum veröffentlichen.

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Aus dem produktiven Leben eines Knauserers