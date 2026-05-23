Kontrollierte Ausformung des Hohlraums = großes Loch

HINTERGRUND / FESTSPIELBEZIRK 2030

23/05/26 Die Bescheide liegen vor. Im Herbst begint 2026 der Kavernenbau im Mönchsberg. Das Projekt war/ist ja sogar bei Festspiel-Sympathisanten nicht unumstritten. Zu fantastisch mutet allein die Höhe der Baukosten – 395 Millionen Euro plus/minus zwanzig Prozent Schwankungsbreite – an. Diese sollen innerhalb von sechs Jahren wieder eingespielt sein.

„Wie die Wertschöpfungsstudie der Wirtschaftskammer eindrucksvoll zeigt, fließen durch die Salzburger Festspiele allein im Sommer 96 Millionen Euro an Steuern und Abgaben an die öffentliche Hand. Die Großinvestition amortisiert sich daher innerhalb von sechs Jahren. Unter Einbeziehung der weiteren Rückflüsse der unterjährigen Nutzer, von Osterfestspielen über Landestheater, Adventsingen bis zu Popveranstaltern sogar noch viel früher“, sagt Bauherrenvertreter Lukas Crepaz. „Den Großteil der bisherigen Ausschreibungen haben österreichische Unternehmen gewonnen. Mit dem im September startenden Kavernenbau werden Arbeitsplätze im Land und die Zukunft des gesamten Festspielbezirks gesichert.“

Crepaz erinnert an die zentralen Vorhaben – die neue Verbindung zwischen den Häusern im Mönchsberg und ein neues Werkstättengebäude. Die Bühnenverbindung bilde das räumliche Rückgrat des Festspielbezirks, „in annähernd paralleler Lage zur Hofstallgasse“. So stünden die Bühnen vom Großen Festspielhaus und der Felsenreitschule „in einer vorteilhaften, funktionalen räumlichen Verbindung“. Die Montagehalle für die Bühne des Großen Hauses und Lagerflächen werden gut erreicht. Architekt András Palffy versteht das künftige Werkstättengebäude „als neuen logistischen Schwerpunkt innerhalb des Festspielbezirk 2030: „Es ist im Außenraum des Festspielbezirks der einzig neue bauliche Eingriff, der sich sichtbar abbildet.“ Das neu Gebaute wird nicht höher werden, als das bereits Vorhandene.

Auf der Baustelle Festspielzentrum steht der gläserne Pavillon. Sanierung des Schüttkastens und des Daches schreiten voran. Eröffnet werden soll im Herbst. Das Festspielzentrum umfasst künftig den neuen Festspielpavillon mit dem „Dr. Hans-Peter Wild Saal“ sowie ein neues Kartenbüro samt Festspielshop im Schüttkasten. Das vom Vorarlberger Büro Marte.Marte geplante Projekt werde vollständig aus Spenden und Eigenmitteln finanziert, erinnern die Festspiele. „Derzeit sind rund 15 österreichischen Firmen unterschiedlichster Gewerke vor Ort. Wir sind in Abstimmung zwischen Estrich-, Fliesen-, Maler-, Spengler-, Stahlbau- und Verputzarbeiten“, berichtet Carmen Werner-Schubert, die stellvertretende Projektleiterin Festspielbezirk 2030. Erwartet wird die Anlieferung fünf großer Tore, die als Prototypen mit Metallgewebeverkleidung hergestellt und entlang derStraße montiert werden“.

Es ist in der Öffentlichkeit alles genugsam diskutiert worden: „Die Arbeiten zur Herstellung der Kavernen starten Anfang September 2026 mit der Baustelleneinrichtung, wobei die Komplettsperre des Neutors ab 14. September für circa sechs Monate geplant ist“, fasst Michael Brandauer, Projektleiter Festspielbezirk 2030, zusammen. „Danach wird die einspurige Durchfahrt für Busse, Anrainer und Anlieferungen möglich sein.“ Ein Bagger mit Anbaufräse werde sich präzise in den Berg arbeiten, eine Baustraße bis zur Kalotte führen, der Felsabtrag von oben nach unten durchgeführt werden. Diese Art des Felsabtrages mit flexiblem Fräskopf sei erschütterungsarm und ermögliche eine „kontrollierte Ausformung des Hohlraums“.

