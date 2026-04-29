Auf zum digitalen Festspiele-Schauen!

HINTERGRUND / FESTSPIELARCHIV ONLINE

29/04/26 Der erste Gedanke trügt nicht, tatsächlich hat Arnulf Rainer Mozart übermalt. Im Auftrag der Salzburger Festspiele, zum Gedenkjahr 1991. Wer kann sich noch erinnern an dieses Festspielplakat? – Das Festspielarchiv ist nun auch online verfügbar. Nicht nur der Katalog, sondern auch die Objekte in Form von Digitalisaten.

Von Reinhard Kriechbaum

Das abgebildete Plakat liegt aber nicht im Festspielarchiv in der Villa Riedenburg, sondern im Wiener MAK. Es ist der erste Treffer, wenn man „Salzburger Festspiele“ auf der Plattform „Kulturpool“ eingibt. Treffer zwei: Ein Wochenschaubericht von einem Johann-Strauß-Konzert 1933, geleitet von Clemens Kraus. Da sieht man eingangs, wie ein Taxi seine Gäste in den Arkaden (!) vor dem Großen Saal des Mozarteums aussteigen lässt. Charme hat auch ein Zuglaufschild mit der Aufschrift „Salzburger Festspiel Verkehr Salzburg – Bad Gastein“.

Das Team des Festspielarchivs ist seit Februar 2024 mit dem Digitalisierungsprojekt befasst. Die nunmehr digital vorliegenden Programmhefte, Plakate, Kostümentwürfe und 3D-Kostümmodelle kann man über einen Online-Katalog einsehen und über die Plattform „Kulturpool“ downloaden.

Ermöglicht wurde dies durch das Sponsoring seitens acm (austrian capital management GmbH) und durch das Förderprogramm „Kulturerbe digital“, eine Initiative des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS). Es stellt österreichischen Kultureinrichtungen finanzielle Mittel zur Verfügung, um ihre Sammlungen in digitale Formate zu überführen und in die zentrale Kulturgut-Plattform „Kulturpool“ einzuspeisen. Dank der Zuerkennung dieser Förderung konnte das Team des Festspielarchivs 2024 mit der Digitalisierung von vier Teilbeständen der Sammlung beginnen. Im „Kulturpool“ finden sich aber auch auf die Festspiele bezogene Objekte aus anderen Sammlungen.

Den größten Teil des Projekts machen die gedruckten Eigenpublikationen der Salzburger Festspiele aus. Neben sämtlichen Programmheften zu insgesamt über 6.400 Produktionen umfasst diese Themengruppe auch gebundene Jahresprogramme, Handzettel sowie Sonderpublikationen wie Ausstellungskataloge, Festreden und Almanache. Insgesamt 9.096 Publikationen mit einem Umfang von 249.105 Seiten wurden händisch katalogisiert, bevor sie an CCS Content Conversion Specialists GmbH, einem international führenden Experten für Retro-Digitalisierung, übergeben wurden.

Mit dem Einscannen (das geschah in Bukarest und Hamburg) ist es freilich nicht getan. Nicht minder entscheidend war das Erstellen von umfangreichen Metadaten – die Seiten wollen ja auch gefunden werden, und das auf Dauer. Derzeit sind 6,85 Terabyte Material verarbeitet.

Für weitere Digitalisierungen suchte man Kooperationen mit externen Partnern. Aus der Sammlung an Kostümentwürfen wurden zusammen mit der Firma Aumayer druck+media GmbH in Munderfing 9.481 digitale Bilder von 263 Festspielinszenierungen hergestellt. Für die Digitalisierung von 1.099 Plakaten baute man auf die Dienste des langjährigen Festspiel-Partners Media Design: Rizner.at in Salzburg.

Von vier ausgewählten Operninszenierungen, die in die Festspielgeschichte eingegangen sind, wurden die noch vorhandenen Kostüme und Requisiten 3D-gescannt. Ein Beispiel ist das Fahrrad, auf dem Achim Freyer 1997 Matthias Goerne als Papageno hat auffahren lassen. Das Kleid der Marschallin aus dem Rosenkavalier hat Erni Kniepert entworfen, für die Aufführungen im damals brandneuen Großen Festspielhaus. In enger Zusammenarbeit mit dem Kostüm- und Requisitenfundus der Festspiele erstellte Simon Hochleitner von der Kunstuniversität Linz in einem aufwendigen Photogrammetrieverfahren 3D-Modelle von 52 Kostümen und 25 Requisiten.

Die 3D-Digitalisate werden nicht nur über die Archivwebsite zugänglich gemacht, sondern ermöglichen darüber hinaus – durch die entstandenen digitalen Nutzungskopien – auch neue künstlerische Anwendungen. Ein erstes Beispiel dafür ist bereits in Realisierung: Das Kunstprojekt Feeling Virtual: An Archive of Touch von Iz Paehr macht ausgewählte Kostüme und Requisiten als virtuelle Objekte durch Vibrationen, taktile Beschreibungen und Tonaufnahmen erfahrbar und somit auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich. Man wird das im Sommer sehen und erleben können.

Im Zuge der Digitalisierungen ist die Infrastruktur der Archivverwaltung grundlegend erneuert worden. Es galt die bestehenden, teils disparaten Aufzeichnungssysteme, die im Lauf der Jahrzehnte angewachsen sind, zu vereinheitlichen. Sowohl für die Katalogisierung und interne Verwaltung des Archivguts steht jetzt ein deutlich effizienteres Werkzeug zur Verfügung, von dessen differenzierten Suchfunktionen auch externe Nutzer profitieren. (PSF/dpk-krie)

Der online-Katalog – webarchive.salzburgerfestspiele.at

Das Projekt „Feeling Virtual: An Archive of Touch“ – www.salzburgerfestspiele.at

Das österreichweite Digitalisierungsprojekt www.kulturpool.at

Bilder: kulturpool.at/MAK (1); Filmarchiv Österreich (1); ASF/Simon Hochleitner/Achim Freyer (1); Simon Hochleitner (1)