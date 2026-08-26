Ein Tanz um Kurtágs Schatztruhe

FESTSPIELE / KOPATCHINSKAJA & FRIENDS

26/08/26 Das Finale der Festspiel-Reihe Hommage à Kurtág am Mittwoch (25.8.) im Großen Saal des Mozarteums war ein Fest spielerischen Musizierens. Patricia Kopatchinskaja hatte eine illustre Gruppe um sich geschart, die an diesem höchst unterhaltsamen Abend ein quicklebendiges Ensemble ergaben. Ja, die sogenannte neue Musik kann auch vortrefflich unterhalten – und Mozart sowieso.

Von Gottfried Franz Kasparek

Es wurde nicht nur feine Musik gemacht, es wurde auch fröhlich agiert. Die geigende Charismatikerin Kopatchinskaja war die Anführerin eines Sextetts, welches nicht nur mit Delikatesse und oft gleichzeitig Tanzbodenlaune seine Instrumente spielte, sondern auch mimisch und gestisch verschiedene Rollen verkörperte. So war der Klarinettist Reto Bieri clownesk unterwegs und die nur im ersten Teil anwesende famose Pianistin Olga Pashchenko gleichsam der ruhende Pol.

Dieser erste Teil verzauberte von Anfang an, als die Kopatchinskaja ohne Angst vor rauen Tönen Béla Bartóks Zweite Rhapsodie für Violine und Klavier expressiv und virtuos interpretierte, mit der im Geiste mittanzenden Pianistin. Der eine ungarische und die sechs rumänischen Volkstänze, die in dem Stück mitreißend verwoben werden, zündeten vom ersten Einsatz an.

Bartók, gleichsam György Kurtágs „musikalischer Vater“, umrahmte in einer fast szenisch wirkenden Stunde dreizehn Stücke aus des „Sohns“ Zyklus Játekók (Spiele), kurze, präzise, gedankenvolle, witzige und sogar romantische Charakter- und Stimmungsbilder, die fast alle ihres Schöpfers magyarische Abstammung, seinen rumänischen Geburtsort und manchmal eine Prise französischen Esprits samt Verbeugungen vor Bach nicht verleugnen. An der Zweiten Geige, aber auch mit exquisit ausgehorchten Soli brillierte der Grieche Jonian Ilias Kadesha mit einer gewissen Grandezza, wundersam samtweiche Violatöne steuerte Lawrence Power bei, am Cello saß die herzerfrischende Sol Gabetta, die sich am Ende sogar erhob und mit ihrem Instrument spielend tanzte – das geht, wenn man sich auf ein paar Töne beschränkt.

Zwischen den Soli für Violine, Viola, Cello und Klavier gab es drei Miniatur-Streichtrios. Das dritte, ein Pizzicato-Walzer Hommage à Ránki György, diente als Kehraus. György Ránki war ein ungarischer Komponist des 20. Jahrhunderts, der neben Opern auch sechzig Filmmusiken komponiert hat. Kurtág hatte und hat, wie alle wahrhaft Großen der neuen Musik, keinerlei Berührungsängste vor qualitätsvoller Unterhaltungsmusik – ja, dieser hinreißend gezupfte, schräge Walzer verbreitet regelrecht Mulatschag-Stimmung, zumal wenn er so fabelhaft genussvoll gespielt wird wie vom Trio Kopatschinskaja/Power/Gabetta. Da erklingt plötzlich aus dem Mund der Geigerin markant das Wort „Ruhe“ aus den Kafka-Fragmenten, anschließend eine Dudelsack-Preziose für zwei Geigen von Bartók. Und Reto Bieri spielt sich in toller Beweglichkeit dazu, denn wir sind bereits in den Contrasts, die Bartók 1938 für den Allroundklarinettisten Benny Goodman, Joseph Szigeti an der Geige und sich selbst am Flügel komponiert hat. Da verbindet sich nachempfundene Volksmusik vom Balkan mit brillant kammermusikalischem Jazz in zwingender und swingender Weise. Erfrischt ging man in die Pause und sagte sich: Warum jetzt Mozart und nicht noch mehr aus Kurtágs Schatztruhe?

Das Klarinettenquintett ist ein verehrungswürdiges Juwel der Wiener Klassik. Aber es war einfach ein geistreiches Stück für den Freundeskreis rund um den Klarinettisten Anton Stadler, der nicht nur ein toller Musiker, sondern auch ein Schlitzohr gewesen ist. Patricia Kopatchinskaja kennt samt ihrer hochkarätigen und fidelen Truppe keine falsche Scheu vor dem Genialen, sie macht daraus ohne Originalklang-Askese ein Stück zwischen den Zeiten und über diese. Zunächst entsteht ein feines Gespinst von Tönen, oft in sich ruhend, oft fast still stehend, dennoch die Spannung haltend, eine Art sensibler Rokoko-Impressionismus. Da konnte man nicht nur in dem vom Klarinettisten Reto Bieri ohne jede Sentimentalität lyrisch bestimmten Larghetto Schubert und die Romantik ahnen. Im Menuett und im Finale aber trumpft – auch in den Füßen der Musikzierenden – jene unwiderstehliche Tanzlaune auf, die auch im ersten Teil des Abends so bestimmend war. Nur ist sie jetzt alpenländisch und die Ländler und „Boarischen“, die dahinter stecken, wirken genau so faszinierend frech und frisch wie Csardas und Verbunkos. Chapeau! Mozart, alles andere als ein Purist, hätte getanzt zur eigenen Musik. Bravi sonder Zahl.

Bilder: SF / Marco Borrelli