Die „Ausbruchsmengen“ lesen sich imponierend: Kaverne 108.000 Kubikmeter, Tagbau 29.000, Baugrubenaushub Werkstättengebäude 13.000 und Logistikgänge 18.000 Kubikmeter. Die Verkehrsbelastung durch den Abtransport? Dieser umfasse, so die Festspiele in ihrer Aussendung, etwa fünfhundert Kubikmeter pro Tag. „Das ergibt fünf bis sechs Abtransporte pro Stunde im Vergleich zu den derzeit circa 9.000 LKWs, PKWs und Bussen, die täglich durch das Neutor fahren.“ Das Ausbruchmaterial werde im Umkreis von 15 Kilometern gelagert und aufbereitet, neunzig Prozent davon könne, wiederverwendet werden, etwa für Lärmschutzdämme oder Straßenunterbau, . „Lediglich zehn Prozent müssen deponiert werden.“

Die Frage nach der Notwendig- oder gar Sinnhaftigkeit des Ganzen ist längst offiziell außer Streit gestellt worden: „Die Zufahrt und logistische Versorgung zum 'Haus im Berg' entsteht im Neutortunnel als Abzweigung zur über den notwendigen Technikräumen befindlichen Lieferzone auf die Bühne oder in die Montagehalle und die jeweiligen Werkstätten. Die Zone ist so dimensioniert, dass ein Sattelschlepper wenden und anschließend einspurig stadtauswärts den Festspielbezirk verlassen kann. Die neue Einfahrt sorgt in der Zukunft für mehr Sicherheit in der Hofstallgasse, vor den Häusern des Festspielbezirks und der Universität ebenso wie für die Gastronomie, da die komplizierte Zufahrt von Sattelschleppern durch die enge Pforte in den Innenhof und das Laden mit Gabelstaplern auf offener Straße entfällt.“

Dass die Arbeitsbedingungen teils längst nicht mehr zeitgemäß sind, hat kaum mal wer bestritten. Die Festspiele erinnern: „Die Werkstätten sind zu eng, entsprechen nicht mehr den aktuellen Arbeitsnehmerschutzvorschriften und haben teilweise kein Tageslicht. Mehr Raum, Licht und moderne Arbeitsbedingungen für 250 Mitarbeiter•innen ganzjährig und bis zu 4.500 in den Sommermonaten in 65 Berufsgruppen: Tischlerei, Schlosserei, Schuhmacherei, Kaschiererei, Mechatronik, Statik, Malerei, Schneiderei, Logistik, Publikumsdienst, Administration und viele mehr. Für sie alle werden im Zuge des Um- und Ausbaus zeitgemäße und verbesserte Arbeitsräume geschaffen. Das trägt nicht nur zum Wohlbefinden bei, sondern hat nachhaltige Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeitenden.“

Das Ganze hat weitreichende und auch mehrjährige Folgen: „Nach den Salzburger Festspielen 2028 wird das Große Festspielhaus bis zum Frühjahr 2031 für Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Nutzung für Veranstaltungen bis inklusive Festspielsommer 2028 ist möglich. Für die Festspiele 2029 und 2030 und alle unterjährig stattfindenden konzertanten Veranstaltungen wird eine Interims-Konzerthalle gebaut. Als altstadtnahe Optionen für den Standort dieser Halle werden derzeit das Stieglareal in Maxglan und das Grundstück beim ehemaligen Kloster St. Josef im Nonntal geprüft.“ (SFS / dpk-klabacher)

Bilder: SFS / FSB J&P; Zoom/J&P