… vergessen, auf das Ziffernblatt zu sehen

ESSAY / FESTSPIELE 1925

30/08/25 Das Fundstück ist gerade noch rechtzeitig in der Saison seines hundertsten Geburtstags ins Auge gefallen – der SALZBURGER FESTSPIEL ALMANACH 1925. Spannend wie der Hauptinhalt sind die „Beifunde“.

Von Heidemarie Klabacher

Bücher haben ihre Schicksale, heißt es. Dieses Büchlein hat zumindest keine weiten Wege zurückgelegt. Es scheint in Salzburg gedruckt, entsorgt und wieder gefunden worden zu sein. Bevor man überhaupt zum Inhalt – also die Salzburger Festspiele anno 1925 – kommt, macht der Besitzvermerk neugierig.

Jak. A. Jetzelsberger Salzburg Makartplatz 1 heißt es im Stempeloval auf dem ochsenblutroten Vorsatzblatt. „Kommerzialrat Jakob Jetzelsberger war ein Salzburger Kunsthändler, beeideter Dolmetscher und Papierhändler im ausgehenden 19. Jahrhundert“, weiß das Salzburg Wiki. Die Adresse! Zentraler geht es nicht: Jetzelsberger gehörte um 1900 das Gebäude gegenüber dem Landetheater, in dem 1803 der Physiker Christian Doppler geboren wurde.

Vizebürgermeister Erich Grießenböck – er leitete von 1946 bis 1949 als zweiter Vizebürgermeister das Kulturressort der Stadt, war Kuratoriumsmitglied der Internationalen Stiftung Mozarteum und Organisator des Vereins der Freunde der Salzburger Festspiele – sei es gelungen, „das Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen, und so dessen Abriss verhindern“. Das weiß, alles unter den jeweiligen Stichworten, ebenfalls das Salzburg Wiki. Es wäre nicht Salzburg, hätte es nicht auch Bau-Skandal gegeben. Das Jetzelsbergerhaus hatte schon immer einen keilförmig zulaufenden Anbau. Die Errichtung des noch heute stehenden modernen Gebäudes – lange Jahre war die Mayrische Buch- und Musikalienhandlung dort beheimatet – wurde 1953 von einer Nachbarin wegen der Bauhöhe bekämpft.

Dieses Wissen nun verdankt sich einem Fund in der Dorfzeitung: Schwierigkeiten habe es bei den Fundamentierungsarbeiten gegeben, auf Reste der historischen Stadtmauer sei man gestoßen, nicht unproblematisch sei „auch die Lagerung des Arbeitsmaterials“ gewesen, „da der Obusverkehr während der Bauarbeiten bereits über die Theatergasse abgewickelt wurde“, schreibt AustriaGuide Christoph Koca in seinem Text Ein schmuckes Stöckl am 25. Juli vorigen Jahres online in der Dorfzeitung. Das neue Gebäude musste in der Geschosshöhe zum alten passen. „Anspruchsvoll gestaltete sich auch die Umsetzung der dünnen Deckenkonstruktion, die durch die formale Bindung an die Gesimshöhe des Nachbarhauses und die vorgeschriebene Mindestgeschoßhöhe notwendig war“, so Koca. „Die gesamte Deckenstärke beträgt lediglich zwanzig Zentimeter.“ Worüber man nicht alles stolpert, wenn man eigentlich von einen hundert Jahre alten Festspielalmanach erzählen will. Also endlich umblättern.

Von diesem Buch wurden 100 Exemplare in Ganzpergament gebunden und handschriftlich nummeriert. Das vorliegende Exemplar ist zwar nur eines der zehntausend (Wirklich so viel? Wo sind die wohl alle hingegangen?) kartonierten, es ist aber auch so überaus prächtig. Allein der Einband ist ein Meisterwerk der Buchkunst. Umblättern.

Salzburger Festspiel Almananch 1925. Herausgegeben von Karl Pawel. 1. – 10. Tausend / 1 Tausend in engl. Übertragung. Salzburger Festspielhaus-Gemeinde. Umblättern.

Der Buchschmuck stammt von E. Schlangenhausen . Allein dieser Name würde nun einen mehrseitigen Exkurs rechtfertigen, ja erfordern: „Emma Schlangenhausen, geboren 1882 in Hall in Tirol verstorben 1947 in Großgmain, war eine österreichische Malerin und Grafikerin.“ Weiß diesmal Wikipedia: Emma Schlangenhausen studierte bei Alfred Roller und Koloman Moser in Wien, danach in Paris an der Académie Ranson und in der Schweiz bei Cuno Amiet. Auf der Weltausstellung von St. Louis 1904 wurde Schlangenhausen mit einer Silbermedaille ausgezeichnet, 1908 und 1920 nahm sie an Kunstschauen in Wien teil. 1932 und 1933 schuf die Künstlerin einen Freskenzyklus im Franziskanerkloster, der von den Nazis zerstört wurde.

