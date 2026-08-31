Die gefilterte Leidenschaft

FESTSPIELE / IGOR LEVIT

31/08/26 Standing ovations sind ja unterdessen zur Routine geworden bei den Festspielen. Wie man sie am direktesten erreicht? Indem man, wie Igor Levit am Freitag (28.8.) im Großen Festspielhaus, die letzten zwei, drei Minuten so recht die Sau rauslässt.

Von Reinhard Kriechbaum

In diesem Fall beim Finalsatz von Beethovens Apassionata. Hauptsache zuletzt also ganz laut und ganz schnell. Das reicht allemal, um die Zuhörer zum Aufspringen zu bringen. Vorher, so schien es mir, war das letztlich so spontan enthusiasmierte Publikum gar nicht so wirklich gepackt von einem Programm, mit dem Igor Levit ein eher didaktisches Ziel verfolgte – zu zeigen, wie große Meister in großen Meisterstücken letztlich alle Zwänge der Form hinter sich gelassen und Musik quasi neu formatiert haben. In der Kurzeinleitung im Programmheft hieß es dazu: „Drei Antworten auf die Frage, wie viel Freiheit eine Form aushält, ehe sie zerbricht.“

Ehe Igor Levit Antworten gibt, fragt er drei Mal nach im Notentext. Er ist einer der großen Analytiker der pianistischen Zunft. Er sucht und findet sehr eigenständige Lösungen, etwa in Schuberts Sonate A-Dur D 959. Die könnte, eigentlich in allen vier Sätzen, deutlich irritierender klingen, aber Levit entschied sich, die Lyrik den Sieg davon tragen zu lassen. Gleich am Anfang, dieses glasklare, im Diskant das dematerialisierte Hinunterperlen – das liest Levit beinah leitmotivisch und sucht das Gesangliche auch fortan hinter all den Klüften und jähen Abbrüchen, bei denen er die Arme hochreißt.

Auch ein Tauber würde da die Haptik der Musik mitbekommen. Im Fall dieser Schubert-Sonate und ihres Eröffnungssatzes also, dass hinter dramatischen Zuspitzung ja doch ein Sonatensatz-Bauplan steht, der eben auf Themen – sprich Melodik – setzt.

Gemäßigte, kontrollierte Leidenschaft also an diesem Abend. Wie beiläufig lässt Levit Chopins Fantaisie f-Moll op. 49 beginnen. Dass da eigentlich ein Marschthema verarbeitet wird, nimmt man eine Zeit lang nur unterschwellig wahr. Und auch, wenn es dann so manche Explosion, ja Detonation gibt in diesem Werk – es wirkte letztlich alles durchanalysiert, mit gewissem Understatement dem Steinway entlockt.

Auch in Beethovens Klaviersonate Nr. 23 f-Moll op. 57, der Apassionata, ließ Igor Levit die Leidenschaft nicht überschießen. Viele, viele eigenständige Lösungen findet er, vieles wirkt intellektuell gefiltert. Mag sein, dass manches im Großen Festspielhaus, vor zweitausend Zuhörern, einfach verpufft ist. Vielleicht war's einfach der falsche Ort. Ein wenig fühlte man sich wie vor einer Filterkaffeemaschine stehend. Der Duft war schon da. Nur leider durfte man keinen Schluck nehmen vom gewiss köstlichen Gebräu.

Bilder: SF / Marco Borrelli