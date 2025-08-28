Runter vom hohen Ross

FESTSPIELE / CASTOR ET POLLUX

28/08/25 Gerungen wird um Frieden, der nur erreicht werden kann, wenn Götter, Könige und Menschen von ihrem hohen Ross herunter steigen. Castor et Pollux unter Teodor Currentzis – „nur“ halbszenisch eingerichtet von Peter Sellars – ist der Opernhöhepunkt der Salzburger Festspiele 2025. Kernthema ist die Selbstlosigkeit zweier Brüder.

Von Heidemarie Klabacher

Sie haben die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter. Laut Gerüchteküche hat die Königstochter Leda in einer einzigen Nacht Jupiter, den Gott der Götter, und Tyndareos, ihren angetrauten Ehemann, empfangen. Das Ergebnis waren zwei Eier mit vier Kindern. Zwei göttlichen, Helena und Pollux, zwei sterblichen, Klytaimnestra und Castor. Hier geht es um die Buben: Jean-Philippe Rameau hat in Castor et Pollux, seiner Tragédie en musique in einem Prolog und fünf Akten aus einem Kernstoff antiker Mythologie ein exemplarisches – derzeit geradezu brandaktuelles – Ringen um Frieden geschaffen. Das Libretto schrieb Pierre-Joseph Bernard.

Castor ist zunächst einmal tot. Niedergemetzelt von einem Nebenbuhler. Seine Verlobte, Télaïre, beschwört den unsterblichen Pollux, seinen Bruder aus der Unterwelt zu holen. Der Deal mit Jupiter steht bald. Aber nur, wenn Pollux (heimlich schwer verliebt in Télaïre) bereit ist, sich zu opfern. Dagegen kämpft wiederum Phébé, Pollux' missachtete Freundin. Castor wird wiedergeboren, will aber nur eine einzige Stunde auf Erden bleiben, um dem Bruder das Sein zurückgeben. Jetzt ist auch Télaïre sauer.

Niemand geringerer als Peter Sellars „führt“ die Figuren in der halbszenischen Produktion in der Felsenreitschule. Er befleißigt sich größter Zurückhaltung und arbeitet, vor allem beim grandios homogen und kompakt singenden und wendig agierenden Utopia Chor (Einstudierung Vitaly Polonsky) mit redzuierten artifiziellen Gesten. Teodor Currentzis am Pult seines Utopia Orchester trägt die Vokalisten auf Händen. Legt ihnen feinste Klangfarben und Stimmungen zu Füßen. Gibt nicht vor, sondern scheint zusammen mit Instrumenten und Stimmen die Musik im Augenblick entstehen zu lassen. Die Sopranistin Jeanine De Bique singt die Partie der Télaïre. Sie verkörpert mit der so verletzlich wie kämpferisch auftretenden Figur eine enorme Spannung zwischen Selbstermächtigung und Selbstaufgabe. Stimmlich betört Jeanine De Bique mit den tragfähigsten spannungsvoll aufgebauten „leisen“ Tönen, die je den Monumentalraum erfüllt haben. Man will sie, gleich den Heroen auf der Bühne, beschützen und zugleich unter ihrer Größe Schutz finden. Eine Sängerin und Künstlerin zum Anbeten.

Der Bariton Marc Mauillon tritt zunächst als machohafter Pollux auf, um in der Liebesschule seiner Dame (aber auch der Stimmen der Schatten in der Unterwelt) alsbald zu menschlicher Güte und stimmlichem Schmelz zu finden. Reinoud van Mechelen singt als Castor erst ab dem vierten Akt mit, um mit tenoralem Schmelz vom ersten Ton an zu begeistern. Nicholas Newton ist ein ein grandioser Sängerdarsteller als Mars und Jupiter. Stilkundig, technisch virtuos und mit strahlendem Klang begeistern die Sopranistinnen Claire Antoine und Natalia Smirnova als Minerve bzw. Vénus. Die Mezzosopranistin Yulia Vakula gibt in der Atmosphäre der Selbstaufopferung und des Strebens nach allumfassender Liebe die einzig wirklich dramatische Partie: Phébé wird ganz einfach zur Furie, als sie mitkriegt, dass ihr geliebter Pollux sich für Télaïre opfern will. Ihr Weg zurück über die Liebe ins Leben ist exemplarisch. Eine Klasse für sich im Stimmen-Olymp schuf sich der Tenor Laurence Kilsby als L´Amour und Oberpriester.

Der quasi weltumspannenende Aspekt der Story wird in der Felsenreitschule mittels grandioser Projektionen von Satellitenbildern und Aufnahmen mit dem Weltraum-Teleskop deutlich gemacht. Mit Götter- und Planetennamen wird gespielt, ohne dass es nervt, wenn sich der Gasplanet monumental ins Bild schiebt, wenn sein Namensgeber auftritt (als sein eigener Symbolvogel schlägt Sänger Nicholas Newton dafür nur bescheiden mit dem schwarzen Schal die Adlerflügel). Das Sternbild der Titelhelden, ist natürlich auch dabei. Der als Video durchgehende Bilderbogen stammt von Alex MacInnis. Das Programmheft nennt einzig den Namen. Der Künstler und „multimedia producer specializing in experimental forms of documentary“ ist laut eigener Website ein Kalfornier. Sein Beitrag zur Wirkung – der musikalisch überwältigenden Produktion – ist elementar. Sein Bilderbogen beginnt in einer namenlosen Großstadt auf Erden und kehrt dorthin zurück. Kaum einmal wird ein antiker Stoff so selbstverständlich und kundig im Heute verankert. Größter Jubel am Mittwoch (27.8.) bei der Premiere in der Felsenreitschule.

Castor et Pollux – eine weitere Aufführung am Freitag (29.8.) um 19 Uhr in der Felsenreitschule – www.salzburgerfestspiele.at; über den Videokünstler – alexmacinnis.com

Bilder: SF / Marco Borrelli (1); dpk-klaba (2)