Rund fünfzehneinhalb Österreicher

FESTSPIELE / LEITUNG

09/06/26 Für die Intendanz und die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele sind beim beauftragten Beratungsunternehmen 48 Bewerbungen eingegangen, verlautet aus dem Büro von Landeshauptfrau Karloline Edtstadler.

Für die künstlerische Intendanz haben sich vier Frauen und 17 Männer beworben. „Rund zehn Prozent der insgesamt 21 Bewerberinnen und Bewerber kommen aus Österreich, neunzig Prozent haben einen internationalen Hintergrund“, heißt es in der Presseaussendung. Es dürften sich also zwei Leute aus Österreich interessieren.

Für die Präsidentschaft gibt es 27 Bewerbungen, elf Frauen und 16 Männer. Da seien „rund die Hälfte“ aus Österreich. Also wohl dreizehneinhalb Kandidaten, wenn wir richtig rechnen.

Der Salzburger Festspielfonds hat die beiden Funktionen Ende April ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endete am vergangenen Freitag (5. Juni). „Die hohe Anzahl an Bewerbungen sowohl für die Intendanz als auch für die Präsidentschaft ist ein schönes Zeichen“, wird der Leiter der Findungskommission, Christian Kircher, zitiert. „Dass so viele internationale Bewerbungen eingelangt sind, zeugt von der weltweiten Strahlkraft der Salzburger Festspiele. Die Kommission wird nun die eingereichten Konzepte begutachten und geeignet erscheinende Kandidatinnen und Kandidaten zu Hearings einladen, um anschließend dem Kuratorium einen Vorschlag zu unterbreiten.“

Auf Grund des Vertragsablaufs von Präsidentin Kristina Hammer Ende 2026 ist die Präsidentschaft wie gesetzlich vorgesehen ausgeschrieben worden. Gleichzeitig wird nach der Interims-Intendanz von Karin Bergmann ein neuer Intendant bzw. eine neue Intendantin für die Festspielsaisonen ab 2028 gesucht.

Die Hearings für die die beiden Positionen werden nach der Festspielsaison 2026 stattfinden. Die Kommission wird dem Kuratorium des Salzburger Festspielfonds berichten, das über die Besetzung der Positionen entscheiden wird. (Büro Edtstadler/dpk-krie)