Sanfte Anarchie – sozusagen

FESTSPIELE / HINTERGRUND / SAINT FRANCOIS D' ASSISE

26/06/26 Die 2500-seitige Partitur von Saint François d’Assise transportiert Maxime Pascal in einem eigenen Koffer. Er dirigiert zum dritten Mal eine Festspiel-Oper. Mit Regisseur Romeo Castellucci verbindet ihn eine enge Zusammenarbeit. Philippe Sly, 2012 Teilnehmer des Young Singers Project, singt die Partie des Heiligen Franziskus.

Die erste und einzige Oper von Olivier Messiaen gilt als sein Opus magnum und spiegelt seine lebenslange Auseinandersetzung mit dem menschlichen Glauben, mit der Figur des Franz von Assisi und dem Gesang der Vögel. Zehn Jahre arbeitete er an der Komposition, die er für seine letzte hielt und die sich in 2500 Seiten Partitur niederschlägt, wie Maxime Pascal erzählt. „Man merkt, dass er uns hier ein Vermächtnis hinterlassen wollte.“ 1983 feierte die Oper ihre Uraufführung in Paris. Im Todesjahr des Komponisten, 1992, wurde Saint François d’Assise in Salzburg aufgeführt, damals unter der musikalischen Leitung von Esa-Pekka Salonen und in einer Inszenierung von Peter Sellars. Die Salzburger Neuinszenierung hat am 4. August 2026 Premiere und fällt damit ins 800. Todesjahr von Franz von Assisi.

„Ich danke Karin Bergmann für die herzliche Aufnahme und dass sie die Leitung übernommen hat“, sagt Romeo Castellucci. Nicht unerwähnt will der Regisseur lassen: „Wir sind hier aufgrund von Markus Hinterhäuser. Es ist seiner Imagination und seiner künstlerischen Vision zu verdanken. Er war und ist ein wunderbarer Weggefährte, das sage ich als Mensch und als Künstler. Wir haben praktisch jeden Gedanken miteinander geteilt. Die Produktion ist vielleicht ein bisschen verwaist, weil er nicht mehr da ist.“ Maxime Pascal schließt seinen Dank an Markus Hinterhäuser für die Einladung zu seinem dritten Operndirigat in Salzburg an.

Er nehme vor allem den Menschen Franziskus in den Blick, sagt Castellucci: „Er wollte das Evangelium leben und dem Beispiel Jesu folgen.“ Etwa die Berührung von Aussätzigen – „eine revolutionäre Geste, ein Bruch mit den gesellschaftlichen Normen von damals, Anarchie sozusagen“. Eine Schlüsselszene für den Regisseur: „Der Körper ist nicht nur etwas Schönes, er ist auch etwas sehr Fragiles.“

Der Ordensgründer Franz von Assisi sei „Schutzpatron für Flora und Fauna“, der Komponist Olivier Messiaen bekannt für seine ornithologischen Kenntnisse: „In seiner Oper Saint François d’Assise vereinen sich mehrere Aspekte, die auch sein Gesamtwerk auszeichnen: Der menschliche Glaube, Vogelkunde und die Bedeutung der Klangfarben.“ Messiaens Werk sei „ein musikalischer Ausdruck der Farbigkeit“, sagt der Dirigent Maxime Pascal. All diese Aspekte habe Messiaen mit einem außerordentlich groß besetzten Orchester mit einem riesigen Schlagwerkapparat umgesetzt.

„Eine Besonderheit ist die Positionierung der Instrumente in der Felsenreitschule, die das Publikum von rechts, von links sowie von der Beleuchterbrücke umgeben.“ Von allen drei Stationen erklinge außerdem je ein Ondes Martenot, „ein elektronisches Tasteninstrument, das mit einem Ring gespielt wird und fast ausschließlich von Messiaen verwendet“ wurde, so Maxime Pascal. „Fürs Publikum unsichtbar wird der sehr groß besetzte Chor die Worte Christi singen, da Messiaen Gott oder Christus nicht visuell darstellen wollte.“ Die mehr als vierstündige Oper sei schon aufgrund ihrer Länge „ein Ausdruck der Tiefe und des Reichtums“. Ein Drittel der Zeit ist dem Vogelgesang gewidmet.

Der Bassbariton Philippe Sly, der 2012 Teilnehmer des Young Singers Project in Salzburg war, wird den posthum heiliggesprochenen Franziskus auf der Bühne verkörpern. „An diesem Stück habe ich sehr lange gearbeitet, es sehr lange vorbereitet, sehr früh damit begonnen.“ Jeden Tag müsse man dranbleiben, um diese „enorme Rolle“ zu erarbeiten. Bei aller Herausforderung habe das Werk „in Wirklichkeit etwas sehr Sanftes, Weiches, gar Ergonomisches für die menschliche Stimme“, die sich fast „an die Sprachmelodie schmiegt“. „Ich spüre stark“, sagt Sly, „dass Messiaen die menschliche Stimme liebte. Es ist eine Freude, diese Rolle zu singen.“ Die Arbeit an der Oper sein kein passiver, sondern ein durchgehend aktiver Prozess. „Und ich glaube, dass das gesamte Team sich diese Verantwortung auch zu Herzen nimmt.“

„Der mittelalterliche Chorgesang ist eine der wichtigsten Inspirationsquellen für Messiaens Vokalität und damit für die Stimmführung“, sagt Dirigent Maxime Pascal. „ Dabei wechseln sich vom Orchester begleitete Gesangspassagen mit Monodien ab.“ Messiaen hat „diesen gregorianischen Gesang zu etwas Gigantischem und Kosmischem weiterentwickelt“. Der Probenphase in Salzburg hat Maxime Pascal einen zehntägigen Aufenthalt in Wien vorangestellt, um mit den Wiener Philharmonikern „jeden Aspekt des Stücks im Detail auszuarbeiten“.

„Die Felsenreitschule ist ein Raum, den ich liebe“, sagt Romeo Castellucci, der am selben Ort 2018 die Salome inszeniert hat. „Sie ist kein herkömmliches Theater. Außerdem erinnert die Felsen-Kulisse an den Berg La Verna, auf dem Franziskus die Stigmata, die Wundmale Christi, empfangen hat.“ (SF)

Saint François d’Assise – Premiere in der Felsenreitschule ist am 4. August – www.salzburgerfestspiele.at

Bilder: SF / Jan Friese