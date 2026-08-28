Bremsen nur im Notfall

FESTSPIELE / PITTSBURGH SYMPHONY ORCHSTRA / HONECK

28/08/26 Vor zwanzig Jahren war Manfred Honeck Gast- und bereits zwei Jahre später Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra. Dieses beschloss den diesjährigen Reigen der Gastorchester zuammen mit dem Pianisten Alexandre Kantorow und Werken von Schulhoff, Rachmaninow und Schostakowitsch.

Von Horst Reischenböck

Es begann mit einem interessantem Auftakt und obendrein direktem Salzburg-Bezug. Wurden doch Erwin Schulhoffs Fünf Stücke für Streichquartett, 1914 begonnen und Darius Milhaud gewidmet, 1924 hier uraufgeführt. Es sind weniger ein „Streichquartett“ als einzelne in der Mehrheit eher kurze Tänzesätze für eben diese Besetzung. Gespielt wurde die Bearbeitung für Orchester von Manfred Honeck und Tomáš Ille, der für Honeck auch schon eine Suite aus Leoš Janáčeks Oper Jenufa arrangiert hat.

So wurde der von Schulhoff absichtlich verquer in 4/4-Takt gesetzte Valse Viennese auf einen, in der Großbesetzung leichter zu spielenden, 3/4-Takt zurückgeführt. Alles in Summe reizvoll und abwechslungsreich tönend gesetzt, wobei sich auch der Konzertmeister solistisch einbringen durfte. Nach einer gesanglichen Serenata folgte Böhmisches, kurzweilig beschwingt, ein Tango milonga und eine fetzige Tarantella zum Abschluss. Die Wiedergabe machte Lust, mehr von Schulhoff, etwa eine seine Sinfonien, zu hören! Zumal er als Jude die NS-Zeit nicht überlebt hat...

Zu Sergej Rachmaninow hatte und hat das Pittsburgh Symphony Orchestra schon immer einen besonderen Draht. Dokumentierte doch der russisch-amerikanische Komponist und Pianist zusammen mit dem Orcheste das volle Kleeblatt seiner alle in Moll-Tonarten stehenden Konzerte.

D er französische Pianist Alexandre Kantorow, der 2019 die Goldmedaille beim Tschaikowski-Wettbewerb gewonnen hat, spielte am Donnerstag (27.8.) im Großen Festspielhaus Sergej Rachmaninow Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43 für Klavier und Orchester. Er ließ virtuos gleißende, perlende Läufe aus dem Steinway funkeln. Technisch quasi ein Über-Rachmaninow, keineswegs unterkühlt oder distanziert wie sein Urheber, legte er sich voller Leidenschaft und eher nur notgedrungen in den lyrisch gedankenvollen Momenten Zügel auf.

Nach der Pause folgte die Symphonie Nr. 5 d-Moll op. 47 von Dmitri Schostakowitsch. 1937 die persönlich eigene Notlösung nach politisch erzwungener Abkehr von vorherigem Schaffen. Manfred Honeck sensibilisierte vor allem die vollmundig und kraftvoll von der Tiefe aus tönenden Streicher samt Posaunen und Tuba. Als Gegenpol schattierte er die ihm willig folgenden, daher gelegentlich kaum mehr vernehmbaren, Geigen ab.

Als Kontrast setzte vor allem das Terzett an Trompeten strahlende Akzente, zu denen sich erst im Finale eine lang wartende vierte Trompete verstärkend hinzugesellte. Fünf perfekt geblasene Hörner und im weiteren Verlauf samt und sonders alle Holzbläser bereicherten die Klangpalette. Vor allem im berührenden Largo, das Honeck in eine zum Nachdenken auffordernde Meditation überführte – als Ausdruck auch heute aktuell schicksalhafter Zeitläufte. Alles wurde in den zwanghaft positiv karikierenden Jubelmarsch zum Schluss getrieben.

Mit diesem hatte es jedoch kein Bewenden. Offenbar um nochmals die Qualitäten des Orchesters zu bekräftigen, ging’s danach in Edvard Griegs Morgenstimmung aus der Peer Gynt-Suite op. 46. Danach wollten sich die Gäste aus Pittsburgh fast überdreht mit Tybalts Tod aus Serge Prokofjews Romeo und Julia-Suite wohl noch mit der Interpretation vom 8. August durch Tugan Sokhiev am Pult der Wiener Philharmoniker messen.

Schostakowitschs Idee von innerer Reflexion, Besinnen, und Nachdenken wischte der stürmisch aufbrausende Beifall einfach beiseite. Es kann des Guten zu viel sein!

Hörfunkübertragung am 6. September um 11.03 Uhr in Ö1

Bilder: SF / Marco Borrelli