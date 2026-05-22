„Sie vermittelt Mut und Zuversicht“

FESTSPIELE / ERÖFFNUNGSREDNERIN

22/05/26 Die belarussische Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kalesnikava wird die Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 halten. Erst im Vorjahr wurde sie aus dem Gefängnis entlassen und nach Litauen abgeschoben. Bald nach ihrer Verhaftung machte sie die Universität Mozarteum zur Maria Kalesnikava zur Ehrenprofessorin.

Maria Kalesnikava, die jetzt in Deutschland lebt, wurde 2020 als eine der prägenden Stimmen der belarussischen Zivilgesellschaft bekannt – und gleich daraus von Alexander Lukaschenko (gegen den sie sich im Wahlkampf vehement engagiert hatte) sprichwörtlich „aus dem Verkehr gezogen“. Sie wurde 2022 zu elf Jahren Strafkolonie verurteilt. So lange hat es glücklicherweise dann doch nicht gedauert bis zur Freilassung der 44jährigen Karlspreisträgerin.

„Maria Kalesnikava ist der Beweis, dass es die Kunst ist, die uns Menschen Lebensmut und Halt gibt“, sagt Interimsintendantin Karin Bergmann. „Immer wird die Sprache von Musik und Poesie stärker sein als Gewalt, Tyrannei und Willkür.“ Dass Maria Kalesnikava heuer die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele halten wird, „darf uns in diesen schwierigen Zeiten Zuversicht geben“.

„Sie vermittelt mit ihrer Haltung Mut und Zuversicht in herausfordernden Zeiten und hat gezeigt, dass ein Unrechtsregime nichts mehr fürchtet als Zivilcourage und das gewaltfreie Eintreten für Bürgerrechte“, so Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.

Die 1982, also noch in UdSSR-Zeiten in Minsk geborene Maria Kalesnikava ist eine belarussische Flötistin, Dirigentin und Kulturmanagerin. Ihr künstlerisches Wirken entfaltet sich an der Schnittstelle von Musik, Kunst und gesellschaftlichem Diskurs. Sie studierte in Minsk und Stuttgart und schloss ihr Studium mit zwei Masterabschlüssen, und zwar in Alter Musik und Neuer Musik, ab. Als Mitgründerin der InterAKT Initiative und Künstlerische Leiterin des Kulturhubs OK16 in Minsk entwickelte sie eine Reihe wegweisender internationaler Projekte in den Bereichen Kultur, Bildung und soziale Innovation. Dabei verbindet sie zeitgenössische Musik mit Fragen kultureller Identität, gesellschaftlicher Verantwortung und politischer Reflexion. Sie ist Ehrenprofessorin der Universität Mozarteum Salzburg und Ehrendoktorin der Kunstuniversität Graz.

Es werde einige Neuerungen beim Festakt des Landes Salzburg am 26. Juli in der Felsenreitschule geben, kündigt die Landeshauptfrau an. Mit Vitali Alekseenok leitet ein belarussischer Musikerkollege von Maria Kalesnikava das Musikprogramm. Alekseenok ist Finalist des Herbert von Karajan Young Conductors Award 2021 und nunmehr Chefdirigent der Deutschen Oper am Rhein. Das Musikprogramm wird einen Ausblick auf den bevorstehenden Festspielsommer geben. Das Mozarteumorchester Salzburg stimmt auf den Schwerpunkt rund um den französischen Komponisten Olivier Messiaen ein und greift gemeinsam mit der Geigerin Vilde Frang spanische Klänge von Édouard Lalo als Verbindung zur Neuproduktion von Bizets Carmen auf, die am Abend der offiziellen Festspieleröffnung Premiere hat.

Mit Musik von Lili Boulanger spannt sich der inhaltliche Bogen von der Biografie der Festrednerin Maria Kalesnikava zur Biografie einer zu selten aufgeführten Komponistin: Lili Boulanger gründete während des Ersten Weltkriegs einen Briefclub, dessen Ziel es war, einen Austausch zwischen ihren Kollegen und Kolleginnen am Konservatorium und den Soldaten an der Front zu initiieren, um sich in dunklen Zeiten gegenseitig Mut und Zuversicht zu geben. (Büro Edtstadler)

Bild: Wikimedia / Grunpfnul