Gedruckt bei R. Kiesel zu Salzburg. Kieselgebäude bitte selber nachschlagen. Sehr lohnenswert. Umblättern.

Mit damals wohl üblichem Pathos berichtet nun der Herausgeber Von der Festspielhaus-Gemeinde. Von Stefan Zweig folgt der berühmte Text Die Stadt als Rahmen. Umblättern.

Die weiteren Texte gelten Produktionen der Salzburger Festspiele 1925. Dr. Julius Korngold / Wien schreibt über „Don Juan. Aufführungsprobleme“ und widmet einige Sorge dem Problem der Übersetzung des Textes einer Mozartoper. Damals offenbar ein zentrales Thema. Gesungen hat die Titelrolle „Don Juan“ laut Foto im Almanach 1925 „Duhan“ (wohl Hans Duhan 1890-1971). Das online-Archiv der Salzburger Festspiele nennt allerdings für beide Aufführungen Alfred Jerger. Bei „Mayr“ als Leporello, „Wildbrunn“ als Donna Anna oder „Born“ als Donna Elvira ist man sich einig. Seltsame Unsitte damals, die Vornamen wegzulassen.

Von Julius Korngold (die Beiträger nennen ihre Vornamen) ist auch der Text über „Figaros Hochzeit. Die Wiener Mahlerische Einrichtung“. Auch hier gleich anfangs die heute seltsam anmutende Frage „Seccorezitativ oder gesprochene Dialoge“, die der Autor aber selber gleich infrage stellt: „In Wahrheit kann die Frage in unseren Tagen keine Frage mehr sein: Mozart hat Seccorezitative geschrieben, und sie gehören zum Stile.“ Hanslick soll „wegen der Schwerfälligkeit der deutschen Sänger“ was gegen Rezitative gehabt haben. „Das Allegro und Presto der italienischen Zunge erstarrt zum Largo und Andante, man folgt dem deutschen Künstler mit der Uhr in der Hand. Allein unter Mahler vergaß der Hörer auf das Ziffernblatt zu sehen.“

Weiter geht es mit einem Text über „Don Pasquale“ ebenfalls von Korngold. Schließlich schreibt Hugo von Hofmannsthal persönlich in seinem Text „Das Salzburger große Welttheater“: „Kein anderer als Max Reinhardt war imstande, diese Aufführung zu schaffen. Auch er ist in seiner Weise ein Gottsucher, ein innerlich Ruheloser. Leidenschaftlich ringend und leidenschaftlich schwelgend zugleich, strebt er nach der höchsten Form des Theaters, sucht er nach dem göttlichen Wesen im Darsteller.“ Zum Glück war ihnen Pathos fremd.

Hierauf leitet Karl Vollmöller sein „Mirakel“ ein (in Frakturschrift gedruckt, lieber kein Zitat) und Franz Theodor Csokor schreibt über „Mysterienspiel und Gegenwart“, der längste Text im Almanach 1925. Dr. Erwin Rieger berichtet über das „Mozarteum“ („das reiche Mozartarchiv, Museum und die Bibliothek von opferwilligen Männern des Kuratoriums treulich behütet“) und Bernhard Paumgartner über „Die Wiener Philharmoniker“. Drei Orchesterkonzerte der derselbigen leiteten anno 1925 Bruno Walter, Karl Muck und Franz Schalk.

Beiträge von Otto Kunz und Richard Specht gelten „Anton Bruckner“ und der „Kammermusik“. Kammerkonzerte gaben das Rosè Quartett und die Bläservereinigung der Wiener Staatsoper. Auch Lieder- und Arienabende zählten, laut online-Archiv der Salzburger Festspiele, offenbar zur Kammermusik. Nicht erwähnt im Almanach ist das Gastspiel der Internationalen Pantomime-Gesellschaft mit „Das Leben hängt an einem Faden“, „Spiegelbild“ und „Die grüne Flöte“ in der Regie von Max Reinhardt im Stadttheater – gegenüber dem Jetzelsbergerhaus.

Das Schlusswort hat Herausgeber Karl Pawel: Und wir schauen auf, wenden uns wieder der Welt zu, sie erhellt sich, wir gehen mit einer Erinnerung...

Über das Jetzelsbergerhaus in der Dorfzeitung – dorfzeitung.com und im Salzburg Wiki – www.sn.at

Bilder: dpk-klaba