Das hätte viel mehr fetzen können!

FESTSPIELE / GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER / JORDAN

23/08/26 Auch der Ungeübte hätte beide Partituren überschauen und die – wenigen – Unterschiede zwischen der zweiten und der dritten Fassung mit Farbstift anstreichen können, so akribisch akademisch hat Philippe Jordan die „Vierte“ Bruckner exekutiert.

Von Heidemarie Klabacher

Das schon traditionelle Konzert des Gustav Mahler Jugendorchesters ist ein Highlight gegen Ende der Festspiele. Dem lustvollen und engagierten Musizieren der jungen Leute auf technisch stupendem Niveau zu folgen, ist ein Vergnügen. Heuer hatte Philippe Jordan die Ehre, das Festspielkonzert des GMJO zu leiten. Auf dem Programm am Samstag (22.8.) in der Felsenreitschule standen die Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta Sz 106 von Béla Bartók und Anton Bruckners Romantische. Die Symphonie Nr. 4 Es-Dur WAB 104 erklang in der dritten Fassung aus dem Jahr 1888.

Der arme Bruckner hat sich mit diesem – von den Klassikfans so geliebten und weltauf-weltab beinah zu Tode gespielten Werk – ganz fürchterlich geplagt. War einfach nicht zufrieden damit. Drei Fassungen hat er erstellt, von denen in der Regel heutzutag die zweite aufgeführt wird. Die Unterschiede zwischen zweiten und der dritten Fassung sind marginal. Da ein paar Takte gestrichen, dort eine dritte Flöte oder eine Oboe dazu. Das ist mehr für den Musikwissenschaftler als für den Musikliebhaber von Belang. Dennoch schien sich Philippe Jordan mehr auf die Seite der Wissenschaft geschlagen zu haben.

Das Gustav Mahler Jugendorchester begeisterte mit klangvollstem Sound basierend auf bewundernswert musikantischen und technisch souveränen Leistungen in allen Instrumentengruppen. Der transparente facettenreiche Klang wurde denn auch von Philippe Jordan klarsichtig aufgefaltet. Tatsächlich schien man in jedem Moment den jeweiligen Linien und Motiven eines jeden Instrumentes folgen zu können. Nur: Was eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist, machte in dieser Konsequenz die aktuelle Wiedergabe fast zur musikologischen Vorlesung.

Was gab es da nicht für wunderbare Momente von den ersten Hornrufen an, die von den Holzbläsern in beinahe wagner'sche Klangwelten entführt wurden. Überhaupt die Bläser – die jungen Leute des GMJO machen den Kolleginnen und Kollegen von Wien über Pittsburgh bis Berlin locker Konkurrenz! Das durch die Instrumente wandernde Motiv des verhaltenen Adagios mit seiner klangvoll ausgespielten Cello- und Bratschen- oder der lieblichen Flötenmelodie... Wie wehmütig hat es geklungen. Wie königlich erstrahlte das Jagdmotiv zum Scherzo. Das war ein lustvolles Reiten über Stock und Stein im Morgenlicht kontrastiert vom lieblichen Dudelsackmotiv...

Doch bevor die jungen Pferde mit den jungen Leuten auch nur im Ansatz hätten durchgehen und Temperament beweisen können – wie sehr hat man ihnen und sich selbst dies gewünscht – hat Philippe Jordan in die Zügel gegriffen. Bei allen korrekt wie aus dem Musterbuch gewählten Tempi in allen vier Sätzen schien die Wiedergabe dennoch nie so richtig auf Tempo – sprich in Schwung – kommen zu wollen. Die vielen kleineren bis mittleren Apotheosen über das ganze Werk verteilt schienen genau dort rigider Kontrolle unterworfen zu werden, wo es so richtig hätte fetzen sollen. Wie sehr wünschte man sich und dem alten Bruckner in seinem Sakopharg den einen oder anderen kleinen „Kontrollverlust“.

Das Ende im Fortissimo sorgt natürlich für Jubel im Fortissimo. Die Musikerinnen und Musiker des Gustav Mahler Jugendorchester haben jeden Jubel verdient.

Ach ja! In tatsächlich einem Guss aufsteigender Spannung und durchgestalteter thematischer Bögen, klangvoll und musikantisch musiziert, erklang eingangs Béla Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta Sz 106. Ein wunderbares Stück in seinen klanglichen und vor allem rhythmischen Reichtümern. Es gab auch Jubel für Bartók. Aber wenn danach Bruckner auf dem Plan steht, wartet auch alles auf Bruckner.

Bilder: SF / Marco Borrelli