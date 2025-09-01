Die Zahlenspiele dieses Sommers

HINTERGRUND / FESTSPIELE / BILANZ

01/09/25 Es überrascht nicht nur, dass der vergangene Sommer entgegen dem subjektiven Empfinden doch sehr heiß war – es hat, wie man aus den Jedermann-Aufführungen ablesen kann, auch nicht wirklich andauernd geregnet. Von den fünfzehn Vorstellungen des Jedermann fanden jedenfalls zwölf auf dem Domplatz und nur drei im Großen Festspielhaus statt. Die Aufführung am 24. August war übrigens die achthundertste bei den Festspielen.

Weil wir bei der Bilanz, also bei den Zahlen sind: Es waren die 105. Festspiele. Die 256.600 Gäste kamen aus 88 Ländern, davon aus 49 außereuropäischen Ländern. Nationen. Die Auslastung betrug 98,4 Prozent. 6.000 Tickets wurden an Jugendliche unter 27 Jahren verkauft. All das führte zu Einnahmen von 31,14 Millionen Euro brutto.

Es gab in den 45 Tagen alles in allem 174 Aufführungen an sechzehn Spielstätten, dazu kamen 35 Vorstellungen im Jugendprogramm jung & jede*r. Die Opern – sechs szenische, drei semiszenische und drei konzertante Produktionen – schlugen mit 43 Aufführungen zu Buche. 90 Aufführungen gab es im Konzertbereich. Davon entfielen dreizehn Konzerte auf die Ouverture Spirituelle.

Der Verein der Freunde der Salzburger Festspiele bietet jeden Sommer Künstlergespräche und Begleitveranstaltungen an. Das waren heuer 83 Veranstaltungen.

Die Salzburger Festspiele konnten dank der Zustimmung der Künstlerinnen und Künstler Karten zu den Generalproben von Jedermann, Die letzten Tage der Menschheit und den Mozartmatineen zu Benefizzwecken verkaufen und damit 5.603 Menschen ansprechen. Man lukrierte einen Erlös von 90.000 Euro. 50.000 Euro gehen an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen für unabhängige medizinische Hilfe in den Krisengebieten weltweit. 30.000 Euro sollen in diesem Jahr an den Verein Hemayat gehen. Dieses Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende wurde vor dreißig Jahren in Wien gegründet und bietet professionelle Hilfe für traumatisierte Menschen aus aller Welt. Für in Armut lebende Menschen in Salzburg hat sich die Virgilambulanz der Caritas zu einem wichtigen medizinischen Stützpunkt entwickelt. Die Salzburger Festspiele haben diese schon bei der Gründung unterstützt und möchten erneut 10.000 Euro für Labortests, Medikamente und Verbandsmaterial zur Verfügung stellen.

Das dreitägige Fest zur Festspieleröffnung (18., 19. und 20. Juli) mit 79 Programmpunkten und mehr als 11.300 ausgegebenen Zählkarten fand an 29 Spielorten statt. Dank Siemens, dem ORF Salzburg und UNITEL können seit nunmehr 24 Jahren die Siemens Fest>Spiel>Nächte, das weltweit wahrscheinlich größte Public Screening im Kulturbereich, in auch tageslichttauglicher Technik auf einem LED-Screen sowie mithilfe eines höchsten Ansprüchen genügenden Soundsystems angeboten werden. In diesem Sommer wurden 48 Übertragungen älterer und aktueller Festspielveranstaltungen vor rund 32.000 Gästen gezeigt.

Vierzehn junge Sängerinnen und Sänger aus neun Nationen nahmen in diesem Jahr am Young Singers Project teil. Die öffentlichen Meisterklassen – dieses Jahr unter der Leitung von Malcolm Martineau, Julian Prégardien und Stéphanie d’Oustrac – sowie der Praxisbezug machen das YSP zu einem einzigartigen Förderprogramm. Zu hören waren die Young Singers wie jedes Jahr auch in der Oper für Kinder, der Uraufführung von Sebastian Schwabs Musketiere!, und im Abschluss-Konzert, das im Haus für Mozart stattfand. Seit 2008 erhielten 226 junge Sängerinnen und Sänger aus 48 Ländern diese Karrierechance.

Die mediale Vermarktung beschränkt sich längst nicht mehr auf Hörfunk- und Fernsehübertragungen, es wird auch gestreamt. Sogar Kino ist ein Thema – vier Produktionen wurden auf diesem Wege in Südkorea präsentiert. Neben ORF, ARTE, NHK, 3sat, Mezzo waren auch die Onlineplattformen ARTE Concert, ARD Klassik, BR Klassik, medici.tv, Stage+ und Carnegie Hall+ vertreten. Neben drei Opernneuproduktionen des diesjährigen Festspielsommers – Giulio Cesare in Egitto, Maria Stuarda und Zaide oder Der Weg des Lichts – wurde auch die Opernproduktion Hotel Metamorphosis audiovisuell für Fernsehen und Streaming aufgezeichnet. Dazu kamen noch die Marionettentheater-Produktion Die Geschichte vom Soldaten sowie sechs Konzerte, darunter erstmals Mozarts c-Moll-Messe in der Stiftskirche St. Peter.

Es werden auch nicht wenige Buchstaben produziert in einem Festspielsommer, heuer wurden 78 Programmhefte (mit Kunst von Constantin Luser) aufgelegt, mit 3.600 Seiten Einführungsessays, Biografien der Künstlerinnen und Künstler sowie Hintergrundinformationen zu den szenischen Produktionen und Konzerten bereitstellten. Zudem erschienen ein Dutzend digitale Booklets mit den jeweiligen Libretti sowie zu den Ausstellungsprojekten in deutscher und englischer Sprache.

Im Pressebüro waren 524 Journalisten akkreditiert, die in 3942 Beiträgen für 281 Medien aus 27 Ländern berichteten. (PSF)

Bild: dpk-krie