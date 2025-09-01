In den Raum gefegt

01/09/25 Bejubelt und gefeiert wurde der Schlusspunkt hinter Salzburgs diesjährigem Festspielgeschehen: Die Berliner Philharmoniker als schon gewohnt letztes „Orchester zu Gast“ begeisterten unter Chefdirigent Kirill Petrenko mit Mahlers Neunter.

Von Horst Reischenböck

Drei große, bedeutende Komponisten der Musikgeschichte handelten zumindest einmal dem traditionellen, von der Klassik her geprägten, Formschema von den vier Sätzen einer Sinfonie zuwider. Gleich der „Urahn“ Joseph Haydn in seiner Nr. 45, die den Beinamen Abschied trägt, Pjotr Tschaikowsky mit der Pathetique und eben Mahler.

Er wollte dem Damoklesschwert – eine Neunte bedeute wie bei Ludwig van Beethoven oder Antonín Dvořák das Ende – für sich begegnen. Er ließ ohne Nummerierung Das Lied von der Erde samt seinem berührenden Abgesang folgen. Ohne freilich danach seinem schöpferischen Drang Zügel anzulegen und auf die Niederschrift seiner Neunten eine weitere, mehrheitlich nur mehr skizzierte Zehnte folgen zu lassen.

DieSymphonie Nr. 9 D-Dur, die Mahler selbst nie hörte und deswegen auch ohne Revision hinterließ, spielten die Berliner Philharmoniker bereits zwei Jahre nach Mahlers Tod 1911. Der legendäre Mahler-Apostel Sir John Barbirolli setzte sich mit den Berlinern mit dem Werk auseinander (während sich Herbert von Karajan ihm erst spät zuwandte) und sich Claudio Abbado wie Sir Simon Rattle nachdrücklich damit beschäftigten. Nun als jüngster im Bund also Kirill Petrenko, mit dem die „Philharmoniker von der Spree“ von Amsterdams Mahler-Fest ausgehend durch die Lande touren.

Petrenko ließ das für den Kopfsatz gewünschte Andante comodo entsprechend zögernd, nachdenklich anheben, ehe er dem von den Hörnern entsprechend der Vorgabe exzellent und Mit Wut geblasen, dem Allegro risoluto rigoros zum Durchbruch verhalf.

Ein Kabinettstück sondergleichen in seiner differenzierten Ausformung stellte der zweite Satz Etwas täppisch und sehr derb dar: In allen Facetten ausgeklügelt formuliert im Tempo eines gemächlichen Ländlers, dem Mahler selbst die Bezeichnung Scherzo versagte. In Petrenkos aus bodenständig ländlicher Kenntnis heraus erwachsener Deutung kam dieser um so plastischer und tänzerisch beschwingt artikuliert zur Wirkung. Genauso treffsicher danach die trotzig aufbegehrende Rondo Burleske an dritter Stelle, deren Allegro assai, von Petrenko fast in virtuose Presto-Nähe gerückt, kaum je so in den Raum gefegt zu erleben war.

Sehr langsam und zurückhaltend, zugleich aber dennoch spannungsgeladen widmeten sich die Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko dem finalen Adagio, um zuletzt das Ende leise in Schönheit ersterben zu lassen. Bejubelt, gefeiert, auch die Solisten aus den Orchesterreihen. Ein fulminantes Festspielfinale.